погружение произошло. Я увидела Токио с разных сторон, и просто влюбилась в него. Я осталась в полном восторге от первого дня в Токио и от общения, которое уже стало больше дружеским, чем деловым!;) все пожелания были учтены, помощь, советы, во всех вопросах не только относящиеся к экскурсии) Как же многое зависит от человека, который впервые показывает тебе город, даже в дождь, который мог испортить впечатление, но благодаря Татьяне этого не произошло и даже наоборот придало какую то пикантность нашему гулянию по городу. Теперь точно знаю к кому в следующий раз приеду за насыщенными и интересными экскурсиями и конечно посоветую друзьям, кто соберется посетить Японию! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! Татьяна - ты супер и человек и гид.