Крупнейшие города ЮАРа
Список самых больших и знаменитых городов ЮАРа по алфавиту. Многие города с русским описанием, фотографиями, картами и видео.
КейптаунЭкскурсии в Кейптауне
ЙоханнесбургЭкскурсии в Йоханнесбурге
Моссел БейЭкскурсии в Мосселе Бее
Potchefstroom
Timbavati
Аггенейс
Александер-Бей
Апингтон
Бишо
Блумфонтейн
Велком
Врайхайд
Вредендал
Гияни
Джордж
Дурбан
Дьюкудек
Иняти
Ист-Лондон
Квинстаун
Кимберли
Клейнзи
Клерксдорп
Коингхаас
Коматипоорт
Крадок
Куруман
Кхока Мойа
Лайм Эйкерс
Ледисмит
Лондолози
Луис Тричард
Мала Мала
Малелане
Маргит
Мбомбела
Мзабиа
Мкамбати
Мкуз
Ммабато
Мотсвари
Мусина
Нгала
Ньюкасл
Оверберг
Олдэйс
Оудтшурн
Питермарицбург
Плеттенберг-Бей
Полокване
Порт Альфред
Порт Сант Джонс
Порт-Элизабет
Претория
Приеска
Пхалаборва
Пхинда
Реивило
Ричардс-Бей
Робертсон
Саби Саби
Салданха Бэй
Сан-Сити
Секунда
Сишен
Скукуза
Спрингбок
Тзанеен
Тхаба Нчу
Тхохояндоу
Тшиписе
Улунди
Улусаба
Умтата
Фиксбург
Фрейбурга
Харрисмит
Хейзивью
Хлухлуве
Хоэдспруит
Эллисрас
Эмпангени