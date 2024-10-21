По следам сёгунов и императоров

Откройте для себя исторический Токио, прогуливаясь по местам, где жили сёгуны и императоры. Узнайте больше о культуре и архитектуре столицы Японии
Это уникальная возможность окунуться в историю Токио, следуя по маршруту, который охватывает ключевые исторические места.

Участники экскурсии увидят резиденции сёгунов и императоров, посетят Императорский дворец и его сады, а также синтоистское
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святилище. На рыбном рынке Цукидзи можно будет попробовать традиционные японские блюда.

В ходе экскурсии вы узнаете о буддизме и синтоизме, а также о том, как эти религии повлияли на архитектуру города. Прогулка по району Гиндза и посещение Токийской телебашни оставят незабываемые впечатления

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Погружение в историю Токио
  • 🌸 Прогулка по садам Императорского дворца
  • 🍣 Дегустация блюд на рыбном рынке
  • 🗼 Визит к Токийской телебашне
  • 🚇 Удобное перемещение на метро
По следам сёгунов и императоров
По следам сёгунов и императоров
По следам сёгунов и императоров
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Железнодорожный вокзал
  • Императорский дворец
  • Синтоистское святилище
  • Рыбный рынок Цукидзи
  • Район Гиндза
  • Родовой храм династии Токугава
  • Токийская телебашня

Описание экскурсии

Перемещаясь между районами города на метро, мы за один день успеем посмотреть несколько знаковых локаций. Я расскажу, как и почему именно Токио стал столицей Японии. Посетим места, с которых начиналась его застройка. Вы узнаете, как архитектура Токио отражает буддизм и синтоизм и как они соотносятся в жизни японцев.

Маршрут

  • Железнодорожный вокзал. Поговорим о непростой истории одного из самых красивых архитектурных сооружений Токио
  • Императорский дворец и его сады. Посмотрим, где сегодня живёт императорская семья
  • Синтоистское святилище. Увидим самые большие тории и поговорим о восприятии сакуры в разные эпохи
  • Рыбный рынок Цукидзи. Попробуем или только рассмотрим традиционные японские блюда из свежайшей сырой рыбы
  • Район Гиндза. Прогуляемся по самой фешенебельной улице Токио
  • Родовой храм династии Токугава. Набредём на старинный буддийский храм, который стал родовым для династии сёгунов
  • Токийская телебашня. Остановимся у одного из самых высоких сооружений Японии и обсудим, какие праздники у японцев ассоциируются с телебашней

На экскурсии вы:

  • Увидите самое старое деревянное сооружение Токио
  • Узнаете об эталонном дереве сакуры и посетите место, где оно находится
  • Попробуете японскую кухню, в том числе сладкий яичный рулет «тамаго-яки»
  • Посетите место, где когда-то стояло самое высокое сооружение Токио (Эдо) в 17 веке

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с несколькими поездками на метро
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде, взять с собой воду и перекус
  • Если по какой-то причине некоторые объекты на маршруте будут закрыты, мы предложим вам альтернативы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Поездки на транспорте путешественники оплачивают отдельно (порядка 1000 йен за человека), за гида доплачивать не нужно
  • Можем встретить вас в отеле за доплату
  • При желании зайдём в кафе или ресторан или пообедаем на рыбном рынке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 окт 2024
Огромная благодарность Дмитрию за то, что показал Токио таким, каким мы хотели его увидеть. Интересные исторические факты, комфортный маршрут с учётом наших пожеланий и много много рекомендаций для нашего самостоятельного знакомства с Японией. Всем рекомендую:)

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