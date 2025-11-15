В этом путешествии вы познакомитесь как с историческими локациями Японии, так и с футуристичными местами в Токио и на «острове будущего».Увидите древние храмы и императорские дворцы, современные кварталы мегаполиса и

старинные улочки Камакуры, буддийские святыни и просторы Токийского залива. При этом в программе достаточно свободного времени, чтобы вы могли наполнить поездку именно тем, что хочется вам. А мы предложим варианты дополнительных экскурсий и поможем организовать. Например, желающие смогут отправиться к горе Фудзи, в горный регион к водопадам и заняться шопингом. В тур уже включён перелёт из Москвы и обратно.

Описание тура

Организационные детали

В Японии можно расплатиться только в йенах, поэтому лучше сразу везти с собой именно эту валюту (без заполнения декларации в страну разрешается ввезти до 1 млн йен). Также можно взять доллары или евро, чтобы их обменять уже на месте. Российские рубли брать с собой точно не стоит — их принимают далеко не все банки, а курс очень невыгодный.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.