Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Начало: У ресепшена вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
12 дек в 11:00
13 дек в 09:00
$600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей19 апреля 2023Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
- ААнна5 декабря 2019Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
- ННаталья10 мая 2014Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йокогаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в декабре 2025
Сейчас в Йокогаме в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Йокогаме (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 5 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль