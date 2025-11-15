Увидите древние храмы и императорские дворцы, современные кварталы мегаполиса и
Описание тура
Организационные детали
В Японии можно расплатиться только в йенах, поэтому лучше сразу везти с собой именно эту валюту (без заполнения декларации в страну разрешается ввезти до 1 млн йен). Также можно взять доллары или евро, чтобы их обменять уже на месте. Российские рубли брать с собой точно не стоит — их принимают далеко не все банки, а курс очень невыгодный.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Токио
Сегодня состоится вылет из Москвы в Токио с пересадкой в Стамбуле рейсом авиакомпании Turkish Airlines. По прибытии размещение в отеле.
Знакомство с Токио
После завтрака начнётся первая часть 2-дневной обзорной экскурсии по Токио.
Вы увидите крупнейший в стране рынок морепродуктов Цукидзи, заглянете в роскошный район Гиндза, пройдёте по мосту Нихонбаси и сделаете фото у Императорского дворца. Далее маршрут пройдёт через районы Акихабара и Асакуса: ворота Каминаримон, улицу Накамисэ-дори, буддийский храм Сэнсо-дзи (7 век) и храм Асакуса Сандзя-сама.
Во второй половине дня, после времени на обед, будет возможность подняться на телебашню Tokyo Sky Tree (634 м) — одну из самых высоких в мире. Билет на метро и подъём оплачиваются отдельно.
Вечером — возвращение в отель. Отдых.
Святыни, панорамы и футуристический остров Одайба
После завтрака продолжим знакомство с Токио в рамках комбинированной экскурсии.
Первая остановка — синтоистский храм Мэйдзи. Этот важнейший духовный центр Японии был построен в 1920 году в честь императора Мэйдзи и его супруги. Далее нас ждёт перекрёсток Сибуя, один из самых оживлённых в мире, и памятник преданному псу Хатико.
Во второй половине дня отправимся на искусственный остров Одайба, связанный с материком Радужным мостом. Этот район Токийского залива — один из самых современных и необычных в столице. Здесь соседствуют интерактивные музеи, торгово-развлекательные центры, приморский парк со Статуей Свободы, а с колеса обозрения Дайканся в ясную погоду можно увидеть даже гору Фудзи. После экскурсии у вас будет свободное время.
Вечером вернёмся в отель.
Камакура и Иокогама: буддизм, океан и мегаполис
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в город Камакура. Первая остановка — храм Хококудзи, основанный в 1334 году школой Риндзай дзэн. Храм известен живописной бамбуковой рощей и сухим дзэн-садом. Затем вы прогуляетесь по торговой улице Комати-дори (здесь будет время на обед) и посетите храм Котоку-ин, где установлен Великий Будда Камакуры — монументальная бронзовая статуя весом 93 тонны (входной билет оплачивается отдельно).
Далее отправимся в Иокогаму — второй по величине город Японии. Здесь вы подниметесь на обзорную площадку Landmark Tower (доплата), пройдёте по подвесному мосту Yokohama Bay Bridge и завершите день прогулкой по крупнейшему чайнатауну в мире, где находится более 600 ресторанов и лавок.
Возвращение в отель в Токио. Отдых.
Дополнительная поездка к Фудзи или свободное время
После завтрака по желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию к горе Фудзи (за доплату).
Во время поездки вы увидите два живописных озера у подножия вулкана — Кавагутико и Сайко, а также посетите этнографический музей Saiko Iyashino-Sato Nenba.
За обедом будет возможность попробовать традиционные блюда местной кухни (доплата). Завершением дня станет купание в горячих источниках (доплата).
После экскурсии — возвращение в отель. Свободное время.
У Токийского залива: скалы, храмы и подводный тоннель
После завтрака отправимся на комбинированную экскурсию вдоль побережья Токийского залива — крупного портового узла Японии, сочетающего природные виды с современной инфраструктурой.
Доберёмся на пароме к горе Нокогирияма (обязательная доплата, в пути около 40 минут), где нас ждут смотровые площадки и скальные образования с панорамами на залив. Далее посетим буддийский храм Нихондз (входной билет за доплату), основанный в 8 веке, с вырезанной в скале статуей Будды высотой 31 метр.
После прогулки и свободного времени для обеда направимся к острову Умихотару — уникальной прибрежной зоне отдыха, расположенной прямо в заливе. Доберёмся туда по тоннелю Tokyo Bay Aqua Line, проложенному на глубине 57 м под водой.
На Умихотару вас ждёт отдых, магазины, вид на море и — при хорошей погоде — на гору Фудзи.
Возвращение в отель.
Дополнительная экскурсия в Никко или свободное время
После завтрака можно присоединиться к экскурсионной поездке в Никко (за доплату).
Вы увидите храм Тосёгу (входной билет оплачивается отдельно) — один из самых богатых храмовых комплексов Японии, украшенный резьбой и позолотой. Затем маршрут продолжится у водопада Кэгон, озера Чудзендзи и водопада Рюдзу. Завершением экскурсии станет посещение горячих источников Никко Юмото Онсэн, где можно снять усталость после прогулок. В этот день у вас также будет возможность отведать традиционных блюд на обед.
Возвращение в отель. Отдых.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Можно остаться в Токио или исследовать окрестности.
Свободное время на острове Одайба
Сегодня вас ждёт поездка на остров Одайба, где у вас будет свободное время для развлечений на ваш вкус. Вечером — трансфер в отель.
Вылет в Москву
После завтрака отправимся в аэропорт. Вас ждёт перелёт в Москву с пересадкой в Стамбуле.
Прибытие в Москву
Ранним утром вы прилетите в Москву. Точное время зависит от рейса на конкретную дату — организатор пришлёт всю информацию после бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2298
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Завтраки
- Сопровождение по маршруту
- Международные авиабилеты из Москвы в Токио с пересадкой в Стамбуле и обратно (Turkish Airlines)
- Багаж до 23 кг с габаритами по сумме 3 измерений до 158 см
- Ручная кладь весом до 8 кг и размером до 23х40х55 см
- Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€399), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 4 экскурсии + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Доплата за TWIN - от €80 за человека
- 1-местный номер - доплата €500 за тур
- Проезд на общественном транспорте
- Входные билеты на объекты по программе (на ваше усмотрение, вы можете посещать не все локации) - один билет стоит от 300 до 2200 йен
- Паром в экскурсии по Токийскому заливу (обязательно) - от €20
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - €90-95 за одну
- Аренда экскурсионных наушников - €10-15
- Оформление визы (индивидуальные консультации, сбор документов, подача на визу) - 7000 ₽
- Обратите внимание, цена тура может измениться в связи с подорожанием авиабилетов и повышается от близости даты. Ориентировочная стоимость тура - от €2228 до €2298, просьба уточнять перед бронированием