6 отзывов оставили туристы

Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Токио в Камакуру и Йокогаму, где вы познакомитесь с уникальным сочетанием истории и современности.
В Камакуре вы ощутите дух древней Японии, увидите знаменитый статую Большого читать дальшеуменьшить
Будды и посетите храмовый комплекс Хаседера, где каждый камень дышит историей.
В Йокогаме вас ждет прогулка по знаменитому китайскому кварталу и ландшафтному парку Санкейэн, где каждый уголок перенесет вас в разные эпохи Японии.
В завершение дня вы подниметесь на смотровую площадку Landmark Tower, откуда открывается великолепный вид на портовый город. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурным наследием и природной красотой Японии
Вы окажетесь на побережье океана в первой военной столице древней Японии Камакуре. Сейчас это атмосферный городок с мягким морским климатом, который славится традиционными храмами, живописными пляжами, лесистыми холмами и многовековой историей. Здесь вы узнаете о становлении самурайского сословия, о распределении власти между Императором и сегуном, о Монгольских нашествиях и событиях из истории Японии. Увидите главную достопримечательность города — Большого Будду и храмовый комплекс Хаседера. А если захотите, мы пройдемся до местного пляжа и полюбуемся побережьем.
Удивительный парк Санкейэн
На окраине города Йокогама вы посетите прекрасный ландшафтный прогулочный парк Санкейэн в японском стиле. Здесь можно рассмотреть множество старинных построек, которые на рубеже 19-20 веков были перенесены в парк из разных уголков страны по желанию торговца шелком Хара Томитаро, создателя Санкейэн. Вы пройдете по дорожкам парка, полюбуетесь архитектурой строений и тем, как органично они вписываются в ландшафт парка.
Современный портовый город Йокогама
Затем прогуляемся по улице Йокогамы — одного из крупнейших современных портовых городов Японии. Мы заглянем в местный китайский квартал, где можно перекусить, а затем пройдем по центральной части и набережной города. На пути вы встретите старый круизный лайнер и причал с замечательным видом на Йокогаму, а после подниметесь на смотровую площадку высотного здания Landmark Tower и полюбуетесь панорамой города с высоты птичьего полёта. А в хорошую погоду отсюда можно увидеть даже Токио и гору Фудзи!
Организационные детали
Себестоимость поездки (стоимость проезда и входных билетов) на одного человека — около 5000¥-6000¥. Эти расходы туристы оплачивают за себя и за гида во время экскурсии.
При наличии проездного JR Pass у путешественников стоимость сокращается до суммы около 4000¥.
Между городами мы будем передвигаться на общественном транспорте и такси.
Пляж в Камакуре без удобств, но некоторые путешественники всё же решаются здесь искупаться. Поэтому, если неудобства вас не пугают, захватите с собой купальник, полотенце и солнцезащитный крем.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель путешественников, Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя.
С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих читать дальшеуменьшить
путешественников. На сайте Tripster представлены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, на горе Такао и в Сироищи. По желанию программу можно обсудить и подстроить под ваши интересы, если это возможно.
Во время экскурсий стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится при дальнейших самостоятельных поездках по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике — в рамках экскурсионного времени.
Экскурсии проводятся на общественном транспорте: метро, электричке, поезде и других видах. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну восходящего солнца!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
В ноябре 2024 мы отправились на экскурсию с Ириной — нашим гидом, с которым уже не раз путешествовали по Японии. Это первая экскурсия с ней в нашу осеннюю поездку. В читать дальшеуменьшить
очередной раз убедились, что она — настоящий мастер своего дела! Экскурсия была насыщенной и увлекательной, а её безупречная организация сделала наш день абсолютно комфортным и незабываемым.
Началось всё с морских пейзажей Камакуры, где Ирина погрузила нас в историю становления самурайского сословия и удивительных событий древней Японии. Особое впечатление произвели Большой Будда и храм Хаседера — атмосфера там потрясающая. Ирина даже предусмотрела возможность пройтись до местного пляжа и насладиться морскими видами, что было прекрасным дополнением к прогулке.
Далее был удивительный парк Санкейэн. Это место очаровало нас своей гармонией и красотой. Старинные постройки, каждая со своей историей, и умиротворяющий ландшафт парка стали настоящим откровением. Благодаря Ирине, мы узнали много интересных фактов о его создании и вдохновении Хары Томитаро.
Завершением дня стала прогулка по Йокогаме. От китайского квартала до набережной — Ирина умело сочетала исторические факты с атмосферой современного города. Подъем на смотровую площадку Landmark Tower стал идеальной финальной точкой. Вид на ночной город — это то, что останется с нами навсегда, а еще покупка красивейшего шелкового платка в японском стиле!
Хочется особенно отметить организаторские способности Ирины. Всё было продумано до мелочей: логистика, темп экскурсии, комфорт — она мастерски держит всё под контролем, но при этом создаёт легкую и непринужденную атмосферу.
Ирина, спасибо за вашу работу! Всегда рады с вами видеться!
+2
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O
Oleg
Очень понравилась экскурсия, все комфортно, везде успели, много чего интересного узнали. Рекомендую бронировать, не пожалеете.
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Самат
Все было замечательно 👍😊✊️👌🔥
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З
Зоя
Ирина прекрасный гид и человек! Отлично владеет материалом, знает все локации, подстраивается под запросы туристов, что немаловажно. У нас были 3 чудесные экскурсии. Если бы не Ирина, мы бы сами читать дальшеуменьшить
никогда в жизни не прошли такие расстояния в такое адовое пекло, соответственно, не увидели бы все эти удивительные места. До сих пор, каждый день, с теплом вспоминаем нашу поездку. Как было классно! И какая Япония ни на кого не похожая! Просто другой мир! Спасибо Вам, Ирина! Если бы не Вы, наши впечатления не были бы столь яркими и полными. Очень хочется повторить поездку! Ведь неделя это совсем-совсем мало. Надеюсь у нас еще будет возможность прогуляться с Вами!)
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I
Irina
Очень насыщенная и интересная экскурсия! Много ходили и ездили, но совсем не устали. Увидели 2 очень разных города, как будто в разные эпохи попали. Япония такая разная и прекрасная, полюбили читать дальшеуменьшить
ее также благодаря Ирине. С Ириной приятно находиться рядом и слушать ее, ни что не отвлекаясь. Подача информации мягкая и ненавязчивая, но обо всем подробно и глубоко. Мечтаю о скором возвращении в Японию и хочу опять послушать Ирину!
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась. Ирина продумала весь маршрут. За день посмотрела 2 города. Ирина рассказала историю этих городов, очень интересно. Понравилось всё. Посещая эти города, смогла ближе прикоснуться к истории этой загадочной страны. Всё благодаря Ирине. Спасибо ещё раз. Рекомендую всем посетить эти города. И конечно обратитесь к Ирине. Будет интересно, полезно.
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