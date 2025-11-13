Однодневная экскурсия из Токио в Никко предлагает путешественникам уникальную возможность погрузиться в историю и природу Японии.
Посетители смогут увидеть величественный храм Тосёгу, известный своими богатыми украшениями и знаменитым трио мудрых обезьян. Водопад Кегон, окружённый скалистыми утёсами, впечатляет своей мощью и красотой.
Завершает путешествие посещение спокойного озера Тюдзендзи, где можно насладиться умиротворяющей атмосферой и природными пейзажами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Никко
- 🏯 Историческое святилище Тосёгу
- 💦 Впечатляющий водопад Кегон
- 🏞️ Спокойствие озера Тюдзендзи
- 📸 Отличные возможности для фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Никко - с апреля по ноябрь, когда природа расцветает и погода наиболее комфортна. Весной можно насладиться цветением сакуры, а осенью - яркими красками листвы. Летом приятно освежиться у водопада. Зимой, хотя и холодно, всё равно можно насладиться спокойствием и красотой заснеженных пейзажей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Тосёгу
- Водопад Кегон
- Озеро Тюдзендзи
Описание экскурсииЧто вас ждёт? День начинается в динамичном районе Гинза, где путешественники отправляются в путь по оживлённым улицам Токио. По мере того, как городской пейзаж уступает место обширной зелени и горным дорогам, начинает расти чувство спокойствия и предвкушения, предваряя день открытий в очаровательном регионе Никко. Первое знакомство со священной атмосферой Никко происходит при виде моста Синкё. Это темно-красное, изящно изогнутое сооружение протянулось через реку Дайя и служит символическим порогом в духовное сердце региона. Его присутствие на фоне природы обеспечивает идеальный баланс между рукотворной красотой и природным спокойствием. Путешествие продолжится посещением знаменитого храма Тошогу — чуда искусства и истории, расположенного в величественном кедровом лесу. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО славится своими богатыми украшениями, яркими золотыми акцентами и знаменитым трио мудрых обезьян, воплощающих традиционную пословицу. Когда гости проходят через богато украшенные ворота и священные аллеи, им предлагается окунуться в атмосферу благоговения и власти, которая когда-то окружала сёгунат Токугава. После этого культурного погружения тур отправляется дальше в горы, чтобы увидеть одно из самых поразительных природных чудес Японии — водопад Кегон. Окружённый скалистыми утёсами и сезонными оттенками, почти 100-метровый каскад обрушивается в долину внизу, создавая благоговейное зрелище и момент умиротворенного единения с природой. Исследование продолжится у спокойного озера Тюдзендзи, расположенного у основания горы Нантай. Это высокогорное озеро, возникшее в результате вулканической активности, предлагает безмятежную обстановку в окружении лесистых холмов и туманных просторов — идеальное место, чтобы сделать паузу и впитать в себя природную красоту региона. Важная информация:
- У водопада Кегон есть лифт, который поднимет вас ближе к воде, но он не включён в экскурсию, однако вы можете прекрасно рассмотреть водопад с платформы и подняться на лифте самостоятельно в свободное время.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями доступ к водопаду Кегон иногда может быть закрыт. В таких случаях посещение будет заменено остановкой перед храмом Риннодзи (вход не включён).
- Надевайте комфортную обувь, головной убор.
- Возьмите с собой фотоаппарат, солнцезащитный крем, воду.
- Экскурсия не подходит для людей в инвалидных колясках.
Ежедневно в 07:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Синкё
- Святилище Уэно Тосёгу
- Водопад Кэгон
- Озеро Тюдзендзи
Что включено
- Транспорт из Токио
- Услуги двуязычного англо-испанского гида
- Вход в храм Тосёгу
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
MQF7+VW7 Тиёда, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
