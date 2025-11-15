Мои заказы

Токио, Камакура, Иокогама и остров Одайба: тур с включёнными перелётами

Увидеть культовые храмы страны, значимые места столицы и дополнить поездку экскурсиями на выбор
В этом путешествии вы познакомитесь как с историческими локациями Японии, так и с футуристичными местами в Токио и на «острове будущего».

Увидите древние храмы и императорские дворцы, современные кварталы мегаполиса и
старинные улочки Камакуры, буддийские святыни и просторы Токийского залива.

При этом в программе достаточно свободного времени, чтобы вы могли наполнить поездку именно тем, что хочется вам. А мы предложим варианты дополнительных экскурсий и поможем организовать. Например, желающие смогут отправиться к горе Фудзи, в горный регион к водопадам и заняться шопингом. В тур уже включён перелёт из Москвы и обратно.

Описание тура

Организационные детали

В Японии можно расплатиться только в йенах, поэтому лучше сразу везти с собой именно эту валюту (без заполнения декларации в страну разрешается ввезти до 1 млн йен). Также можно взять доллары или евро, чтобы их обменять уже на месте. Российские рубли брать с собой точно не стоит — их принимают далеко не все банки, а курс очень невыгодный.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Токио

Сегодня состоится вылет из Москвы в Токио с пересадкой в Стамбуле рейсом авиакомпании Turkish Airlines. По прибытии размещение в отеле.

2 день

Знакомство с Токио

После завтрака начнётся первая часть 2-дневной обзорной экскурсии по Токио.

Вы увидите крупнейший в стране рынок морепродуктов Цукидзи, заглянете в роскошный район Гиндза, пройдёте по мосту Нихонбаси и сделаете фото у Императорского дворца. Далее маршрут пройдёт через районы Акихабара и Асакуса: ворота Каминаримон, улицу Накамисэ-дори, буддийский храм Сэнсо-дзи (7 век) и храм Асакуса Сандзя-сама.

Во второй половине дня, после времени на обед, будет возможность подняться на телебашню Tokyo Sky Tree (634 м) — одну из самых высоких в мире. Билет на метро и подъём оплачиваются отдельно.

Вечером — возвращение в отель. Отдых.

3 день

Святыни, панорамы и футуристический остров Одайба

После завтрака продолжим знакомство с Токио в рамках комбинированной экскурсии.

Первая остановка — синтоистский храм Мэйдзи. Этот важнейший духовный центр Японии был построен в 1920 году в честь императора Мэйдзи и его супруги. Далее нас ждёт перекрёсток Сибуя, один из самых оживлённых в мире, и памятник преданному псу Хатико.

Во второй половине дня отправимся на искусственный остров Одайба, связанный с материком Радужным мостом. Этот район Токийского залива — один из самых современных и необычных в столице. Здесь соседствуют интерактивные музеи, торгово-развлекательные центры, приморский парк со Статуей Свободы, а с колеса обозрения Дайканся в ясную погоду можно увидеть даже гору Фудзи. После экскурсии у вас будет свободное время.

Вечером вернёмся в отель.

4 день

Камакура и Иокогама: буддизм, океан и мегаполис

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в город Камакура. Первая остановка — храм Хококудзи, основанный в 1334 году школой Риндзай дзэн. Храм известен живописной бамбуковой рощей и сухим дзэн-садом. Затем вы прогуляетесь по торговой улице Комати-дори (здесь будет время на обед) и посетите храм Котоку-ин, где установлен Великий Будда Камакуры — монументальная бронзовая статуя весом 93 тонны (входной билет оплачивается отдельно).

Далее отправимся в Иокогаму — второй по величине город Японии. Здесь вы подниметесь на обзорную площадку Landmark Tower (доплата), пройдёте по подвесному мосту Yokohama Bay Bridge и завершите день прогулкой по крупнейшему чайнатауну в мире, где находится более 600 ресторанов и лавок.

Возвращение в отель в Токио. Отдых.

