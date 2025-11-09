Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право изменять время начала и окончания экскурсионной программы, последовательность проведения экскурсии по дням и по объектам в связи с погодными условиями, дорожного трафика и другими форс-мажорными обстоятельствами.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Передвигаться будем на городском транспорте (электричках), заказных автомобилях, а также на скоростном поезде Синкансэн.
Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.
Виза. Необходимо оформить визу. Оплачивается дополнительно.
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Тур доступен для бронирования в любой день
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Нарита в Токио и отвезём в отель. Сегодня — свободный день для отдыха и самостоятельных прогулок.
Императорский дворец, район Асакуса и остров Одайба
В 10:00 начнём экскурсию. Передвигаться будем на электричке. Вы увидите Токийское столичное правительственное здание. Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.
Посетим храм Асакуса Каннон, полное название которого означает «храм молодой травы на горе золотого дракона». Дальше заглянем на торговую улицу Накамисэ-дори. Здесь можно купить сувениры и подарки и отведать местные сладости.
В 13:00 увидим Императорский дворец 15 века, а ещё погуляем по кварталу Акихабара, где сосредоточены магазины электроники, салоны аниме и роботы. Далее вас ждёт экскурсия на остров Одайба, соединённый с Большой землёй Радужным мостом. Осмотрим статую Свободы — копию американской.
В 17:00 вернёмся в отель.
Свободный день
Сегодня вы сможете самостоятельно составить программу.
Золотой павильон, сад камней и район гейш в Киото
В 7:30 на такси отвезём вас на ж/д вокзал, где вы сядете на скоростной поезд Синкансэн и в 12:34 прибудете в Киото. Гид встретит вас у вагона. Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний. Снаружи и внутри павильон покрыт золотыми листьями. Заглянем в философский сад камней у храма Рёандзи. Прогуляемся по району гейш Гион и закупимся сувенирами на торговой улочке Терамати.
Ночевать будем в Киото.
Экскурсия по Кобе
В 10:00 отправимся на электричке в Кобе — один из первых японских портов, который открыли для захода иностранных судов. Мы увидим районы, где селились купцы из других стран, осмотрим музеи и кафе и полюбуемся причудливому смешению европейского и японского стилей архитектуры.
Побываем в порту «Нака Пьер» и парке-музее «Мерикейн», пройдёмся по торговым рядам в центре города. На обед попробуем один из самых изысканных и дорогих деликатесов японской кухни — мраморное мясо, приготовленное на панели Теппан-Яки. С железной сковороды блюдо сразу же подаётся людям, которые сидят рядом с панелью. Кобе считается крупнейшим поставщиком мраморного мяса во всём мире.
После трапезы погуляем по китайскому кварталу и центру Кобе. Вечером вернёмся в Киото.
Храм Киёмидзу-дэра и район гейш Гион
Продолжаем исследовать Киото. На электричке доберёмся до Киёмидзу-дэра (храма Чистой воды) на горе Отова. Оттуда переместимся в район Гион и снова пройдёмся по кварталу гейш.
В 14:10 сядем на скоростной поезд и прибудем в Токио в 17:48. Трансфер в отель — самостоятельно.
Свободный день
Сегодня вы сможете самостоятельно составить программу.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы на арендованном автобусе по маршруту и из/в аэропорт
- Билеты на скоростной поезд Синкансэн
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Токио и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты - $50
- Транспортные расходы - $100
- Виза
- Обратите внимание: в период цветения сакуры (с 25.03 по 15.04) возможно изменение цены при бронировании за 30 дней до заезда