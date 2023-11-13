Легенды средневековой Камакуры

Отправиться в старинный японский город на Тихом океане и посетить его главные места

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Всего час на электричке — и мы в окружённой лесами и горами Камакуре.

Её древние правители покровительствовали развитию религии и искусства, поэтому в городе очень много храмов.

Вы увидите самые аутентичные и интересные из них! А также оцените гигантскую статую Будды, погуляете по колоритной торговой улице и полюбуетесь Камакурой с высоты.
Легенды средневековой Камакуры
Легенды средневековой Камакуры
Легенды средневековой Камакуры
Легенды средневековой Камакуры
Легенды средневековой Камакуры
Легенды средневековой Камакуры
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Топ-места Камакуры

Вы посетите главный храм Камакуры — Цуругаока Хатимангу. Полюбуетесь с его смотровой площадки панорамой города, рассмотрите святилища богов и раскроете особенности синтоизма. Затем прогуляетесь по оживлённой торговой улице Комати Дори, на которой можно купить сувениры и пообедать. На этом наши приключения не закончатся! На небольшом поезде мы отправимся к великолепному храму Хаседера. Расположенный на холме, он порадует вас видом на океан.

Статуя Будды и пещерный храм

Ещё один символ Камакуры — огромная бронзовая статуя Будды на территории разрушенного храма Котоку-ин. По желанию мы сможем зайти внутрь статуи. А ещё вы посетите пещерный храм, посвященный богам богатства и удачи. Интересный факт: в пещере есть источник с ключевой водой, в котором посетители моют деньги и банковские карты, чтобы их стало больше. В завершение мы прогуляемся до станции по узким улочкам жилого района с частными домами и уютными двориками.

Организационные детали

  • Транспорт, входные билеты и обед оплачиваются дополнительно (включая гида): ж/д билеты — около 2000 йен с человека, храм Хаседера — 500 йен с человека, храм Котоку-ин — 500 йен с человека
  • По запросу мы можем увеличить количество часов. Доплата за каждый дополнительный час — 50 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Синагава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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