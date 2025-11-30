Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
5 фев в 09:00
6 фев в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
«Вы рассмотрите бесчисленные буддийские храмы и синтоистские святилища, увидите знаменитую статую большого Будды Дайбуцу и пройдете по ярусам восхитительного японского сада храмового комплекса Хаседера»
3 фев в 10:30
4 фев в 10:30
$480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Токио
Старинные буддийские храмы, современная архитектура и лучшие смотровые площадки за один день
«Вы раскроете тайны одного из известнейших буддийских храмов Токио, в котором до сих пор хранятся семейные захоронения клана Токугава»
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$382 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 ноября 2025Это была наша третья экскурсия с Аэлитой. За первые две Аэлита научила нас разбираться в транспортной системе Токио, помогла составить
- ККсения25 октября 2025Экскурсия очень понравилась, за один день благодаря Аэлите мы увидели удивительные, красивейшие места, святилища и храмы, сады, погрузились в Японию
- RRozen2 октября 2025Аэлита гид очень хорошего уровня. Огромный объём информации, хорошая подача и супер логистика. Однозначно рекомендую. После этой экскурсии мы влюбились в Камакуру.
- ССемёнова20 июня 2025В июне ездили в Японию. Что бы лучше узнать страну и увидеть всю ее красоту, конечно же, я всегда беру
- ЕЕлена27 мая 2025Спасибо Аэлите за интересный исторический экскурс и такую многогранную прогулку. Мы побывали в нескольких значительных святилищах Камакуры, впечатлились Буддой, ощутили тепло и свежесть Тихого океана.
- ИИрина1 мая 2025Супер экскурсия -прогулка на авто! Действительно влюбиться в Камакуру с интересными историями от Аэлиты! Посетили Котоку -ин с Большим Буддой,
- ЕЕкатерина16 апреля 2025Великолепная поездка из безумного Токио, вернувшая нам любовь к Японии, которую мы чуть не потеряли в мегаполисе от усталости:) Камакура
- BBri14 апреля 2025Спасибо большое! Аэлита профессионал своего дела. Отличный маршрут! Все правильно спланировано 👌все четко. Очень рекомендуем.
- HHelen13 апреля 2025Наша семья осталась в полном восторге от экскурсии по Камакуре с Аэлитой! Мы попали в самый сезон цветения сакуры 9
- ООксана23 марта 2025Экскурсия очень интересная, насыщенная. Красивые храмы, яркие локации. Аэлита - отличный гид, много исторических фактов, прекрасное знание местности, живой рассказ на протяжении всей экскурсии. Вообщем 6 часов пролетели незаметно. Спасибо большое! Рекомендую и гида и экскурсию!
