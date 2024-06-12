Токио — это идеальные сады по фэншую? Или ультрасовременная архитектура? Или старинные атмосферные храмы? После этой экскурсии пазл из разных пейзажей сложится — и вы получите многогранное представление о городе. Мы побываем в трёх районах, в нетуристических местах, в парке. А ещё прокатимся на речном трамвае и обсудим городские легенды.

за 1-2 человека или €95 за человека, если вас больше

от €280 за 1-2 человека или €95 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия поможет упорядочить впечатления о хаотичной и динамичной столице. Три района — три стадии знакомства и погружения в жизнь в большом городе. Первый — по-деловому функциональный район; второй — комфортный, жилой и спокойный; соседний с ним — тоже важный, однако старомодный, но очень гостеприимный.

Наш маршрут

Мы встречаемся на станции Синбаси, в точке отправления не только нашей прогулки, но ещё и первой транспортной линии в Японии. Совершим 2-километровый променад по современному Сиодомэ, наблюдая за городом с комфортной высоты.

Чтобы покинуть новейшую зону Токио, воспользуемся водным транспортом и заодно раскроем тему «японской Венеции». Куда делись токийские реки? Поплывём вглубь города, мимо парка Хамарикю, множества мостов и знаменитого благодаря японским сумоистам района Рюгоку.

Побываем в городском парке со всеми атрибутами японской садовой архитектуры. Навсегда запомним «5-й элемент», без которого философия и эстетика сада никогда не достигнут совершенства. При желании и наличии времени посетим необычный музей японских мечей.

Напоследок заглянем «за кулисы» культового места: мы с необычной стороны подойдём к храмовому комплексу Асакуса в старой части города.

Во время прогулки мы обсудим:

Что общего у великих основателей Петербурга и Токио

Как дорого стоит вид из японского окна в столице

Почему нам не встречаются толпы любопытных туристов, как везде в этом большом городе

Куда делись токийские реки и какой мост приезжают увидеть сами японцы

Сколько всего мостов можно встретить на юго-востоке столицы

А ещё:

Обсудим привлекательность увлечения японским сумо и вспомним ряд других традиционных японских видов спорта

Разоберёмся в ландшафтах и концепциях японского садоводства и городских программах озеленения

Поспорим о чувствах к местным жителям, выбравшим себе дома и квартиры вблизи каналов Токийского залива

Поговорим о традициях и религии

Насладимся церковными благовониями, а также запахами из ресторанов на широкой улице к храму

Организационные детали