Экскурсия по Токио позволит увидеть город с уникальной стороны.
Путешественники смогут наблюдать, как новые здания органично вписываются в городской пейзаж, не нарушая гармонии с природой. Гид расскажет о знаковых местах, таких как «Идеальный холм», Парк Хибия и Дворцовые ворота Сакурада.
Путешествие пройдет в обход туристических троп, что позволит ощутить настоящую атмосферу Токио и понять, как город функционирует в современном мире
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный взгляд на Токио
- 🏞️ Природа и архитектура в гармонии
- 🚶♂️ Прогулка в обход туристических троп
- 📸 Фотостопы у знаковых мест
- 🗺️ Погружение в местную культуру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Токио - март, май, сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, без изнуряющей жары и дождей, что делает прогулки по городу особенно приятными. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя в апреле бывает больше туристов из-за цветения сакуры, а в октябре могут быть небольшие дожди. В остальное время года, особенно летом, возможно столкнуться с высокой влажностью и жарой, но это не помешает насладиться атмосферой Токио, если вы готовы к небольшим неудобствам.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Идеальный холм
- Парк Хибия
- Министерская улица
- Дворцовые ворота Сакурада
- Токийский вокзал
Описание экскурсии
Мы пройдём по центру классического Токио, где окружать вас будут не толпы путешественников, а многочисленные токийцы. Обратим внимание на знаковые локации и поговорим о них с функциональной точки зрения. Не будем углубляться в историю, но раскроем заслуги градостроителей прошлого.
В нашей программе:
- «Идеальный холм». 400 лет назад отсюда открывался вид на Токийский залив — его ещё не заслоняли километры офисных зданий. Однако это по-прежнему самый высокий природный холм Токио
- Парк Хибия в центре столицы. В прошлом место революционных беспорядков, а сейчас — центр покоя и элегантности
- Министерская улица — здесь нет потаённых смыслов, только дипломатия, порядок и строгая геометрия пространства
- Дворцовые ворота Сакурада. Фотостоп у самого узнаваемого места на площади у Императорского дворца
- Токийский вокзал со множеством строений
Кому подойдёт экскурсия:
- Тем, кто любит дополнять географию путеводителей и кто считает себя в меру самостоятельным путешественником
- И тем, кого притягивают городская среда и поведение местных жителей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 380 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
5 мар 2025
Всё понравилось!
Рекомендую! Море удовольствия и от процесса и от результата. Это стильная и познавательная экскурсия!
Лиля
24 фев 2025
Очень красивая и интеллектуальная прогулка. В нашей поездке была еще и групповая экскурсия по Токио, но она не оставила столько положительных эмоций. А с этим гидом мы прочувствовали мега-город и его энергетику: дух захватывает простор и чистота. Много и быстро прошли. Очень понравился выбор мест: у гида отличный вкус, знания и чувство юмора.
Ю
Юлия
20 фев 2025
Мне очень понравилось. Кое-какие стереотипы о Японии подтвердились, и много новых открытий состоялось, лучшие ожидания сбылись, и даже сюрпризы были. ЗАЧЕТ(!!!). Шикарный экскурсовод, очаровательная Анастасия, знает много и интересно рассказывает.
А
Аркадий
20 янв 2025
Хочу поблагодарить гида за то, что вела для нас экскурсию с такой заботой и вниманием, как будто мы давно с ней хорошо знаем друг друга. Желаю, чтобы как можно больше туристов внимательно отнеслись к своим планам и обязательно выбрали эту экскурсию для себя! Солнечного всем настроения и токийского тепла на этом прекрасном маршруте с Анастасией!
С
Сергей
13 янв 2025
У нас была отличная компания друзей. И гид отлично гармонировал с нами. С Анастасией было легко, весело и комфортно. Прогулка была активной и полной открытий. Спасибо за крутые впечатления. Рекомендую! Must have!
Входит в следующие категории Токио
