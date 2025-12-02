Мои заказы

Уличный картинг в Акихабаре

Погрузитесь в мир аниме и игр, управляя картингом по улицам Токио. Ощутите атмосферу города в костюме любимого персонажа
Путешествие по Токио на картинге - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.

Вас ждёт увлекательная поездка по улицам Акихабары, где вы сможете надеть костюм любимого персонажа из аниме или
игр. Прокатитесь по историческому району Маруноути и насладитесь видами Императорского дворца. Уникальные впечатления гарантированы, когда зрители будут приветствовать вас и фотографировать. Не забудьте сделать памятные снимки, чтобы поделиться с друзьями и семьёй

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальный способ увидеть Токио
  • 🎭 Костюмы персонажей аниме и игр
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🏙️ Прогулка по историческим районам
  • 😊 Внимание и улыбки прохожих

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для картинга в Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и можно насладиться поездкой без лишней жары или холода. Летом также возможно кататься, но стоит учесть высокую температуру и влажность. Зимой можно попробовать, но холод может ограничить комфорт. В остальное время года поездка также возможна, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Токийский вокзал
  • Гиндза

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Прогуляйтесь по улицам района Акихабара и станции Токио в этом захватывающем картинг-туре по улицам Токио. Оденьтесь выбранным вами персонажем из игр и аниме, чтобы получить уникальные впечатления. Пронеситесь по историческому деловому району Маруноути и насладитесь видом Императорского дворца. Почувствуйте величие Токийского вокзала. Представьте себе свой следующий пункт назначения для шоппинга, проезжая через роскошный торговый район Гиндза. Идеально подходит для ношения вашего костюма в Мекке японского аниме и игр в Акихабаре. Наслаждайтесь зрелищем, когда зрители машут вам руками, улыбаются и фотографируют вас в костюме. Сделайте этот день ещё более запоминающимся, получив фотографии, которые можно будет показать своим друзьям и родственникам. Важная информация:
  • Экскурсия не подходит для: беременных женщин, людей с заболеваниями спины, людей с ограниченными возможностями передвижения и в инвалидных колясках, подростков младше 18 лет, людей с нарушениями зрения и слуха.
  • Запрещено: обувь на высоком каблуке, сандалии или сланцы, тапочки, мобильные телефоны.
  • ВСЕМ участникам необходимо получить специальные документы для вождения автомобиля в Японии.
  • Для большинства стран требуется Международное водительское удостоверение (МАР), выданное в формате буклета, соответствующего Женевской конвенции 1949 года. Действительное IDP может быть выдано только той же страной, которая выдала ваши внутренние права, и его НЕЛЬЗЯ получить онлайн во время путешествия.
  • Водительские права, выданные в Швейцарии, Германии, Франции, Тайване, Бельгии или Монако, должны быть переведены на японский язык в Японской автомобильной федерации (JAF).
  • Водительские права, выданные в странах, на которые НЕ распространяется Женевская конвенция 1949 года (таких как Китай, Индонезия, Мексика, Катар, Саудовская Аравия и т. д.), не допускаются к вождению в Японии.
  • Участники должны иметь при себе физическое Международное водительское удостоверение (или для исключительных стран, перечисленных выше, где требуется перевод на японский язык: физические внутренние права + официальный перевод) и паспорт.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Акихабара
  • Вокзал Токио
  • Гиндза
Что включено
  • Картинг-экскурсия
  • Услуги гида
  • Прокат костюмов
  • Фотографии
Что не входит в цену
  • Арендная плата за экшен-камеру (для съёмки видео)
  • Плата за покупку карты памяти Micro-SD (для сохранения видео с экшен-камеры)
  • Плата за аренду крепления для камеры (для крепления экшен-камеры на голове или груди)
Место начала и завершения?
PQ2F+X9P Тиёда, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Токио

