В 10:00 начнём экскурсию. Передвигаться будем на электричке. Вы увидите Токийское столичное правительственное здание. Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.

Посетим храм Асакуса Каннон, полное название которого означает «храм молодой травы на горе золотого дракона». Дальше заглянем на торговую улицу Накамисэ-дори. Здесь можно купить сувениры и подарки и отведать местные сладости.

В 13:00 увидим Императорский дворец 15 века, а ещё погуляем по кварталу Акихабара, где сосредоточены магазины электроники, салоны аниме и роботы. Далее вас ждёт экскурсия на остров Одайба, соединённый с Большой землёй Радужным мостом. Осмотрим статую Свободы — копию американской.

В 17:00 вернёмся в отель.