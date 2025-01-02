6 отзывов оставили туристы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Токио в Камакуру и Йокогаму, где вы познакомитесь с уникальным сочетанием истории и современности.В Камакуре вы ощутите дух древней Японии, увидите знаменитый статую Большого

Будды и посетите храмовый комплекс Хаседера, где каждый камень дышит историей. В Йокогаме вас ждет прогулка по знаменитому китайскому кварталу и ландшафтному парку Санкейэн, где каждый уголок перенесет вас в разные эпохи Японии. В завершение дня вы подниметесь на смотровую площадку Landmark Tower, откуда открывается великолепный вид на портовый город. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурным наследием и природной красотой Японии

Описание экскурсии

Морские пейзажи древней Камакуры

Вы окажетесь на побережье океана в первой военной столице древней Японии Камакуре. Сейчас это атмосферный городок с мягким морским климатом, который славится традиционными храмами, живописными пляжами, лесистыми холмами и многовековой историей. Здесь вы узнаете о становлении самурайского сословия, о распределении власти между Императором и сегуном, о Монгольских нашествиях и событиях из истории Японии. Увидите главную достопримечательность города — Большого Будду и храмовый комплекс Хаседера. А если захотите, мы пройдемся до местного пляжа и полюбуемся побережьем.

Удивительный парк Санкейэн

На окраине города Йокогама вы посетите прекрасный ландшафтный прогулочный парк Санкейэн в японском стиле. Здесь можно рассмотреть множество старинных построек, которые на рубеже 19-20 веков были перенесены в парк из разных уголков страны по желанию торговца шелком Хара Томитаро, создателя Санкейэн. Вы пройдете по дорожкам парка, полюбуетесь архитектурой строений и тем, как органично они вписываются в ландшафт парка.

Современный портовый город Йокогама

Затем прогуляемся по улице Йокогамы — одного из крупнейших современных портовых городов Японии. Мы заглянем в местный китайский квартал, где можно перекусить, а затем пройдем по центральной части и набережной города. На пути вы встретите старый круизный лайнер и причал с замечательным видом на Йокогаму, а после подниметесь на смотровую площадку высотного здания Landmark Tower и полюбуетесь панорамой города с высоты птичьего полёта. А в хорошую погоду отсюда можно увидеть даже Токио и гору Фудзи!

Организационные детали