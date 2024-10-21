Это уникальная возможность окунуться в историю Токио, следуя по маршруту, который охватывает ключевые исторические места.Участники экскурсии увидят резиденции сёгунов и императоров, посетят Императорский дворец и его сады, а также синтоистское

святилище. На рыбном рынке Цукидзи можно будет попробовать традиционные японские блюда. В ходе экскурсии вы узнаете о буддизме и синтоизме, а также о том, как эти религии повлияли на архитектуру города. Прогулка по району Гиндза и посещение Токийской телебашни оставят незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Перемещаясь между районами города на метро, мы за один день успеем посмотреть несколько знаковых локаций. Я расскажу, как и почему именно Токио стал столицей Японии. Посетим места, с которых начиналась его застройка. Вы узнаете, как архитектура Токио отражает буддизм и синтоизм и как они соотносятся в жизни японцев.

Маршрут

Железнодорожный вокзал . Поговорим о непростой истории одного из самых красивых архитектурных сооружений Токио

. Поговорим о непростой истории одного из самых красивых архитектурных сооружений Токио Императорский дворец и его сады . Посмотрим, где сегодня живёт императорская семья

. Посмотрим, где сегодня живёт императорская семья Синтоистское святилище . Увидим самые большие тории и поговорим о восприятии сакуры в разные эпохи

. Увидим самые большие тории и поговорим о восприятии сакуры в разные эпохи Рыбный рынок Цукидзи . Попробуем или только рассмотрим традиционные японские блюда из свежайшей сырой рыбы

. Попробуем или только рассмотрим традиционные японские блюда из свежайшей сырой рыбы Район Гиндза . Прогуляемся по самой фешенебельной улице Токио

. Прогуляемся по самой фешенебельной улице Токио Родовой храм династии Токугава . Набредём на старинный буддийский храм, который стал родовым для династии сёгунов

. Набредём на старинный буддийский храм, который стал родовым для династии сёгунов Токийская телебашня. Остановимся у одного из самых высоких сооружений Японии и обсудим, какие праздники у японцев ассоциируются с телебашней

На экскурсии вы:

Увидите самое старое деревянное сооружение Токио

Узнаете об эталонном дереве сакуры и посетите место, где оно находится

Попробуете японскую кухню, в том числе сладкий яичный рулет «тамаго-яки»

Посетите место, где когда-то стояло самое высокое сооружение Токио (Эдо) в 17 веке

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия с несколькими поездками на метро

Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде, взять с собой воду и перекус

Если по какой-то причине некоторые объекты на маршруте будут закрыты, мы предложим вам альтернативы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы