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Храм Мэйдзи-дзингу – туры в Токио

Найдено 3 тура в категории «Храм Мэйдзи-дзингу» в Токио на русском языке, цены от $2300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов, 4 города и релакс в онсенах (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
12 дней
2 отзыва
Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов, 4 города и релакс в онсенах (мини-группа)
Влюбиться в осенние пейзажи, увидеть древние храмы и познакомиться с оленями
Начало: Токио, аэропорт Ханэда или Нарита, 14:30
14 ноя в 10:00
$2500 за человека
В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов
На машине
7 дней
В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов
Созерцать момидзи в Токио, Никко, Камакуре, Йокогаме - в мини-группе
Начало: Аэропорт Токио, 10:00
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
170 500 ₽ за человека
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
На микроавтобусе
12 дней
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Поучаствовать в гастрофестивале и утином забеге, узнать традиции айну и увидеть гейзеры
Начало: Токио, 14:30
13 сен в 14:30
$2300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Храм Мэйдзи-дзингу»

Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Большой тур по осенней Японии: сезон красных клёнов, 4 города и релакс в онсенах (мини-группа);
  2. В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов;
  3. Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа).
Какие места ещё посмотреть в Токио
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Перекрёсток Сибуя;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Императорский дворец Токио;
  4. Нара;
  5. Замок Осака;
  6. Храм Мэйдзи-дзингу;
  7. Тодай-дзи;
  8. Вулканы;
  9. Остров Одайба.
Сколько стоит тур в Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Храм Мэйдзи-дзингу" можно забронировать 3 тура от 2300 до 170 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Храм Мэйдзи-дзингу», 2 ⭐ отзыва, цены от $2300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь