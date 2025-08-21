Мои заказы

Путь 47 ронинов: легенда храма Сэнгакудзи

Погрузитесь в мир самураев, посетив храм Сэнгакудзи, где покоятся 47 ронинов. Узнайте о кодексе бусидо и почему их подвиг до сих пор почитаем
Посетители храма Сэнгакудзи узнают о легендарной мести 47 ронинов, которая стала символом самурайской чести.

На экскурсии рассказывается о кодексе бусидо и истории самураев, которые оставили след в японской культуре.

В храме можно
увидеть могилы ронинов, стихи, высеченные в камне, и музейную экспозицию с артефактами. В завершение прогулки - отдых в уютном кафе с традиционным японским чаем и десертами. Это уникальная возможность прикоснуться к истории, которая вдохновляет поколения

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Погружение в самурайскую историю
  • 🗡️ Легендарная месть 47 ронинов
  • 📜 Кодекс бусидо и его значение
  • 🖋️ Стихи самураев перед сэппуку
  • 🍵 Традиционный японский чай в Гинзе
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Храм Сэнгакудзи
  • Могилы 47 ронинов
  • Музейная экспозиция

Описание экскурсии

  • Ворота храма Сэнгакудзи. Вы узнаете, почему именно этот храм стал местом памяти 47 ронинов
  • Территория храма. Обсудим историю самураев
  • Могилы 47 ронинов. Я расскажу вам о легендарной мести и кодексе бусидо
  • Стихи, высеченные в камне. Самураи традиционно писали их перед совершением сэппуку
  • Музейная экспозиция. Вы увидите артефакты, связанные с ронинами — их доспехи, оружие и письма
  • Уютное кафе в районе Гинза. Отдохнём за чашкой традиционного японского чая с десертами

Вы услышите:

  • Почему месть 47 ронинов стала символом самурайской чести и верности
  • Как храм Сэнгакудзи связан с этим подвигом
  • Что из дошедшего до нас — правда, а что добавили последующие поколения
  • Как японцы чтят поступок воинов и по сей день

Организационные детали

Экскурсия подходит для большинства путешественников, но на территории храма есть ступени.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Сэнгакудзи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина
Лина — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Лина, я — русскоязычный гид-переводчик в Японии. Окончив Сундай колледж в Токио, я живу и работаю в Японии уже более 15 лет. С удовольствием помогаю путешественникам познакомиться с
читать дальше

этой удивительной страной, её многогранной культурой, скрытыми жемчужинами, маленькими секретами и нюансами, которые делают путешествие особенным. Каждая экскурсия — это не просто знакомство со страной, но и глубокое погружение в её культуру и душу. Я обожаю эту страну и приглашаю вас открыть для себя Японию с её уникальными традициями, культурой и природной красотой. Моя задача — сделать вашу поездку в Японию настоящим приключением, наполненным удивительными открытиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
21 авг 2025
Интересная тема и исторические факты, связанные с храмом и этническими взглядами японцев..
Несколько разочаровал музей, очень мало экспонатов, почти нет оружия и снаряжения самураев, которые хотели увидеть… но сама экскурсия и маршрут понравился, гид Ольга, кинула много дополнительных полезных ссылок на наши запросы и интересно провела с нами время
Входит в следующие категории Токио

