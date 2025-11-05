Токио, Камакура, Иокогама и остров Одайба: тур с включёнными перелётами
Увидеть культовые храмы страны, значимые места столицы и дополнить поездку экскурсиями на выбор
Начало: Москва, аэропорт, рейс и время отправления вы полу...
5 ноя в 10:00
9 мар в 10:00
€2298 за человека
Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор
Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
18 окт в 14:30
25 окт в 14:30
$1700 за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
19 окт в 14:30
26 окт в 14:30
$1400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На 8 Марта»
Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Токио в октябре 2025
Сейчас в Токио в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 1400 до 2298.
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 8 марта, цены от €1400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь