Рынок «Цукидзи» – экскурсии в Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Рынок «Цукидзи»» в Токио на русском языке, цены от $48, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа
Пешая
3 часа
-
5%
11 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа
Познакомься с Токио за 3 часа: от Императорского дворца до рынка Цукидзи. Узнай, как жить и передвигаться в мегаполисе без стресса
Начало: 1 Chome-4 Ōtemachi, Chiyoda City, Tokyo 100-0004
Расписание: В будни в 14:00, в выходные в 10:00
8 янв в 14:00
10 янв в 10:00
$61.80$65 за человека
Токио: между древностью и будущим
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Токио: между древностью и будущим
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по рыбному рынку Цукидзи
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по рыбному рынку Цукидзи
Посетите легендарный рынок Цукидзи в Токио, где вас ждёт знакомство с японской кухней и возможность попробовать свежие морепродукты
Начало: MQ9C+5R9 Тюо, Токио, Япония
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$48.44 за человека
Архитектурные сокровища Токио
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    1 декабря 2025
    Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа
    Прогулка от Императорского дворца до Одайбы стала отличным началом нашего пребывания в Токио.

    Гид Сергей сделал наше путешествие особенным. Он не
    просто провел нас по маршруту, но и поделился тонкостями жизни в Японии, сделав атмосферу живой и познавательной. Легко и интересно он коснулся истории страны.

    Очень приятное впечатление от экскурсии, которая позволила увидеть Токио с новой стороны благодаря интересному рассказу гида. Рекомендую!

  • К
    Кристина
    10 ноября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Бесподобно!!! Спасибо Татьяне, за такую насыщенную, позитивную, историческую экскурсию, и те аутентичные уголки которые она показала, не относящиеся к программе,
    погружение произошло. Я увидела Токио с разных сторон, и просто влюбилась в него. Я осталась в полном восторге от первого дня в Токио и от общения, которое уже стало больше дружеским, чем деловым!;) все пожелания были учтены, помощь, советы, во всех вопросах не только относящиеся к экскурсии) Как же многое зависит от человека, который впервые показывает тебе город, даже в дождь, который мог испортить впечатление, но благодаря Татьяне этого не произошло и даже наоборот придало какую то пикантность нашему гулянию по городу. Теперь точно знаю к кому в следующий раз приеду за насыщенными и интересными экскурсиями и конечно посоветую друзьям, кто соберется посетить Японию! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! Татьяна - ты супер и человек и гид.

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Мы в восторге от экскурсии с Татьяной! Лучший гид за всю нашу поездку в Японию. Очень разбирается в истории, культуре
    страны. Не успевали записывать интересные факты. Так же нам было важно, чтобы гид направил: куда пойти дальше, и вот мы уже второй день ходим по местам, которые посоветовала Татьяна. В общем, 11/10❤️

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Экскурсия понравилась, были на рыбном рынке, мусорном острове, главных районах Сочи, много интересного узнали, день был насыщенный и прекрасный.
  • Е
    Егорова
    19 октября 2025
    Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа
    Приятно погуляли с Сергеем по Токио, посмотрели без толп несколько основных достопримечательностей и неожиданных скрытых жемчужин, получили ответы на вопросы. Рекомендую эту экскурсию и гида в качестве первого знакомства с городом.
  • О
    Олеся
    13 октября 2025
    Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа
    Прекрасная экскурсия по Токио. Рекомендую для тех, кто знакомится с Японией. Много полезной информации, красивые локации, ответы на вопросы, все непринуждённо и легко. Сергей - любитель красивых видов, поэтому приятным бонусом являются отличные фото!
  • М
    Михаил
    13 октября 2025
    Токио: между древностью и будущим
    Хочу сказать огромное спасибо Яне за два дня, которые вы провели с нами в Токио и окрестностях как гид и
    наша русская спутница. Яна уже много лет в Японии, хорошо знает и любите эту страну.
    Поэтому программы составлены очень интересно, в них показана разносторонняя
    Япония. Яна,вы рассказывает увлекательно, не грузит датами, которые все равно не
    остаются в памяти, а приводит самые
    значимые и интересные исторические факты,
    рассказывает об особенностях
    современной Японии и японцах, показывает
    самые интересные места, помогает сориентироваться в таком мегаполисе как
    Токио и токийском метро, помогает выбрать
    не туристические, а очень оригинальные
    традиционно японские маршруты. Два дня с
    Яной пролетели незаметно.

    За мужа,отдельная благодарочка! Он классный и душевный

  • С
    Светлана
    24 сентября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Были с подругой на экскурсии с Татьяной. Экскурсия понравилась, все по существу, рассказали много интересного про Японию, Токио. Были на всех основных локациях города. На все наши многочисленные вопросы получили подробные разъяснения. Большое спасибо за интересную экскурсию)

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Рынок «Цукидзи»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Твоя инструкция к Токио: как понять город за 3 часа;
  2. Токио: между древностью и будущим;
  3. Пешеходная экскурсия по рыбному рынку Цукидзи;
  4. Архитектурные сокровища Токио.
Какие места ещё посмотреть в Токио
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Рыбный Рынок;
  4. Диснейленд.
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Рынок «Цукидзи»" можно забронировать 4 экскурсии от 48 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Рынок «Цукидзи»», 12 ⭐ отзывов, цены от $48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль