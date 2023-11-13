Всего час на электричке — и мы в окружённой лесами и горами Камакуре. Её древние правители покровительствовали развитию религии и искусства, поэтому в городе очень много храмов. Вы увидите самые аутентичные и интересные из них! А также оцените гигантскую статую Будды, погуляете по колоритной торговой улице и полюбуетесь Камакурой с высоты.

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Описание

Что вас ожидает

Топ-места Камакуры

Вы посетите главный храм Камакуры — Цуругаока Хатимангу. Полюбуетесь с его смотровой площадки панорамой города, рассмотрите святилища богов и раскроете особенности синтоизма. Затем прогуляетесь по оживлённой торговой улице Комати Дори, на которой можно купить сувениры и пообедать. На этом наши приключения не закончатся! На небольшом поезде мы отправимся к великолепному храму Хаседера. Расположенный на холме, он порадует вас видом на океан.

Статуя Будды и пещерный храм

Ещё один символ Камакуры — огромная бронзовая статуя Будды на территории разрушенного храма Котоку-ин. По желанию мы сможем зайти внутрь статуи. А ещё вы посетите пещерный храм, посвященный богам богатства и удачи. Интересный факт: в пещере есть источник с ключевой водой, в котором посетители моют деньги и банковские карты, чтобы их стало больше. В завершение мы прогуляемся до станции по узким улочкам жилого района с частными домами и уютными двориками.

Организационные детали