маршрут, и в Камакуру мы решили ехать самостоятельно и встречаться уже на месте.

Мы посетили храм Хококудзи, где Аэлита организовала нам возможность выпить матчу и полюбоваться бамбуковым садом. Потом мы посетили место захоронения первого японского сёгуна Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура и святилище Хатиман-гу.

Мы прогулялись по улицам города, Аэлита подсказывала нам, где можно купить сувениры и что-то вкусное). На старинном поезде мы доехали до Храма Котоку-ин и посмотрели на огромную статую Будды (и даже зашли внутрь статуи). Прошлись до храма Кэнтё-дзи, где расположена статуя богини милосердия Каннон и статуя Дзидзо, и завершили экскурсию на побережье. Аэлита очень интересно рассказывала про каждую локацию, и, конечно, про историю Камакуры) хотим сказать ей большое спасибо)💕 и рекомендуем эту экскурсию) 😍