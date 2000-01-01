Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Что вас ожидает

Императорский дворец

Вы посетите знаменитую резиденцию, узнаете трагическую историю 📖 императорской семьи и традиции жестокого клана самураев. На территории практически в 7500 кв. км. вы увидите шикарный дворцовый комплекс с древнейшими сооружениями, рвами и каналами. Прогуляетесь 👣 в окрестностях дворца, любуясь безупречной красотой японского сада, который, к тому же, является одним из лучших мест для любования цветением сакуры во время о-ханами.

Фешенебельная Гинза

В модном районе Гинза вы встретите разительный контраст с традиционной Японией. Поговорим о самом шумном и веселом районе столицы ⭐️, где самый дорогой квадратный метр недвижимости. Вы услышите истории создания известных японских брендов, громких имен и биографи, а также не менее шокирующих историй падений и банкротств компаний.

Рыбный рынок

С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу 🐟, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда. А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей.

Остров Одайба

Доберетесь в поезде 🚂 на монорельсовой дороге до острова Одайба, где я расскажу об удивительном рукотворном сооружении, части суши, отвоеванной у моря 🌊. Здесь вам, возможно, покажется, что вы совершили квантовый скачок во времени! А отдельное внимание уделим многоярусному Радужному мосту, который соединяет остров 🏝️ с «материковым» Токио.

Выставочный центр Toyota

Вы посетите огромный парк 🌳 развлечений с шестью невероятными выставками, осмотрите и даже покатаетесь на выставочных образцах. Увидите болиды Формулы 1 производства Тойота, соседствующие с сотнями машин всех моделей, возрастов и размеров. А также встретите и невероятные прототипы автомобилей, которых не вообразить на реальных дорогах.

Организационные детали