6 отзывов оставили туристы

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Путешествие в Камакуру и Йокогаму

Увидеть древнюю и современную Японию, прогуляться по пляжу и ландшафтному парку Санкейэн

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча отель путешественников, Токио
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Токио
Поездка из Токио в прибрежные города Камакура и Йокогама позволит вам за один день увидеть настоящий калейдоскоп из японских пейзажей, архитектурных стилей и городских панорам.

Вы погрузитесь в эпоху самураев и сегунов, увидите храмовый комплекс Хаседера и подниметесь на высотную смотровую площадку, прогуляетесь 👣 по красочному китайскому кварталу и ландшафтному парку Санкейэн, где собраны старинные постройки из разных уголков Японии.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму

Что вас ожидает

Морские пейзажи древней Камакуры
Вы окажетесь на побережье океана в первой военной столице древней Японии Камакуре. Сейчас это атмосферный городок с мягким морским климатом, который славится традиционными храмами, живописными пляжами, лесистыми холмами и многовековой историей. Здесь вы узнаете о становлении самурайского сословия, о распределении власти между Императором и сегуном, о Монгольских нашествиях и событиях из истории Японии. Увидите главную достопримечательность города — Большого Будду и храмовый комплекс Хаседера. А если захотите, мы пройдемся до местного пляжа и полюбуемся побережьем.

Удивительный парк Санкейэн
На окраине города Йокогама вы посетите прекрасный ландшафтный прогулочный парк Санкейэн в японском стиле. Здесь можно рассмотреть множество старинных построек, которые на рубеже 19-20 веков были перенесены в парк из разных уголков страны по желанию торговца шелком Хара Томитаро, создателя Санкейэн. Вы пройдете по дорожкам парка, полюбуетесь архитектурой строений и тем, как органично они вписываются в ландшафт парка.

Современный портовый город Йокогама
Затем прогуляемся по улице Йокогамы — одного из крупнейших современных портовых городов Японии. Мы заглянем в местный китайский квартал, где можно перекусить, а затем пройдем по центральной части и набережной города. На пути вы встретите старый круизный лайнер и причал с замечательным видом на Йокогаму, а после подниметесь на смотровую площадку высотного здания Landmark Tower и полюбуетесь панорамой города с высоты птичьего полёта. А в хорошую погоду отсюда можно увидеть даже Токио и гору Фудзи!

Организационные детали

  • Себестоимость поездки (стоимость проезда и входных билетов) на одного человека — около 5000¥. Эти расходы туристы оплачивают за себя и за гида во время экскурсии.
  • При наличии проездного JR Pass у путешественников стоимость сокращается до суммы около 3800¥.
  • Между городами мы будем передвигаться на общественном транспорте и такси.
  • Пляж в Камакуре без удобств, но некоторые путешественники всё же решаются здесь искупаться. Поэтому, если неудобства вас не пугают, захватите с собой купальник, полотенце и солнцезащитный крем.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
Путешествие в Камакуру и Йокогаму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала отель путешественников, Токио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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6 отзывов оставили туристы

16 октября 2019
Экскурсия подойдет тем, кто может и любит много ходить пешком. Много перемещений на общественном транспорте. В целом, экскурсия понравилась, мы увидели красивые исторические и современные места двух известных японских городов!
Илья
8 марта 2019
Отличная Экскурсия, Спасибо Ирине! Подробно, содержательно, оперативно перестроила программу под наши изменения.
Ольга
8 января 2019
Большое спасибо Ирине!!! Насыщенный и разнообразный день! Запаситесь монетками для подношений различным богам! Обязательна удобная обувь! Мы прошли более 15 км за 10 часов! Все остались довольны несмотря на усталость:) Рекомендуем!!!
4 января 2019
Замечательно! Всем рекомендую! Познавательно и интересно
1 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Ирина продумала весь маршрут. За день посмотрела 2 города. Ирина рассказала историю этих городов, очень интересно. Понравилось всё. Посещая эти города, смогла ближе прикоснуться к истории этой загадочной страны. Всё благодаря Ирине. Спасибо ещё раз. Рекомендую всем посетить эти города. И конечно обратитесь к Ирине. Будет интересно, полезно.
27 февраля 2018
Ирина - очень тактичный, терпеливый и положительный человек. Материал подаётся мягко и ненавязчиво, а план и ритм экскурсии легко меняются согласно пожеланий и интересов конкретных людей. Больше всего мне нужна была помощь в ориентировании на новой местности, и с этой задачей Ирина справляется просто великолепно. Огромное ей спасибо.

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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