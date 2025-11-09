Мои заказы

Узнать и влюбиться в Японию за неделю: древние храмы, бамбуковый лес и прекрасные сады

Исследовать главные места Токио и Киото, увидеть Храм чистой воды и посетить район Гион
Япония прекрасна в любое время года: весной города утопают в розовом море сакуры, летом в садах бурно цветёт азалия, осенью всюду полыхают огни красных клёнов, а зимой наступает долгожданный покой,
и купола храмов покрывает снег.

Когда бы вы ни отправились с нами в тур, вы получите максимум впечатлений! Побываете в Токио и Киото, погрузитесь в историю и культуру страны, увидите знаменитые достопримечательности. Несколько дней оставили свободными, чтобы вы смогли самостоятельно придумать свой маршрут.

Ближайшие даты:
15
янв15
фев15
июн15
июл15
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право изменять время начала и окончания экскурсионной программы, последовательность проведения экскурсии по дням и по объектам в связи с погодными условиями, дорожного трафика и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Передвигаться будем на городском транспорте (электричках), заказных автомобилях, а также на скоростном поезде Синкансэн.

Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.

Виза. Необходимо оформить визу. Оплачивается дополнительно.

Уровень сложности. Лёгкий. Небольшие пешие прогулки в спокойном темпе. Физподготовка не понадобится.

Тур доступен для бронирования в любой день

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Нарита в Токио и отвезём в отель. Сегодня — свободный день для отдыха и самостоятельных прогулок.

2 день

Экскурсия по Токио

В 10:00 начнём экскурсию. Передвигаться будем на электричке. Вы увидите Токийское столичное правительственное здание. Переместимся в район Асакуса, где сохранился старейший храм в городе — Сэнсодзи. В древности эти улицы были местом притяжения жителей, ищущих развлечения. Мы пройдёмся по району, наслаждаясь его невероятной атмосферой.

В 13:00 посетим сад Хаппо-эн, где весной можно насладиться видами сакуры, летом полюбоваться азалией, осенью — яркими клёнами, а зимой — белоснежным покровом.

Вернёмся в отель к 17:00.

Экскурсия по Токио
3 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно составить программу.

Свободный день
4 день

Золотой павильон, сад камней и лес бамбука

В 7:30 на такси отвезём вас на ж/д вокзал, где вы сядете на скоростной поезд Синкансэн и в 12:34 прибудете в Киото. Гид встретит вас у вагона. Побываем в Золотом павильоне Кинкаку-дзи — здании, служившем для религиозных церемоний. Снаружи и внутри павильон покрыт золотыми листьями. Заглянем в философский сад камней у храма Рёандзи. Следующая локация — лес бамбука Арасияма. Затем осмотрим храм Тэнрюдзи.

Ночевать будем в Киото.

Золотой павильон, сад камней и лес бамбука
5 день

Свободный день

Сегодня вы сможете сами придумать, чем заняться в Киото.

Свободный день
6 день

Свободный день

Сегодня вы сможете сами придумать, чем заняться в Киото.

Свободный день
7 день

Храм Киёмидзу-дэра и район гейш Гион

Продолжаем исследовать Киото. На электричке доберёмся до Киёмидзу-дэра (храма Чистой воды) на горе Отова. Оттуда переместимся в район Гион и снова пройдёмся по кварталу гейш.

В 14:10 сядем на скоростной поезд и прибудем в Токио в 17:48. Трансфер в отель — самостоятельно.

Храм Киёмидзу-дэра и район гейш Гион
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы на арендованном автобусе по маршруту и из/в аэропорт
  • Билеты на скоростной поезд Синкансэн
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Токио и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты - $50
  • Транспортные расходы - $100
  • Виза
  • Обратите внимание: в период цветения сакуры (с 25.03 по 15.04) возможно изменение цены при бронировании за 30 дней до заезда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Токио, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 1183 туристов
Я получила высшее образование в университете Киото, живу в Японии 17 лет. С самого первого дня я влюбилась в эту страну и рада, что у меня есть возможность делиться своей
любовью к Японии с другими людьми. Мы организовываем и проводим экскурсии с командой профессиональных гидов. Если вас интересует японская культура, мы будем рады стать вашими проводниками в путешествии по одной из самых необычных стран мира. С нами вы можете посетить Токио, Камакуру, Никко, Йокогаму, Хаконе, Осаку, Киото, Кобе, Хиросиму, Нагасаки, Кагосиме, Фукуоку, Миядзаки, Хоккайдо.

Тур входит в следующие категории Токио

