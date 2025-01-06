8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
«На набережной реки Сумида полюбуемся телебашней «Небесное дерево», необычным зданием музея Пива и торговыми лодочками»
16 янв в 10:00
17 янв в 10:00
$550 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Токио: индивидуальная экскурсия
Прогулка по самым интересным местам Токио: Гинза, Цукидзи, Асакуса и Сэнсодзи. Уникальная возможность увидеть самые известные достопримечательности города
Начало: У метро Цукидзи
25 янв в 09:00
26 янв в 09:00
$212 за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Цветущий Токио
Полюбоваться цветением сакуры, гуляя в районе Нихонбаси и плавая на кораблике по речным каналам
«Набережная Чидори-га-Фучи возле стен Императорского дворца»
17 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$396 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалександра6 января 2025Нам очень понравилась экскурсия от Екатерины) узнали и про историю Японии и про жизнь современных японцев) казалось, что Катя просто
- ССаша17 ноября 2024Великолепный получился день. Наталья замечательно знает город, любит страну, и легко адаптируется под вас. Хотите больше истории - пожалуйста. Хотите
- ООльга11 ноября 2024Нас было 4 и у нас была замечательная экскурсия по Токио с Дмитрием в октябре, но так как было большое
- ККонстантин10 ноября 2024Огромное спасибо Наталье за качественный и весёлый тур по Токио. Маршрут был построен отлично - с учётом наших пожеланий. От
- ЕЕвгений7 ноября 2024Спасибо большое Наталье Сан за интересную и познавательную экскурсию! Очень органично сочетались исторические места и современный Токио. За один день
- ААртём2 сентября 2024Все прошло просто замечательно! Первый раз в Токио с супругой и решили сознательно подойти к первой прогулке по городу, выбрав
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Токио в январе 2025
Сейчас в Токио в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 212 до 550. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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