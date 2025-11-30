Мои заказы

Буддистские храмы Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддистские храмы» в Токио на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Пешая
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
«И именно отсюда империей управляли сёгуны, оставившие после себя главное достояние Камакуры — целую россыпь дзен-буддистских храмов»
5 фев в 09:00
6 фев в 09:00
$290 за всё до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
Пешая
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
«Вы рассмотрите бесчисленные буддийские храмы и синтоистские святилища, увидите знаменитую статую большого Будды Дайбуцу и пройдете по ярусам восхитительного японского сада храмового комплекса Хаседера»
3 фев в 10:30
4 фев в 10:30
$480 за всё до 4 чел.
Удивительный Токио
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Токио
Старинные буддийские храмы, современная архитектура и лучшие смотровые площадки за один день
«Вы раскроете тайны одного из известнейших буддийских храмов Токио, в котором до сих пор хранятся семейные захоронения клана Токугава»
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$382 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 ноября 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Это была наша третья экскурсия с Аэлитой. За первые две Аэлита научила нас разбираться в транспортной системе Токио, помогла составить
    читать дальше

    маршрут, и в Камакуру мы решили ехать самостоятельно и встречаться уже на месте.
    Мы посетили храм Хококудзи, где Аэлита организовала нам возможность выпить матчу и полюбоваться бамбуковым садом. Потом мы посетили место захоронения первого японского сёгуна Минамото-но Ёритомо, основателя сёгуната Камакура и святилище Хатиман-гу.
    Мы прогулялись по улицам города, Аэлита подсказывала нам, где можно купить сувениры и что-то вкусное). На старинном поезде мы доехали до Храма Котоку-ин и посмотрели на огромную статую Будды (и даже зашли внутрь статуи). Прошлись до храма Кэнтё-дзи, где расположена статуя богини милосердия Каннон и статуя Дзидзо, и завершили экскурсию на побережье. Аэлита очень интересно рассказывала про каждую локацию, и, конечно, про историю Камакуры) хотим сказать ей большое спасибо)💕 и рекомендуем эту экскурсию) 😍

  • К
    Ксения
    25 октября 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Экскурсия очень понравилась, за один день благодаря Аэлите мы увидели удивительные, красивейшие места, святилища и храмы, сады, погрузились в Японию
    читать дальше

    эпохи самураев, увидели изнутри жизнь местных жителей. Аэлита учитывала все наши просьбы, заботилась о нашем комфорте, привезла нас на местном ретро-поезде, вывела на шикарный пляж

  • R
    Rozen
    2 октября 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Аэлита гид очень хорошего уровня. Огромный объём информации, хорошая подача и супер логистика. Однозначно рекомендую. После этой экскурсии мы влюбились в Камакуру.
  • С
    Семёнова
    20 июня 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    В июне ездили в Японию. Что бы лучше узнать страну и увидеть всю ее красоту, конечно же, я всегда беру
    читать дальше

    экскурсии. И в Японии нам повезло, взяли две экскурсии:"Токио: живой рассказ о столице", и "Влюбиться в Камакуру"
    которые нам провела экскурсовод Аэлита. Экскурсии интересные, узнали очень много не только об истории, но и о жизни и быте японцев. Аэлита очень приятный в общении человек и грамотный экскурсовод. Однозначно рекомендую ее для других путешественников. Когда мы еще раз приедем в Японию, конечно же, будем брать экскурсии у нее. Спасибо Аэлита за Ваш труд.

  • Е
    Елена
    27 мая 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Спасибо Аэлите за интересный исторический экскурс и такую многогранную прогулку. Мы побывали в нескольких значительных святилищах Камакуры, впечатлились Буддой, ощутили тепло и свежесть Тихого океана.
  • И
    Ирина
    1 мая 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Супер экскурсия -прогулка на авто! Действительно влюбиться в Камакуру с интересными историями от Аэлиты! Посетили Котоку -ин с Большим Буддой,
    читать дальше

    сад с потрясающими пионами,
    побывали так же в Фудзисава, на острове Эносима (Сагамский залив) и в пещере у Дракона -крутые впечатления и воспоминания с видами на океан! Спасибо🤗
    Рекомендуем!

    Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2025
    Камакура - город храмов и морского бриза
    Великолепная поездка из безумного Токио, вернувшая нам любовь к Японии, которую мы чуть не потеряли в мегаполисе от усталости:) Камакура
    читать дальше

    - место тихое, умиротворенное и красивейшее, обязательно посетить, обязательно дойти до океана и подышать этим ветром. А Ирина не только избавит от всех логистических проблем, но и сопроводит поездку обилием интереснейшей информации с любовью к каждому объекту, все, что заявлено, расскажет и еще добавит:) Она любит и понимает эту страну, умеет рассказывать и вообще обаятельный приятный в общении человек. Очень рекомендую эту экскурсию с Ириной!

    
  • B
    Bri
    14 апреля 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Спасибо большое! Аэлита профессионал своего дела. Отличный маршрут! Все правильно спланировано 👌все четко. Очень рекомендуем.
  • H
    Helen
    13 апреля 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Наша семья осталась в полном восторге от экскурсии по Камакуре с Аэлитой! Мы попали в самый сезон цветения сакуры 9
    читать дальше

    апреля. Аэлита интересно рассказывала нам об истории города, мы посетили храмы и парки, увидели знаменитую большую статую Будды, а центральная улица Камакуры - аллея цветущей сакуры оставила навсегда прекрасные воспоминания о Японии. Спасибо большое за это Аэлите

    
  • О
    Оксана
    23 марта 2025
    Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
    Экскурсия очень интересная, насыщенная. Красивые храмы, яркие локации. Аэлита - отличный гид, много исторических фактов, прекрасное знание местности, живой рассказ на протяжении всей экскурсии. Вообщем 6 часов пролетели незаметно. Спасибо большое! Рекомендую и гида и экскурсию!

Сколько стоит экскурсия по Токио в январе 2026
Сейчас в Токио в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 480. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Буддистские храмы», 21 ⭐ отзыв, цены от $290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март