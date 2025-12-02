Путешествие по Токио на картинге - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.
Вас ждёт увлекательная поездка по улицам Акихабары, где вы сможете надеть костюм любимого персонажа из аниме или
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальный способ увидеть Токио
- 🎭 Костюмы персонажей аниме и игр
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🏙️ Прогулка по историческим районам
- 😊 Внимание и улыбки прохожих
Лучшее время для посещения
Лучшее время для картинга в Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и можно насладиться поездкой без лишней жары или холода. Летом также возможно кататься, но стоит учесть высокую температуру и влажность. Зимой можно попробовать, но холод может ограничить комфорт. В остальное время года поездка также возможна, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Что можно увидеть
- Императорский дворец
- Токийский вокзал
- Гиндза
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Прогуляйтесь по улицам района Акихабара и станции Токио в этом захватывающем картинг-туре по улицам Токио. Оденьтесь выбранным вами персонажем из игр и аниме, чтобы получить уникальные впечатления. Пронеситесь по историческому деловому району Маруноути и насладитесь видом Императорского дворца. Почувствуйте величие Токийского вокзала. Представьте себе свой следующий пункт назначения для шоппинга, проезжая через роскошный торговый район Гиндза. Идеально подходит для ношения вашего костюма в Мекке японского аниме и игр в Акихабаре. Наслаждайтесь зрелищем, когда зрители машут вам руками, улыбаются и фотографируют вас в костюме. Сделайте этот день ещё более запоминающимся, получив фотографии, которые можно будет показать своим друзьям и родственникам. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для: беременных женщин, людей с заболеваниями спины, людей с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных колясках, подростков младше 18 лет, людей с нарушениями зрения и слуха.
- Запрещено: обувь на высоком каблуке, сандалии или сланцы, тапочки, мобильные телефоны.
- ВСЕМ участникам необходимо получить специальные документы для вождения автомобиля в Японии.
- Для большинства стран требуется Международное водительское удостоверение (МАР), выданное в формате буклета, соответствующего Женевской конвенции 1949 года. Действительное IDP может быть выдано только той же страной, которая выдала ваши внутренние права, и его НЕЛЬЗЯ получить онлайн во время путешествия.
- Водительские права, выданные в Швейцарии, Германии, Франции, Тайване, Бельгии или Монако, должны быть переведены на японский язык в Японской автомобильной федерации (JAF).
- Водительские права, выданные в странах, на которые НЕ распространяется Женевская конвенция 1949 года (таких как Китай, Индонезия, Мексика, Катар, Саудовская Аравия и т. д.), не допускаются к вождению в Японии.
- Участники должны иметь при себе физическое Международное водительское удостоверение (или для исключительных стран, перечисленных выше, где требуется перевод на японский язык: физические внутренние права + официальный перевод) и паспорт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Акихабара
- Вокзал Токио
- Гиндза
Что включено
- Картинг-экскурсия
- Услуги гида
- Прокат костюмов
- Фотографии
Что не входит в цену
- Арендная плата за экшен-камеру (для съёмки видео)
- Плата за покупку карты памяти Micro-SD (для сохранения видео с экшен-камеры)
- Плата за аренду крепления для камеры (для крепления экшен-камеры на голове или груди)
Место начала и завершения?
PQ2F+X9P Тиёда, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
