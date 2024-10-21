Это уникальная возможность окунуться в историю Токио, следуя по маршруту, который охватывает ключевые исторические места.
Участники экскурсии увидят резиденции сёгунов и императоров, посетят Императорский дворец и его сады, а также синтоистское
Участники экскурсии увидят резиденции сёгунов и императоров, посетят Императорский дворец и его сады, а также синтоистское
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Погружение в историю Токио
- 🌸 Прогулка по садам Императорского дворца
- 🍣 Дегустация блюд на рыбном рынке
- 🗼 Визит к Токийской телебашне
- 🚇 Удобное перемещение на метро
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Императорский дворец
- Синтоистское святилище
- Рыбный рынок Цукидзи
- Район Гиндза
- Родовой храм династии Токугава
- Токийская телебашня
Описание экскурсии
Перемещаясь между районами города на метро, мы за один день успеем посмотреть несколько знаковых локаций. Я расскажу, как и почему именно Токио стал столицей Японии. Посетим места, с которых начиналась его застройка. Вы узнаете, как архитектура Токио отражает буддизм и синтоизм и как они соотносятся в жизни японцев.
Маршрут
- Железнодорожный вокзал. Поговорим о непростой истории одного из самых красивых архитектурных сооружений Токио
- Императорский дворец и его сады. Посмотрим, где сегодня живёт императорская семья
- Синтоистское святилище. Увидим самые большие тории и поговорим о восприятии сакуры в разные эпохи
- Рыбный рынок Цукидзи. Попробуем или только рассмотрим традиционные японские блюда из свежайшей сырой рыбы
- Район Гиндза. Прогуляемся по самой фешенебельной улице Токио
- Родовой храм династии Токугава. Набредём на старинный буддийский храм, который стал родовым для династии сёгунов
- Токийская телебашня. Остановимся у одного из самых высоких сооружений Японии и обсудим, какие праздники у японцев ассоциируются с телебашней
На экскурсии вы:
- Увидите самое старое деревянное сооружение Токио
- Узнаете об эталонном дереве сакуры и посетите место, где оно находится
- Попробуете японскую кухню, в том числе сладкий яичный рулет «тамаго-яки»
- Посетите место, где когда-то стояло самое высокое сооружение Токио (Эдо) в 17 веке
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с несколькими поездками на метро
- Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде, взять с собой воду и перекус
- Если по какой-то причине некоторые объекты на маршруте будут закрыты, мы предложим вам альтернативы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Поездки на транспорте путешественники оплачивают отдельно (порядка 1000 йен за человека), за гида доплачивать не нужно
- Можем встретить вас в отеле за доплату
- При желании зайдём в кафе или ресторан или пообедаем на рыбном рынке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 300 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы. В настоящее время я живуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
21 окт 2024
Огромная благодарность Дмитрию за то, что показал Токио таким, каким мы хотели его увидеть. Интересные исторические факты, комфортный маршрут с учётом наших пожеланий и много много рекомендаций для нашего самостоятельного знакомства с Японией. Всем рекомендую:)
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