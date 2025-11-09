В 10:00 начнём экскурсию. Передвигаться будем на электричке. Вы увидите Токийское столичное правительственное здание. Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.

В 13:00 посетим сад Хаппо-эн, где весной можно насладиться видами сакуры, летом полюбоваться азалией, осенью — яркими клёнами, а зимой — белоснежным покровом.

Вернёмся в отель к 17:00.