Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
17 окт в 09:00
18 окт в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
22 окт в 10:30
1 ноя в 10:30
$480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
5 янв в 07:00
6 янв в 07:00
$385 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Невероятная Камакура (из Токио)
Путешествие в Камакуру - это не просто экскурсия, а погружение в историю самураев. Исследуйте храмы, святилища и насладитесь закатом у океана
Начало: В удобном месте в Токио
19 окт в 08:30
20 окт в 08:30
$449 за всё до 5 чел.
