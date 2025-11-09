Мои заказы

Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок

Побывать в философскому саду камней, погулять по району гейш и увидеть Золотой павильон
В туре вы увидите главные достопримечательности Токио: здание муниципалитета, старейший храм в городе — Сэнсодзи, храм Асакуса Каннон и остров Одайба. Прогуляетесь по кварталу Акихабара, куда мечтают попасть любители аниме
читать дальше

и манги со всего мира.

В Киото полюбуетесь Золотым павильоном Кинкаку-дзи, отдохнёте в саду камней и пройдётесь по району гейш Гиону. А в Кобе попробуете один из самых дорогих и изысканных деликатесов — мраморное мясо (за доплату).

2 дня оставили свободными, чтобы вы смогли составить самостоятельную программу и увидели свой, неповторимый Токио.

Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Ближайшие даты:
15
янв15
фев1
мар1
июн1
июл15
авг15
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право изменять время начала и окончания экскурсионной программы, последовательность проведения экскурсии по дням и по объектам в связи с погодными условиями, дорожного трафика и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Передвигаться будем на городском транспорте (электричках), заказных автомобилях, а также на скоростном поезде Синкансэн.

Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.

Виза. Необходимо оформить визу. Оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Нарита в Токио и отвезём в отель. Сегодня — свободный день для отдыха и самостоятельных прогулок.

2 день

Императорский дворец, район Асакуса и остров Одайба

В 10:00 начнём экскурсию. Передвигаться будем на электричке. Вы увидите Токийское столичное правительственное здание. Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.

Посетим храм Асакуса Каннон, полное название которого означает «храм молодой травы на горе золотого дракона». Дальше заглянем на торговую улицу Накамисэ-дори. Здесь можно купить сувениры и подарки и отведать местные сладости.

В 13:00 увидим Императорский дворец 15 века, а ещё погуляем по кварталу Акихабара, где сосредоточены магазины электроники, салоны аниме и роботы. Далее вас ждёт экскурсия на остров Одайба, соединённый с Большой землёй Радужным мостом. Осмотрим статую Свободы — копию американской.

В 17:00 вернёмся в отель.

Императорский дворец, район Асакуса и остров ОдайбаИмператорский дворец, район Асакуса и остров ОдайбаИмператорский дворец, район Асакуса и остров ОдайбаИмператорский дворец, район Асакуса и остров Одайба
3 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно составить программу.

Свободный деньСвободный день
4 день

Золотой павильон, сад камней и район гейш в Киото

В 7:30 на такси отвезём вас на ж/д вокзал, где вы сядете на скоростной поезд Синкансэн и в 12:34 прибудете в Киото. Гид встретит вас у вагона. Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний. Снаружи и внутри павильон покрыт золотыми листьями. Заглянем в философский сад камней у храма Рёандзи. Прогуляемся по району гейш Гион и закупимся сувенирами на торговой улочке Терамати.

Ночевать будем в Киото.

Золотой павильон, сад камней и район гейш в КиотоЗолотой павильон, сад камней и район гейш в КиотоЗолотой павильон, сад камней и район гейш в КиотоЗолотой павильон, сад камней и район гейш в Киото
5 день

Экскурсия по Кобе

В 10:00 отправимся на электричке в Кобе — один из первых японских портов, который открыли для захода иностранных судов. Мы увидим районы, где селились купцы из других стран, осмотрим музеи и кафе и полюбуемся причудливому смешению европейского и японского стилей архитектуры.

Побываем в порту «Нака Пьер» и парке-музее «Мерикейн», пройдёмся по торговым рядам в центре города. На обед попробуем один из самых изысканных и дорогих деликатесов японской кухни — мраморное мясо, приготовленное на панели Теппан-Яки. С железной сковороды блюдо сразу же подаётся людям, которые сидят рядом с панелью. Кобе считается крупнейшим поставщиком мраморного мяса во всём мире.

После трапезы погуляем по китайскому кварталу и центру Кобе. Вечером вернёмся в Киото.

Экскурсия по КобеЭкскурсия по КобеЭкскурсия по Кобе
6 день

Храм Киёмидзу-дэра и район гейш Гион

Продолжаем исследовать Киото. На электричке доберёмся до Киёмидзу-дэра (храма Чистой воды) на горе Отова. Оттуда переместимся в район Гион и снова пройдёмся по кварталу гейш.

В 14:10 сядем на скоростной поезд и прибудем в Токио в 17:48. Трансфер в отель — самостоятельно.

Храм Киёмидзу-дэра и район гейш ГионХрам Киёмидзу-дэра и район гейш ГионХрам Киёмидзу-дэра и район гейш Гион
7 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно составить программу.

Свободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы на арендованном автобусе по маршруту и из/в аэропорт
  • Билеты на скоростной поезд Синкансэн
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Токио и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - $50
  • Транспортные расходы - $100
  • Виза
  • Обратите внимание: в период цветения сакуры (с 25.03 по 15.04) возможно изменение цены при бронировании за 30 дней до заезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Токио, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 1183 туристов
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей
читать дальше

любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Токио

Похожие туры из Токио

Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
10 дней
6 отзывов
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 ₽ за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
8 дней
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
16 ноя в 14:30
23 ноя в 14:30
$1400 за человека
4 города, горная деревня и район гейко: насыщенное путешествие по Японии в ярких красках осени
12 дней
4 города, горная деревня и район гейко: насыщенное путешествие по Японии в ярких красках осени
Исследовать Токио, Киото, Нару и Кандзаву, познакомиться с местными традициями и стилями архитектуры
Начало: Токио, аэропорт, 14:00
27 ноя в 14:00
$2500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Токио
Все туры из Токио