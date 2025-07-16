Индивидуальная
до 5 чел.
Фудзи во всей красе: лучшие виды и скрытые места
Водопады, традиционная деревня, небесные тории и легендарный лес у подножия - из Токио
«За это водопад получил название «Белая нить»»
Завтра в 19:00
31 янв в 19:00
$770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Однодневное путешествие в Никко - из Токио
Путешествие в Никко подарит вам возможность насладиться тишиной и красотой природы, увидеть святые рощи и исторические храмы
Начало: У входа вашего отеля
«Финальная точка — один из самых впечатляющих водопадов Японии»
5 фев в 08:30
6 фев в 08:30
$699 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Никко, храм Тосёгу, водопад и озеро Тюдзендзи
Однодневное путешествие из Токио в Никко, где можно увидеть святилище Тосёгу, водопад Кегон и насладиться красотой озера Тюдзендзи
Начало: MQF7+VW7 Тиёда, Токио, Япония
«После этого культурного погружения тур отправляется дальше в горы, чтобы увидеть одно из самых поразительных природных чудес Японии — водопад Кегон»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
Завтра в 07:00
31 янв в 07:00
$129 за человека
- ААлексей16 июля 2025Отличная поездка, знающий экскурсовод, маршрут дополнен с учётом интересов.
