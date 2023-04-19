Мои заказы

Прекрасный день в Йокогаме
Пешая
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Начало: У ресепшена вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
$380 за всё до 3 чел.
По следам Эраста Фандорина
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Эраста Фандорина
12 дек в 11:00
13 дек в 09:00
$600 за всё до 4 чел.

  • А
    Алексей
    19 апреля 2023
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Лучший гид всех времен и народов! Спасибо Миле огромное, всем очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    5 декабря 2019
    По следам Эраста Фандорина
    Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский
    цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème.
    Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!

  • Н
    Наталья
    10 мая 2014
    Сад Санкейэн - оазис для эстетов
    Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен!
    Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.

