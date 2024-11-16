Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
19 апр в 08:00
3 мая в 08:00
223 000 ₽ за человека
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Побывать в философскому саду камней, погулять по району гейш и увидеть Золотой павильон
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
$2200 за человека
Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов и День Петуха, 4 города и релакс в онсенах
Влюбиться в осенние пейзажи, увидеть древние храмы и попасть на фестиваль в честь прихода зимы
Начало: Токио, аэропорт Ханэда или Нарита, время встречи з...
15 ноя в 10:00
$2200 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья16 ноября 2024Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
- ЕЕлена10 июля 2024Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Кварталы гейш»
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