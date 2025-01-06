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путешествие по все Юго-Восточной Азии, то отзыв пишу только сейчас. Это было первое знакомство с Японией, которое было познавательное, удивительное и очень запоминающиеся. Дмитрий показал нам самые важные и интересные места в Токио, увлекательно рассказывал об исторических событиях и современности, показал нам замечательные виды Токио с разных мест, которые мы сами бы не увидели. Мы увидели замечательную японскую традицию 7 5 3, когда вся семья одета в традиционную одежду и сопровождает маленьких самураев и милых гейш в храм. Дмитрий был очень внимателен к нашим пожеланиям, у моего мужа была свежая травма колена и Дмитрий организовал экскурсию так, что муж смог вместе с нами увидеть все самое важное. На второй день мы попросили провести нам экскурсию по району Синдзюку, это было потрясающе, старинный храм и ночная жизнь. Я обычно готовлюсь ко всем путешествиям, составляю маршруты, но если у вас 2 дня в Токио, рекомендую довериться Дмитрию, он покажет самое интересное при этом вы увидите многое, но сэкономите время и силы.