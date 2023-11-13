Отправиться в старинный японский город на Тихом океане и посетить его главные места
Её древние правители покровительствовали развитию религии и искусства, поэтому в городе очень много храмов.
Вы увидите самые аутентичные и интересные из них! А также оцените гигантскую статую Будды, погуляете по колоритной торговой улице и полюбуетесь Камакурой с высоты.
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Описание
Что вас ожидает
Топ-места Камакуры
Вы посетите главный храм Камакуры — Цуругаока Хатимангу. Полюбуетесь с его смотровой площадки панорамой города, рассмотрите святилища богов и раскроете особенности синтоизма. Затем прогуляетесь по оживлённой торговой улице Комати Дори, на которой можно купить сувениры и пообедать. На этом наши приключения не закончатся! На небольшом поезде мы отправимся к великолепному храму Хаседера. Расположенный на холме, он порадует вас видом на океан.
Статуя Будды и пещерный храм
Ещё один символ Камакуры — огромная бронзовая статуя Будды на территории разрушенного храма Котоку-ин. По желанию мы сможем зайти внутрь статуи. А ещё вы посетите пещерный храм, посвященный богам богатства и удачи. Интересный факт: в пещере есть источник с ключевой водой, в котором посетители моют деньги и банковские карты, чтобы их стало больше. В завершение мы прогуляемся до станции по узким улочкам жилого района с частными домами и уютными двориками.
Организационные детали
- Транспорт, входные билеты и обед оплачиваются дополнительно (включая гида): ж/д билеты — около 2000 йен с человека, храм Хаседера — 500 йен с человека, храм Котоку-ин — 500 йен с человека
- По запросу мы можем увеличить количество часов. Доплата за каждый дополнительный час — 50 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции Синагава
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.