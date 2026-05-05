Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Эта индивидуальная экскурсия по Токио предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру столицы Японии.Посетители узнают о восстановленной Центральной станции, где красный кирпич фасада скрывает шумный подземный город.Императорский дворец

раскроет тайны самурайских кланов и станет идеальным местом для любования сакурой. Гиндза удивит контрастом традиций и современности, а рыбный рынок Tsukiji порадует свежими морепродуктами. Одайба, рукотворный остров, подарит незабываемые виды и ощущения. Это путешествие обещает быть незабываемым и насыщенным

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Описание экскурсии

Центральная станция Токио

Вы услышите историю знаменитой станции Токио, которая является одной из популярнейших достопримечательностей города. В результате недавнего капитального ремонта впервые после войны здание было восстановлено в своем первозданном великолепии. Станция является главными воротами в столицу для посетителей, прибывающих сверхскоростным поездом или из аэропорта Нарита. Великолепный фасад из красного кирпича, построенный в 1914 году, сменяется шумным подземным городом с железнодорожными путями, магазинами и ресторанами.

Императорский дворец

Вы посетите знаменитую резиденцию, узнаете трагическую историю императорской семьи и традиции жестокого клана самураев. На территории практически в 7500 кв. км. вы увидите шикарный дворцовый комплекс с древнейшими сооружениями, рвами и каналами. Прогуляетесь в окрестностях дворца, любуясь безупречной красотой японского сада, который, к тому же, является одним из лучших мест для любования цветением сакуры во время о-ханами.

Фешенебельная Гиндза

В модном районе Гиндза вы встретите разительный контраст с традиционной Японией. Поговорим о самом шумном и веселом районе столицы, где самый дорогой квадратный метр недвижимости. Вы услышите истории создания известных японских брендов, громких имен и биографи, а также не менее шокирующих историй падений и банкротств компаний.

Рыбный рынок

С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда. А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей.

Остров Одайба

Доберетесь в поезде на монорельсовой дороге до острова Одайба, где я расскажу об удивительном рукотворном сооружении, части суши, отвоеванной у моря. Здесь вам, возможно, покажется, что вы совершили квантовый скачок во времени! А отдельное внимание уделим многоярусному Радужному мосту, который соединяет остров с «материковым» Токио.

Организационные детали