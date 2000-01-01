Еще несколько необычных экскурсий в Токио

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Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице

Узнать о главном во дворце Императора, районе Гинза, парке Toyota, на рыбном рынке и острове Одайба

Аэлита
Аэлита – Гид из Токио
В путешествии вы прикоснетесь к легендам императоров и самурайских кланов, услышите истории 📖 успеха одних японских брендов и краха других, отведаете свежайшую рыбу 🐟 и морепродукты на всемирно известном базаре, а также перенесетесь по Радужному мосту в «измерение» острова Одайба и посетите выставочный центр знаменитой автомобильной марки.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице

Что вас ожидает

Императорский дворец
Вы посетите знаменитую резиденцию, узнаете трагическую историю 📖 императорской семьи и традиции жестокого клана самураев. На территории практически в 7500 кв. км. вы увидите шикарный дворцовый комплекс с древнейшими сооружениями, рвами и каналами. Прогуляетесь 👣 в окрестностях дворца, любуясь безупречной красотой японского сада, который, к тому же, является одним из лучших мест для любования цветением сакуры во время о-ханами.

Фешенебельная Гинза
В модном районе Гинза вы встретите разительный контраст с традиционной Японией. Поговорим о самом шумном и веселом районе столицы ⭐️, где самый дорогой квадратный метр недвижимости. Вы услышите истории создания известных японских брендов, громких имен и биографи, а также не менее шокирующих историй падений и банкротств компаний.

Рыбный рынок
С еще одной визитной карточкой Токио и всей страны вы познакомитесь на всемирно известном рыбном рынке Tsukiji, где попробуете свежую рыбу 🐟, вкуснейшие морепродукты и экзотические блюда. А вы представите реальные масштабы работы базара, где ежедневно реализуется несколько тонн морских обитателей.

Остров Одайба
Доберетесь в поезде 🚂 на монорельсовой дороге до острова Одайба, где я расскажу об удивительном рукотворном сооружении, части суши, отвоеванной у моря 🌊. Здесь вам, возможно, покажется, что вы совершили квантовый скачок во времени! А отдельное внимание уделим многоярусному Радужному мосту, который соединяет остров 🏝️ с «материковым» Токио.

Выставочный центр Toyota
Вы посетите огромный парк 🌳 развлечений с шестью невероятными выставками, осмотрите и даже покатаетесь на выставочных образцах. Увидите болиды Формулы 1 производства Тойота, соседствующие с сотнями машин всех моделей, возрастов и размеров. А также встретите и невероятные прототипы автомобилей, которых не вообразить на реальных дорогах.

Организационные детали

  • Проезд на общественном транспорте — около 2000 йен (15 евро). Вы можете приобрести проездной на весь день на наземный вид транспорта и метро 🚇 — 1590 йен (12 евро). Расходы на дорогу гида также оплачиваются участниками.
  • Посещение музеев и панорамных точек — от 300 иен (2 евро) за человека
  • Средний счет в кафе — от 1000 до 2500 йен
Начало и место завершения
🚩 у станции Мариноучи
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аэлита
Аэлита
Здравствуйте! Я Аэлита, мне 40 лет, Живу в Японии 12 лет и очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.
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