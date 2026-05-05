Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Познакомьтесь с Токио через его символы: от исторических дворцов до современных островов. Уникальные истории и вкусы ждут вас в этом путешествии
Эта индивидуальная экскурсия по Токио предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру столицы Японии.
Посетители узнают о восстановленной Центральной станции, где красный кирпич фасада скрывает шумный подземный город.
Императорский дворец читать дальшеуменьшить
раскроет тайны самурайских кланов и станет идеальным местом для любования сакурой.
Гиндза удивит контрастом традиций и современности, а рыбный рынок Tsukiji порадует свежими морепродуктами. Одайба, рукотворный остров, подарит незабываемые виды и ощущения. Это путешествие обещает быть незабываемым и насыщенным
Вы услышите историю знаменитой станции Токио, которая является одной из популярнейших достопримечательностей города. В результате недавнего капитального ремонта впервые после войны здание было восстановлено в своем первозданном великолепии. Станция является главными воротами в столицу для посетителей, прибывающих сверхскоростным поездом или из аэропорта Нарита. Великолепный фасад из красного кирпича, построенный в 1914 году, сменяется шумным подземным городом с железнодорожными путями, магазинами и ресторанами.
Императорский дворец
Вы посетите знаменитую резиденцию, узнаете трагическую историю императорской семьи и традиции жестокого клана самураев. На территории практически в 7500 кв. км. вы увидите шикарный дворцовый комплекс с древнейшими сооружениями, рвами и каналами. Прогуляетесь в окрестностях дворца, любуясь безупречной красотой японского сада, который, к тому же, является одним из лучших мест для любования цветением сакуры во время о-ханами.
Фешенебельная Гиндза
В модном районе Гиндза вы встретите разительный контраст с традиционной Японией. Поговорим о самом шумном и веселом районе столицы, где самый дорогой квадратный метр недвижимости. Вы услышите истории создания известных японских брендов, громких имен и биографи, а также не менее шокирующих историй падений и банкротств компаний.
Рыбный рынок
С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда. А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей.
Остров Одайба
Доберетесь в поезде на монорельсовой дороге до острова Одайба, где я расскажу об удивительном рукотворном сооружении, части суши, отвоеванной у моря. Здесь вам, возможно, покажется, что вы совершили квантовый скачок во времени! А отдельное внимание уделим многоярусному Радужному мосту, который соединяет остров с «материковым» Токио.
Организационные детали
Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
Проезд на общественном транспорте — около 2000 йен ($17). Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками
Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен ($3) за человека
Средний счёт в кафе — от 1000 до 2500 йен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Мариноучи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите читать дальшеуменьшить
на билетах для гида.
Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру.
С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Это был наш первый день в Токио, гид встретила нас в отеле и мы провели потрясающий день, много ходили пешком, познакомились с культурой Японии, увидели разные районы (Гинза, Центральный вокзал, читать дальшеуменьшить
острова и тд), заходили в необычные места, пили матчу, если местные десерты. Аэлита много рассказывала нам про историю Японии, обычаи и культуру. Завершением был рыбный рынок и ужин свежей рыбой в местном ресторанчике. Наши дети 7 и 16 лет прекрасно выдержали прогулку, все остались довольные! Спасибо Аэлите за волшебный день!
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, Ольга❤️желаю только приятных эмоций в этой стране🌺
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Елена
Замечательные локации! Красивейшие, не стандартные, продуманные места и сама логистика путешествия. Локации отражающие колорит и самобытность Токио и Японии, в целом. Аэлита деликатный, тонкий человек, эрудированный экскурсовод, знает жизнь страны читать дальшеуменьшить
изнутри, т. к. является много лет жителем Японии. Вы получите очень приятные впечатления, не навязчивое общение, теплые и запоминающиеся эмоции, советы по пребыванию в стране, техническую помощь в неизвестных моментах, если нужно! Очень рекомендуем! Не пожалеете 100%! Одевайтесь теплее! На Одайбо очень сильные ветра! Спасибо большое, Аэлита! 🪻🪻🪻🪻🪻🪻
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв🌺желаю прекрасных каникул в Японии
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M
Mikhail
Отличная экскурсовод! Действительно эта экскурсия отлично подходит тем, кто первый раз в Токио и в Японии вообще. Мы за 7 часов прошли почти все главные локации Токио, о каждой нам читать дальшеуменьшить
очень интересно рассказывали. Причем не просто проходили, но экскурсовод показывала нам какие-то интересные ракурсы, смотровые площадки, куда незнающий человек не пошел бы. Единственное, экскурсию мы забронировали на пятницу, когда императорские сады закрыты. Поэтому вместо них мы пошли в другой парк, который раньше служил для охоты сегунов. Эта замена никак не испортила наши впечатления
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Рашида
Благодарим нашего гида, Аэлиту, за замечательно проведенное время в Токио! Экскурсия незабываемая, увидели город с разных ракурсов, поднимались на крыши зданий, прокатились на подземном и наземном метро, побывали на насыпных островах, поели самую свежую рыбу, узнали много интересного и влюбились в этот город🌸
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв, надеюсь об этой стране остались самые приятные воспоминания🌺
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О
Ольга
Отличная пешая экскурсия по Токио, максимально комфортная. По длительности 7 часов, но не было ощущения загнанности. Аэлита очень классно подает информацию. Спасибо большое, это был прекрасный день!
Аэлита
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв🌺надеюсь об этой стране остались только приятные впечатления)
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А
Анастасия
Аэлита провела отличную экскурсию с погружением в местный быт и культуру, с точки зрения местного жителя
Аэлита
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв🌺надеюсь об этой стране остались только приятные впечатления)
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