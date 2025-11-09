Узнать и влюбиться в Японию за неделю: древние храмы, бамбуковый лес и прекрасные сады
Исследовать главные места Токио и Киото, увидеть Храм чистой воды и посетить район Гион
Япония прекрасна в любое время года: весной города утопают в розовом море сакуры, летом в садах бурно цветёт азалия, осенью всюду полыхают огни красных клёнов, а зимой наступает долгожданный покой, читать дальше
и купола храмов покрывает снег.
Когда бы вы ни отправились с нами в тур, вы получите максимум впечатлений! Побываете в Токио и Киото, погрузитесь в историю и культуру страны, увидите знаменитые достопримечательности. Несколько дней оставили свободными, чтобы вы смогли самостоятельно придумать свой маршрут.
Компания оставляет за собой право изменять время начала и окончания экскурсионной программы, последовательность проведения экскурсии по дням и по объектам в связи с погодными условиями, дорожного трафика и другими форс-мажорными обстоятельствами.
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Передвигаться будем на городском транспорте (электричках), заказных автомобилях, а также на скоростном поезде Синкансэн.
Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.
Виза. Необходимо оформить визу. Оплачивается дополнительно.
Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.
Тур доступен для бронирования в любой день
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Нарита в Токио и отвезём в отель. Сегодня — свободный день для отдыха и самостоятельных прогулок.
2 день
Экскурсия по Токио
В 10:00 начнём экскурсию. Передвигаться будем на электричке. Вы увидите Токийское столичное правительственное здание. Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.
В 13:00 посетим сад Хаппо-эн, где весной можно насладиться видами сакуры, летом полюбоваться азалией, осенью — яркими клёнами, а зимой — белоснежным покровом.
Вернёмся в отель к 17:00.
3 день
Свободный день
Сегодня вы сможете самостоятельно составить программу.
4 день
Золотой павильон, сад камней и лес бамбука
В 7:30 на такси отвезём вас на ж/д вокзал, где вы сядете на скоростной поезд Синкансэн и в 12:34 прибудете в Киото. Гид встретит вас у вагона. Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний. Снаружи и внутри павильон покрыт золотыми листьями. Заглянем в философский сад камней у храма Рёандзи. Следующая локация — лес бамбука Арасияма. Затем осмотрим храм Тэнрюдзи.
Ночевать будем в Киото.
5 день
Свободный день
Сегодня вы сможете сами придумать, чем заняться в Киото.
6 день
Свободный день
Сегодня вы сможете сами придумать, чем заняться в Киото.
7 день
Храм Киёмидзу-дэра и район гейш Гион
Продолжаем исследовать Киото. На электричке доберёмся до Киёмидзу-дэра (храма Чистой воды) на горе Отова. Оттуда переместимся в район Гион и снова пройдёмся по кварталу гейш.
В 14:10 сядем на скоростной поезд и прибудем в Токио в 17:48. Трансфер в отель — самостоятельно.
Ирина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 1183 туристов
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей читать дальше
любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.