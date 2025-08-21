Посетители храма Сэнгакудзи узнают о легендарной мести 47 ронинов, которая стала символом самурайской чести.
На экскурсии рассказывается о кодексе бусидо и истории самураев, которые оставили след в японской культуре.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Погружение в самурайскую историю
- 🗡️ Легендарная месть 47 ронинов
- 📜 Кодекс бусидо и его значение
- 🖋️ Стихи самураев перед сэппуку
- 🍵 Традиционный японский чай в Гинзе
Что можно увидеть
- Храм Сэнгакудзи
- Могилы 47 ронинов
- Музейная экспозиция
Описание экскурсии
- Ворота храма Сэнгакудзи. Вы узнаете, почему именно этот храм стал местом памяти 47 ронинов
- Территория храма. Обсудим историю самураев
- Могилы 47 ронинов. Я расскажу вам о легендарной мести и кодексе бусидо
- Стихи, высеченные в камне. Самураи традиционно писали их перед совершением сэппуку
- Музейная экспозиция. Вы увидите артефакты, связанные с ронинами — их доспехи, оружие и письма
- Уютное кафе в районе Гинза. Отдохнём за чашкой традиционного японского чая с десертами
Вы услышите:
- Почему месть 47 ронинов стала символом самурайской чести и верности
- Как храм Сэнгакудзи связан с этим подвигом
- Что из дошедшего до нас — правда, а что добавили последующие поколения
- Как японцы чтят поступок воинов и по сей день
Организационные детали
Экскурсия подходит для большинства путешественников, но на территории храма есть ступени.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Сэнгакудзи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Лина, я — русскоязычный гид-переводчик в Японии. Окончив Сундай колледж в Токио, я живу и работаю в Японии уже более 15 лет. С удовольствием помогаю путешественникам познакомиться сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
21 авг 2025
Интересная тема и исторические факты, связанные с храмом и этническими взглядами японцев..
Несколько разочаровал музей, очень мало экспонатов, почти нет оружия и снаряжения самураев, которые хотели увидеть… но сама экскурсия и маршрут понравился, гид Ольга, кинула много дополнительных полезных ссылок на наши запросы и интересно провела с нами время
