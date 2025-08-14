Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневековой Японии.Посетители увидят величественный храм Цуругаока Хатимангу с его захватывающими видами и смогут прогуляться по оживлённой улице Комати Дори.Не менее впечатляющим

станет визит к бронзовой статуе Будды в храме Котоку-ин и пещерному храму, где можно провести ритуал для привлечения удачи. Это путешествие по узким улочкам и живописным местам оставит незабываемые впечатления и позволит оценить всю красоту и историю Камакуры

Описание экскурсии

Топ-места Камакуры

Вы посетите главный храм Камакуры — Цуругаока Хатимангу. Полюбуетесь с его смотровой площадки панорамой города, рассмотрите святилища богов и раскроете особенности синтоизма. Затем прогуляетесь по оживлённой торговой улице Комати Дори, на которой можно купить сувениры и пообедать. На этом наши приключения не закончатся! На небольшом поезде мы отправимся к великолепному храму Хаседера. Расположенный на холме, он порадует вас видом на океан.

Статуя Будды и пещерный храм

Ещё один символ Камакуры — огромная бронзовая статуя Будды на территории разрушенного храма Котоку-ин. По желанию мы сможем зайти внутрь статуи. А ещё вы посетите пещерный храм, посвящённый богам богатства и удачи. Интересный факт: в пещере есть источник с ключевой водой, в котором посетители моют деньги и банковские карты, чтобы их стало больше. В завершение мы прогуляемся до станции по узким улочкам жилого района с частными домами и уютными двориками.

Организационные детали