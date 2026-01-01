Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов, 4 города и релакс в онсенах (мини-группа)
Влюбиться в осенние пейзажи, увидеть древние храмы и познакомиться с оленями
Начало: Токио, аэропорт Ханэда или Нарита, 14:30
14 ноя в 10:00
$2500 за человека
В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов
Созерцать момидзи в Токио, Никко, Камакуре, Йокогаме - в мини-группе
Начало: Аэропорт Токио, 10:00
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
170 500 ₽ за человека
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Поучаствовать в гастрофестивале и утином забеге, узнать традиции айну и увидеть гейзеры
Начало: Токио, 14:30
13 сен в 14:30
$2300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Храм Мэйдзи-дзингу»
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