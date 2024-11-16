10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000₽ за человека
14 дней
Гармония истории и современности: большое путешествие в Японию
Полюбоваться видами на Фудзи, отправиться в круиз по озеру Аси и погулять по оленьему парку в Наре
Начало: Аэропорт Ханэда/Нарита, время зависит от времени в...
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$10 200 за человека
7 дней
В покоях Фудзиямы: Токио, Киото, Нара, Хаконе, Йокогама и Камакура
Подружиться с оленями, увидеть Большого Будду и подняться на Комагатаке по канатной дороге
Начало: Аэропорт Ханэда, время зависит от времени вашего п...
10 фев в 10:00
20 фев в 10:00
$5100 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья16 ноября 2024Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
- ЕЕлена10 июля 2024Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В июле»
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