Путешествие на гору Такао - это уникальная возможность познакомиться с японской культурой и природой. Откройте для себя буддийские храмы и мифических существ
Любование природой - важная часть японской философии.
Экскурсия на гору Такао предлагает погрузиться в атмосферу Японии, насладиться видами и узнать о местных традициях. Путешествие начинается в парке Мэйдзи-но Мори, где туристы могут выбрать одну из шести троп. По пути можно увидеть храм Якуо-ин, статуи Тэнгу и музей природы.
Прогулка завершается отдыхом в горячих источниках, что позволяет полностью расслабиться после насыщенного дня
Подъём на Такао начинается на территории парка Мэйдзи-но Мори в городе Хачиодзи (районе Токио). Мы встретимся на железнодорожной станции и доедем на поезде до подножия горы
Не торопясь пройдём по атмосферным улочкам к началу маршрута и выберем одну из шести троп. При желании воспользуемся фуникулёром, правда, для этого придётся подождать в очереди
Живописная прогулка к вершине займёт около полутора часов
По пути я поделюсь с вами интересными фактами и любопытными деталями жизни в Японии
На нескольких смотровых площадках мы полюбуемся сочетанием дикой природы и урбанистического пейзажа. При ясной погоде даже увидим Фудзи-сан
Общая протяжённость маршрута — около 7 километров
На прогулке нам встретятся важные для японской культуры объекты, о которых я расскажу подробнее:
Храм Якуо-ин — буддийский храм, основанный в 8 веке. Он сочетает элементы буддизма и синтоизма. Вы узнаете, чем отличаются эти религии и какое божество объединяет их.
Статуи Тэнгу — мифических существ с длинными носами и крыльями, которых считают духами гор. Я расскажу, какое место они занимают в японском фольклоре.
Музей природы. На Такао произрастает более 1600 видов растений, обитают обезьяны, белки, лисы и другие животные — при желании мы зайдём посмотреть интерактивную экспозицию, посвящённую местной флоре и фауне.
Кедровая аллея. Древние японские кедры (суги) признаны природным памятником. Они создают впечатляющий зелёный коридор, по которому столетиями ходили паломники и воины.
Горячие источники (по желанию). После прогулки приятно расслабиться в целебных ваннах. Однако внимание: сюда не допускаются путешественники с татуировками.
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачивается:
подъём на фуникулёре — 490 йен ($3,20) за чел.
посещение термального источника — 1300 йен ($8,45) за чел. (плюс оплата полотенца)
А также:
Напишите мне заранее, пожалуйста, если хотите забронировать столик в вегетарианском ресторане или принять участия в ритуале мисоги (очищения водой)
При необходимости мы можем согласовать трансфер из вашего отеля и обратно (стоимость обсудим в переписке)
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 155 туристов
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри.
Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях. Моя читать дальше
специализация — природный отдых, поэтому я составлю для вас индивидуальный маршрут по самым живописным и тихим местам, где можно по-настоящему отдохнуть и насладиться красотой Японии.
Путешествуйте со мной и откройте для себя Японию, которую видят только местные!
Кристина
17 окт 2025
Совсем недавно закончилась экскурсия с Татьяной. И вот мы едем в Токийском метро полные приятных впечатлений. Экскурсия проходила в расслабленной обстановке, не было много дат и скучных лекций, но тем читать дальше
не менее информация подавалась легко и живо, истории и факты, которые хочется сохранить в памяти. Татьяна не только отлично провела нас по своей программе, но и рассказывала о жизни в Японии, давала советы и рекомендации. Татьяна - отличный гид и приятный собеседник. Отдельное спасибо за снэки😁Однозначно рекомендую! Ну и само место очень интересное. После каменных джунглей Токио, приятно увидеть другую его часть, с храмами и прекрасной природой. С погодой нам повезло и даже увидели Фудзи! Посетить онсен после спуска с горы - это прям must!
Масуда
10 мар 2025
Огромная благодарность гиду Татьяне за столь интересный день экскурсии! Получили незабываемые впечатления! Программа по объектам была построена необычайно логично - одно вытекало из другого, все посетили без суеты и спешки! Татьяна невероятно приятный и теплый человек, подает информацию интересно и настолько позитивно, что хочется с ней побывать и во всех других местах тоже! Мы обязательно вернемся снова!
S
Sergeeva
6 мар 2025
Несмотря на дождь, экскурсия была потрясающей! Татьяна – замечательный гид, любящий свою страну. Подъем на фуникулере, вкуснейшие тэнгуяки, прогулка к впечатляющему храму и расслабляющий термальный источник – все было на высшем уровне. Татьяна дала много полезных советов, и я очень рада, что выбрала именно ее. Советую всем и Рекомендую!
Наталья
1 мар 2025
Я рискнула и купила экскурсию у Татьяны без отзывов, и не пожалела! Татьяна - замечательный гид, время с ней пролетело незаметно. Во время подъема (около 2 часов) я наслаждалась природой читать дальше
Японии и увлекательными рассказами Татьяны о японских традициях и культуре. Мы увидели Фудзи, попробовали вкусный ужин и расслабились в горячем источнике. С Татьяной было ощущение, что я провожу время с близкой подругой. Она даже сделала мне приятные подарки! Рекомендую Татьяну как отличного гида, вам обязательно понравится!"