Путешествие по Токио на картинге - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.Вас ждёт увлекательная поездка по улицам Акихабары, где вы сможете надеть костюм любимого персонажа из аниме или

игр. Прокатитесь по историческому району Маруноути и насладитесь видами Императорского дворца. Уникальные впечатления гарантированы, когда зрители будут приветствовать вас и фотографировать. Не забудьте сделать памятные снимки, чтобы поделиться с друзьями и семьёй

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для картинга в Токио - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и можно насладиться поездкой без лишней жары или холода. Летом также возможно кататься, но стоит учесть высокую температуру и влажность. Зимой можно попробовать, но холод может ограничить комфорт. В остальное время года поездка также возможна, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.