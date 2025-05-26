Мини-группа
до 8 чел.
Перекрёсток Сибуя, Харадзюку: картинг-тур у Токийской башни
Начало: JPF9+HV2 Синагава, Токио, Япония
Расписание: См. календарь
$125 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Уличный картинг в Акихабаре
Начало: PQ2F+X9P Тиёда, Токио, Япония
Расписание: См. календарь
$105.90 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
26 мая в 09:00
27 мая в 09:00
$400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Экскурсия на машине»
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