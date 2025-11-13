Однодневная экскурсия из Токио в Никко предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в историю и природу Японии.



Посетители смогут увидеть величественный храм Тосёгу, известный своими богатыми украшениями и знаменитым трио мудрых обезьян. Водопад Кегон, окружённый скалистыми утёсами, впечатляет своей мощью и красотой.



Завершает путешествие посещение спокойного озера Тюдзендзи, где можно насладиться умиротворяющей атмосферой и природными пейзажами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Никко - с апреля по ноябрь, когда природа расцветает и погода наиболее комфортна. Весной можно насладиться цветением сакуры, а осенью - яркими красками листвы. Летом приятно освежиться у водопада. Зимой, хотя и холодно, всё равно можно насладиться спокойствием и красотой заснеженных пейзажей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.