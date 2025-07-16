Найдено 3 экскурсии в категории « Водопады » в Токио на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 10 часов Индивидуальная до 5 чел. Фудзи во всей красе: лучшие виды и скрытые места Водопады, традиционная деревня, небесные тории и легендарный лес у подножия - из Токио «За это водопад получил название «Белая нить»» $770 за всё до 5 чел. На машине 9 часов 2 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Однодневное путешествие в Никко - из Токио Путешествие в Никко подарит вам возможность насладиться тишиной и красотой природы, увидеть святые рощи и исторические храмы Начало: У входа вашего отеля «Финальная точка — один из самых впечатляющих водопадов Японии» $699 за всё до 7 чел. На автобусе 11 часов Водная прогулка Никко, храм Тосёгу, водопад и озеро Тюдзендзи Однодневное путешествие из Токио в Никко, где можно увидеть святилище Тосёгу, водопад Кегон и насладиться красотой озера Тюдзендзи Начало: MQF7+VW7 Тиёда, Токио, Япония «После этого культурного погружения тур отправляется дальше в горы, чтобы увидеть одно из самых поразительных природных чудес Японии — водопад Кегон» Расписание: Ежедневно в 07:00. $129 за человека Другие экскурсии Токио Последние отзывы на экскурсии А Алексей Однодневное путешествие в Никко - из Токио Отличная поездка, знающий экскурсовод, маршрут дополнен с учётом интересов.

Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Водопады», 2 ⭐ отзыва, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март