Уникальная экскурсия по Камакуре: храмы, статуя Будды и прогулка по живописным улочкам. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его тайны
Экскурсия в Камакуру предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневековой Японии.
Посетители увидят величественный храм Цуругаока Хатимангу с его захватывающими видами и смогут прогуляться по оживлённой улице Комати Дори.
Не менее впечатляющим читать дальшеуменьшить
станет визит к бронзовой статуе Будды в храме Котоку-ин и пещерному храму, где можно провести ритуал для привлечения удачи.
Это путешествие по узким улочкам и живописным местам оставит незабываемые впечатления и позволит оценить всю красоту и историю Камакуры
5 причин купить эту экскурсию
🏯 Посещение древних храмов
🗿 Величественная статуя Будды
🌊 Вид на океан с холма
🛍️ Шопинг на Комати Дори
🚶 Прогулка по уютным улочкам
Что можно увидеть
Цуругаока Хатимангу
Хаседера
Статуя Будды
Комати Дори
Пещерный храм
Описание экскурсии
Топ-места Камакуры
Вы посетите главный храм Камакуры — Цуругаока Хатимангу. Полюбуетесь с его смотровой площадки панорамой города, рассмотрите святилища богов и раскроете особенности синтоизма. Затем прогуляетесь по оживлённой торговой улице Комати Дори, на которой можно купить сувениры и пообедать. На этом наши приключения не закончатся! На небольшом поезде мы отправимся к великолепному храму Хаседера. Расположенный на холме, он порадует вас видом на океан.
Статуя Будды и пещерный храм
Ещё один символ Камакуры — огромная бронзовая статуя Будды на территории разрушенного храма Котоку-ин. По желанию мы сможем зайти внутрь статуи. А ещё вы посетите пещерный храм, посвящённый богам богатства и удачи. Интересный факт: в пещере есть источник с ключевой водой, в котором посетители моют деньги и банковские карты, чтобы их стало больше. В завершение мы прогуляемся до станции по узким улочкам жилого района с частными домами и уютными двориками.
Организационные детали
Транспорт, входные билеты и обед оплачиваются дополнительно (включая гида): ж/д билеты — около 2000 йен с человека, храм Хаседера — 500 йен с человека, храм Котоку-ин — 500 йен с человека
По запросу мы можем увеличить количество часов. Доплата за каждый дополнительный час — $60
Пешая экскурсия в быстром темпе. Если не любите ходить много, может быть сложно. Пожалуйста, оцените физическу нагрузку
С детьми до 10 лет и колясками может быть тяжело и неудобно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 976 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина, я живу в Японии 25 лет и обожаю эту страну, её культуру и историю. Я прошла обучение в японской проф. школе и получила сертификат гида. С удовольствием покажу вам основные достопримечательности и поделюсь «тропинками для местных». До встречи!
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
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Екатерина
Сам гид много знает, интересный маршрут и интересно рассказывает, ответит на все вопросы. Но лично для меня неприятным моментом оказались куча замечаний в сторону нашей семьи, типа тише разговаривайте, меньше двигайтесь и тд, это несколько испортило впечатление
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