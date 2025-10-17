Любование природой - важная часть японской философии. Экскурсия на гору Такао предлагает погрузиться в атмосферу Японии, насладиться видами и узнать о местных традициях. Путешествие начинается в парке Мэйдзи-но Мори, где туристы могут выбрать одну из шести троп. По пути можно увидеть храм Якуо-ин, статуи Тэнгу и музей природы. Прогулка завершается отдыхом в горячих источниках, что позволяет полностью расслабиться после насыщенного дня

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Подъём на Такао начинается на территории парка Мэйдзи-но Мори в городе Хачиодзи (районе Токио). Мы встретимся на железнодорожной станции и доедем на поезде до подножия горы

Не торопясь пройдём по атмосферным улочкам к началу маршрута и выберем одну из шести троп. При желании воспользуемся фуникулёром, правда, для этого придётся подождать в очереди

Живописная прогулка к вершине займёт около полутора часов

По пути я поделюсь с вами интересными фактами и любопытными деталями жизни в Японии

На нескольких смотровых площадках мы полюбуемся сочетанием дикой природы и урбанистического пейзажа. При ясной погоде даже увидим Фудзи-сан

Общая протяжённость маршрута — около 7 километров

На прогулке нам встретятся важные для японской культуры объекты, о которых я расскажу подробнее:

Храм Якуо-ин — буддийский храм, основанный в 8 веке. Он сочетает элементы буддизма и синтоизма. Вы узнаете, чем отличаются эти религии и какое божество объединяет их.

Статуи Тэнгу — мифических существ с длинными носами и крыльями, которых считают духами гор. Я расскажу, какое место они занимают в японском фольклоре.

Музей природы. На Такао произрастает более 1600 видов растений, обитают обезьяны, белки, лисы и другие животные — при желании мы зайдём посмотреть интерактивную экспозицию, посвящённую местной флоре и фауне.

Кедровая аллея. Древние японские кедры (суги) признаны природным памятником. Они создают впечатляющий зелёный коридор, по которому столетиями ходили паломники и воины.

Горячие источники (по желанию). После прогулки приятно расслабиться в целебных ваннах. Однако внимание: сюда не допускаются путешественники с татуировками.

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) оплачивается:

подъём на фуникулёре — 490 йен ($3,20) за чел.

посещение термального источника — 1300 йен ($8,45) за чел. (плюс оплата полотенца)

А также: