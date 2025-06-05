В Камакуре зарождалась самурайская Япония. Город, ставший центром власти, хранит дух бусидо и дзэн-буддизма. Прогулка по историческим улицам откроет секреты сёгуната и клана Минамото. Визит в храмы Энгаку-дзи, Кэнчо-дзи и Хасэ-дэра подарит покой и гармонию. Статуя великого Будды - живое наследие культуры. Морские пейзажи и ретро-атмосфера Камакуры наполнят день незабываемыми впечатлениями
- 🏯 Узнать историю самурайской столицы
- 🗿 Увидеть статую великого Будды
- 🧘♂️ Погрузиться в дзэн-буддизм
- 🌊 Насладиться морскими пейзажами
- 🎎 Ощутить дух ретро Японии
Что можно увидеть
- Энгаку-дзи
- Кэнчо-дзи
- Хасэ-дэра
- Камакура Дайбуцу
Описание экскурсии
Самурайская история города. Вы узнаете:
- почему именно Камакура стала центром власти.
- о роли сёгуната и клана Минамото.
- что такое бусидо, кодекс чести самурая, и как он проявлялся в жизни.
Дзэн-буддизм Камакуры:
- вы посетите буддийские и синтоистские храмы — Энгаку-дзи, Кэнчо-дзи и Хасэ-дэра.
- узнаете, почему дзэн стал основой самурайской философии.
- послушаете о ритуалах, архитектуре и духе покоя.
Великий Будда (Камакура Дайбуцу). Я расскажу:
- когда и как была создана статуя.
- что делает её живым наследием японской культуры.
Пейзажи морского города. Любуясь видами, поговорим:
- о влиянии природы на японскую культуру.
- значении сезонов и гармонии с окружающим миром.
- как океан повлиял на повседневную жизнь и легенды города.
Современная Камакура. Обсудим:
- как японцы бережно сохраняют наследие предков.
- кафе, ремёсла и атмосферу «ретро Японии».
Организационные детали
- Проезд до Камакуры оплачивается отдельно. Добраться можем на метро — 1000 йен ($7) за чел., или поезде — 2500 йен ($18) за чел. Дорога занимает около 1–1,5 часов.
- Экскурсия включает пешие прогулки с переездами на общественном транспорте между точками.
- Посещение храмов — около 1000 йен ($7) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 164 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Японии с 2001 года. Помогу вам увидеть Токио во всей его многогранности — от древних храмов до футуристических пейзажей. Я хорошо знаю местную культуру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евдокимова
5 июн 2025
С Ольгой мы поехали в Камагуру. Древний город, пропитанный духом самураев. Экскурсия была прекрасная. Ольга составила правильный маршрут. Общение с ней оставляет чувство легкости и непринужденности. Отлично знает язык и историю Японии. Готова помочь в трудной ситуации. А, такие случаются в путешествии по незнакомой стране. Всем рекомендую эту экскурсию вместе с Ольгой. Спасибо огромное! 😍
