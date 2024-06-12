В Токио столетняя история переплетается с инновационными технологиями. Вы прогуляетесь от старинных районов до современных небоскрёбов. Я расскажу, как традиционные ценности адаптируются в условиях быстрого развития и глобализации, как архитектурные изменения влияют на городскую среду и какие ритуалы используют японцы в повседневной жизни.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мест для посещения и изучения на нашем пути очень много — вот лишь некоторые из них:

Старый город Асакуса со знаменитым храмом Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ

со знаменитым храмом Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ Модернистский искусственный остров Одаиба с футуристическими зданиями

с футуристическими зданиями Культовый район Акихабара с электроникой и аниме

с электроникой и аниме Традиционные японские сады с чайными домиками и прудами

с чайными домиками и прудами Небоскрёбы района Синдзюку с неповторимой атмосферой, включая здание правительства Токио, бизнес-центры и торговые комплексы

Я расскажу:

Как современные высотные здания Токио вписываются в окружающий ландшафт с храмами и садами

В чём уникальность японской кухни и каково её значение в культуре страны

Как город помогает формировать и поддерживать национальную идентичность и гордость японцев

Какое влияние оказывает японская философия на современную жизнь и бизнес-культуру

Как взаимодействуют между собой разные поколения японцев и как относятся к традициям и современным ценностям

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые приехали в Токио и хотят увидеть и ощутить всю многогранность города за короткое время. А ещё тем, кто хочет глубже погрузиться в отдельные аспекты столицы Японии.

Организационные детали