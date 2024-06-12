Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия поможет упорядочить впечатления о хаотичной и динамичной столице. Три района — три стадии знакомства и погружения в жизнь в большом городе. Первый — по-деловому функциональный район; второй — комфортный, жилой и спокойный; соседний с ним — тоже важный, однако старомодный, но очень гостеприимный.
Наш маршрут
Мы встречаемся на станции Синбаси, в точке отправления не только нашей прогулки, но ещё и первой транспортной линии в Японии. Совершим 2-километровый променад по современному Сиодомэ, наблюдая за городом с комфортной высоты.
Чтобы покинуть новейшую зону Токио, воспользуемся водным транспортом и заодно раскроем тему «японской Венеции». Куда делись токийские реки? Поплывём вглубь города, мимо парка Хамарикю, множества мостов и знаменитого благодаря японским сумоистам района Рюгоку.
Побываем в городском парке со всеми атрибутами японской садовой архитектуры. Навсегда запомним «5-й элемент», без которого философия и эстетика сада никогда не достигнут совершенства. При желании и наличии времени посетим необычный музей японских мечей.
Напоследок заглянем «за кулисы» культового места: мы с необычной стороны подойдём к храмовому комплексу Асакуса в старой части города.
Во время прогулки мы обсудим:
- Что общего у великих основателей Петербурга и Токио
- Как дорого стоит вид из японского окна в столице
- Почему нам не встречаются толпы любопытных туристов, как везде в этом большом городе
- Куда делись токийские реки и какой мост приезжают увидеть сами японцы
- Сколько всего мостов можно встретить на юго-востоке столицы
А ещё:
- Обсудим привлекательность увлечения японским сумо и вспомним ряд других традиционных японских видов спорта
- Разоберёмся в ландшафтах и концепциях японского садоводства и городских программах озеленения
- Поспорим о чувствах к местным жителям, выбравшим себе дома и квартиры вблизи каналов Токийского залива
- Поговорим о традициях и религии
- Насладимся церковными благовониями, а также запахами из ресторанов на широкой улице к храму
Организационные детали
- Полчаса мы проведём на речном трамвае (билеты включены в стоимость), а остальное время — пешая прогулка, которую при желании разбавим поездками на метро или такси
- Поход в музей мечей не включён в программу, но мы можем туда зайти, если будет время. Билеты оплачиваются на месте: взрослый — 1000 йен, студенты — 500 йен, до 15 лет — бесплатно.