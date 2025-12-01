-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа
Познакомься с Токио за 3 часа: от Императорского дворца до рынка Цукидзи. Узнай, как жить и передвигаться в мегаполисе без стресса
Начало: 1 Chome-4 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004
Расписание: В будни в 14:00, в выходные в 10:00
8 янв в 14:00
10 янв в 10:00
$61.80
$65 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио: между древностью и будущим
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по рыбному рынку Цукидзи
Посетите легендарный рынок Цукидзи в Токио, где вас ждёт знакомство с японской кухней и возможность попробовать свежие морепродукты
Начало: MQ9C+5R9 Тюо, Токио, Япония
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$48.44 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья1 декабря 2025Прогулка от Императорского дворца до Одайбы стала отличным началом нашего пребывания в Токио.
Гид Сергей сделал наше путешествие особенным. Он не
- ККристина10 ноября 2025Бесподобно!!! Спасибо Татьяне, за такую насыщенную, позитивную, историческую экскурсию, и те аутентичные уголки которые она показала, не относящиеся к программе,
- ООльга4 ноября 2025Мы в восторге от экскурсии с Татьяной! Лучший гид за всю нашу поездку в Японию. Очень разбирается в истории, культуре
- ТТатьяна20 октября 2025Экскурсия понравилась, были на рыбном рынке, мусорном острове, главных районах Сочи, много интересного узнали, день был насыщенный и прекрасный.
- ЕЕгорова19 октября 2025Приятно погуляли с Сергеем по Токио, посмотрели без толп несколько основных достопримечательностей и неожиданных скрытых жемчужин, получили ответы на вопросы. Рекомендую эту экскурсию и гида в качестве первого знакомства с городом.
- ООлеся13 октября 2025Прекрасная экскурсия по Токио. Рекомендую для тех, кто знакомится с Японией. Много полезной информации, красивые локации, ответы на вопросы, все непринуждённо и легко. Сергей - любитель красивых видов, поэтому приятным бонусом являются отличные фото!
- ММихаил13 октября 2025Хочу сказать огромное спасибо Яне за два дня, которые вы провели с нами в Токио и окрестностях как гид и
- ССветлана24 сентября 2025Были с подругой на экскурсии с Татьяной. Экскурсия понравилась, все по существу, рассказали много интересного про Японию, Токио. Были на всех основных локациях города. На все наши многочисленные вопросы получили подробные разъяснения. Большое спасибо за интересную экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Рынок «Цукидзи»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Токио
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Рынок «Цукидзи»" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Рынок «Цукидзи»», 12 ⭐ отзывов, цены от $48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль