Одайба — искусственный остров в Токийском заливе с массой достопримечательностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Одайба: Искусственный Остров Токийского Залива
Одайба — это удивительное место, которое привлекает множество туристов своими уникальными достопримечательностями. Этот искусственный остров, расположенный в Токийском заливе, предлагает разнообразные развлечения и возможности для отдыха.
Информация об Экскурсии
Если вы хотите узнать больше о культуре и истории этого удивительного места, у вас есть возможность присоединиться к экскурсии. Вот несколько важных деталей:
- Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек.
- Начало экскурсии в 10:00.
- Встреча с гидом проходит в холле отеля.
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Одайбы и насладиться её красотой вместе с друзьями или семьей. Этот остров станет отличным местом для новых впечатлений и незабываемых моментов!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей будущего Мирайкан
- Статуя Свободы
- Торговый центр Venus Fort
Что включено
- Входные билеты по программе
- Общественный транспор
Что не входит в цену
- Обед (гид порекомендует ресторан)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле отеля
Завершение: Торговый комплекс VENUS FORTE
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
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