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Описание экскурсии

Одайба: Искусственный Остров Токийского Залива

Одайба — это удивительное место, которое привлекает множество туристов своими уникальными достопримечательностями. Этот искусственный остров, расположенный в Токийском заливе, предлагает разнообразные развлечения и возможности для отдыха.

Информация об Экскурсии

Если вы хотите узнать больше о культуре и истории этого удивительного места, у вас есть возможность присоединиться к экскурсии. Вот несколько важных деталей:

Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек.

Начало экскурсии в 10:00.

Встреча с гидом проходит в холле отеля.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Одайбы и насладиться её красотой вместе с друзьями или семьей. Этот остров станет отличным местом для новых впечатлений и незабываемых моментов!