5 день

Дополнительная поездка к Фудзи или свободное время

После завтрака по желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию к горе Фудзи (за доплату).

Во время поездки вы увидите два живописных озера у подножия вулкана — Кавагутико и Сайко, а также посетите этнографический музей Saiko Iyashino-Sato Nenba.

За обедом будет возможность попробовать традиционные блюда местной кухни (доплата). Завершением дня станет купание в горячих источниках (доплата).

После экскурсии — возвращение в отель. Свободное время.

6 день

У Токийского залива: скалы, храмы и подводный тоннель

После завтрака отправимся на комбинированную экскурсию вдоль побережья Токийского залива — крупного портового узла Японии, сочетающего природные виды с современной инфраструктурой.

Доберёмся на пароме к горе Нокогирияма (обязательная доплата, в пути около 40 минут), где нас ждут смотровые площадки и скальные образования с панорамами на залив. Далее посетим буддийский храм Нихондз (входной билет за доплату), основанный в 8 веке, с вырезанной в скале статуей Будды высотой 31 метр.

После прогулки и свободного времени для обеда направимся к острову Умихотару — уникальной прибрежной зоне отдыха, расположенной прямо в заливе. Доберёмся туда по тоннелю Tokyo Bay Aqua Line, проложенному на глубине 57 м под водой.

На Умихотару вас ждёт отдых, магазины, вид на море и — при хорошей погоде — на гору Фудзи.

Возвращение в отель.

7 день

Дополнительная экскурсия в Никко или свободное время

После завтрака можно присоединиться к экскурсионной поездке в Никко (за доплату).

Вы увидите храм Тосёгу (входной билет оплачивается отдельно) — один из самых богатых храмовых комплексов Японии, украшенный резьбой и позолотой. Затем маршрут продолжится у водопада Кэгон, озера Чудзендзи и водопада Рюдзу. Завершением экскурсии станет посещение горячих источников Никко Юмото Онсэн, где можно снять усталость после прогулок. В этот день у вас также будет возможность отведать традиционных блюд на обед.

Возвращение в отель. Отдых.

8 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Можно остаться в Токио или исследовать окрестности.

9 день

Свободное время на острове Одайба

Сегодня вас ждёт поездка на остров Одайба, где у вас будет свободное время для развлечений на ваш вкус. Вечером — трансфер в отель.

10 день

Вылет в Москву

После завтрака отправимся в аэропорт. Вас ждёт перелёт в Москву с пересадкой в Стамбуле.

11 день

Прибытие в Москву

Ранним утром вы прилетите в Москву. Точное время зависит от рейса на конкретную дату — организатор пришлёт всю информацию после бронирования.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2298
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Завтраки
  • Сопровождение по маршруту
  • Международные авиабилеты из Москвы в Токио с пересадкой в Стамбуле и обратно (Turkish Airlines)
  • Багаж до 23 кг с габаритами по сумме 3 измерений до 158 см
  • Ручная кладь весом до 8 кг и размером до 23х40х55 см
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€399), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 4 экскурсии + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Доплата за TWIN - от €80 за человека
  • 1-местный номер - доплата €500 за тур
  • Проезд на общественном транспорте
  • Входные билеты на объекты по программе (на ваше усмотрение, вы можете посещать не все локации) - один билет стоит от 300 до 2200 йен
  • Паром в экскурсии по Токийскому заливу (обязательно) - от €20
  • Дополнительные экскурсии (по желанию) - €90-95 за одну
  • Аренда экскурсионных наушников - €10-15
  • Оформление визы (индивидуальные консультации, сбор документов, подача на визу) - 7000 ₽
  • Обратите внимание, цена тура может измениться в связи с подорожанием авиабилетов и повышается от близости даты. Ориентировочная стоимость тура - от €2228 до €2298, просьба уточнять перед бронированием
Место начала и завершения?
Москва, аэропорт, рейс и время отправления вы получите после бронирования (перелёт Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Токио
Провела экскурсии для 323 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!

