Токио - какой он?

Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Токио — это идеальные сады по фэншую? Или ультрасовременная архитектура? Или старинные атмосферные храмы? После этой экскурсии пазл из разных пейзажей сложится — и вы получите многогранное представление о городе. Мы побываем в трёх районах, в нетуристических местах, в парке. А ещё прокатимся на речном трамвае и обсудим городские легенды.
Токио - какой он?
Токио - какой он?
Токио - какой он?
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия поможет упорядочить впечатления о хаотичной и динамичной столице. Три района — три стадии знакомства и погружения в жизнь в большом городе. Первый — по-деловому функциональный район; второй — комфортный, жилой и спокойный; соседний с ним — тоже важный, однако старомодный, но очень гостеприимный.

Наш маршрут

Мы встречаемся на станции Синбаси, в точке отправления не только нашей прогулки, но ещё и первой транспортной линии в Японии. Совершим 2-километровый променад по современному Сиодомэ, наблюдая за городом с комфортной высоты.

Чтобы покинуть новейшую зону Токио, воспользуемся водным транспортом и заодно раскроем тему «японской Венеции». Куда делись токийские реки? Поплывём вглубь города, мимо парка Хамарикю, множества мостов и знаменитого благодаря японским сумоистам района Рюгоку.

Побываем в городском парке со всеми атрибутами японской садовой архитектуры. Навсегда запомним «5-й элемент», без которого философия и эстетика сада никогда не достигнут совершенства. При желании и наличии времени посетим необычный музей японских мечей.

Напоследок заглянем «за кулисы» культового места: мы с необычной стороны подойдём к храмовому комплексу Асакуса в старой части города.

Во время прогулки мы обсудим:

  • Что общего у великих основателей Петербурга и Токио
  • Как дорого стоит вид из японского окна в столице
  • Почему нам не встречаются толпы любопытных туристов, как везде в этом большом городе
  • Куда делись токийские реки и какой мост приезжают увидеть сами японцы
  • Сколько всего мостов можно встретить на юго-востоке столицы

А ещё:

  • Обсудим привлекательность увлечения японским сумо и вспомним ряд других традиционных японских видов спорта
  • Разоберёмся в ландшафтах и концепциях японского садоводства и городских программах озеленения
  • Поспорим о чувствах к местным жителям, выбравшим себе дома и квартиры вблизи каналов Токийского залива
  • Поговорим о традициях и религии
  • Насладимся церковными благовониями, а также запахами из ресторанов на широкой улице к храму

Организационные детали

  • Полчаса мы проведём на речном трамвае (билеты включены в стоимость), а остальное время — пешая прогулка, которую при желании разбавим поездками на метро или такси
  • Поход в музей мечей не включён в программу, но мы можем туда зайти, если будет время. Билеты оплачиваются на месте: взрослый — 1000 йен, студенты — 500 йен, до 15 лет — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Синбаси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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