В Токио столетняя история переплетается с инновационными технологиями. Вы прогуляетесь от старинных районов до современных небоскрёбов.
Я расскажу, как традиционные ценности адаптируются в условиях быстрого развития и глобализации, как архитектурные изменения влияют на городскую среду и какие ритуалы используют японцы в повседневной жизни.
Я расскажу, как традиционные ценности адаптируются в условиях быстрого развития и глобализации, как архитектурные изменения влияют на городскую среду и какие ритуалы используют японцы в повседневной жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мест для посещения и изучения на нашем пути очень много — вот лишь некоторые из них:
- Старый город Асакуса со знаменитым храмом Сэнсо-дзи и торговой улицей Накамисэ
- Модернистский искусственный остров Одаиба с футуристическими зданиями
- Культовый район Акихабара с электроникой и аниме
- Традиционные японские сады с чайными домиками и прудами
- Небоскрёбы района Синдзюку с неповторимой атмосферой, включая здание правительства Токио, бизнес-центры и торговые комплексы
Я расскажу:
- Как современные высотные здания Токио вписываются в окружающий ландшафт с храмами и садами
- В чём уникальность японской кухни и каково её значение в культуре страны
- Как город помогает формировать и поддерживать национальную идентичность и гордость японцев
- Какое влияние оказывает японская философия на современную жизнь и бизнес-культуру
- Как взаимодействуют между собой разные поколения японцев и как относятся к традициям и современным ценностям
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые впервые приехали в Токио и хотят увидеть и ощутить всю многогранность города за короткое время. А ещё тем, кто хочет глубже погрузиться в отдельные аспекты столицы Японии.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Для удобства во время прогулки можно будет два или три раза проехать на метро или такси. Цена билета метро — 1000 иен/чел., цена поездки на такси — €150. Проезд оплачивают путешественники.
- По желанию вы зайдёте в чайный домик, послушаете лекцию и побываете на чайной церемонии. Цена билета — €40/чел. Входные билеты оплачивают путешественники.
- Я гибко подхожу к программе. По вашему желанию мы можем поменять маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Токио
Привет! Меня зовут Елена, я москвичка, но уже так давно живу в Токио, что можно сказать про меня — токийка. У меня два высших образования. И я ваш идеальный гид поЗадать вопрос
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