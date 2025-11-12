Путешествие от Кейптауна к альпакам и виноградникам: дегустации, история и редкие авто ждут вас в этой уникальной экскурсии
Индивидуальная экскурсия из Кейптауна предлагает уникальный маршрут через живописные пейзажи, ферму альпак и винодельни.
Путешественники смогут насладиться дегустацией изысканных вин и крафтового шоколада, узнать об истории региона и виноделии.
Посещение старинных особняков и возможность увидеть редкие автомобили начала 20 века добавят особый шарм поездке.
Включены трансфер и дегустации, что делает это предложение ещё более привлекательным для любителей комфортного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
🍷 Дегустация премиальных вин
🦙 Знакомство с альпаками
🚗 Посещение музея автомобилей
🍫 Крафтовый шоколад
🏞 Живописные пейзажи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с сентября по ноябрь и с марта по май, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы виноградники особенно красивы, а количество туристов меньше. Летние месяцы (декабрь - февраль) также подходят, но стоит учесть высокие температуры и большую загруженность. Зимой (июнь - август) можно насладиться более спокойной атмосферой, но возможны дожди.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ферма альпак The Alpaca Loom
Винодельня Fairview
Гастрономическое пространство Spice Route Destination
Винная усадьба Anthonij Rupert Wine
Музей Franschhoek Motor Museum
Описание экскурсии
09:00 — Выезд из Кейптауна. По пути расскажу вам о регионе, винодельческом наследии и нашем маршруте
10:00–11:00 — Ферма альпак The Alpaca Loom. Знакомство с альпаками, ламами, осликами и верблюдом. Животных можно кормить с рук и сфотографироваться с ними на фоне гор. По желанию в магазине вы купите изделия из шерсти и выпьете кофе или чай в местном кафе
11:30–12:30 — Винодельня Fairview. Дегустация вин и фирменного козьего сыра, прогулка по ухоженной территории, посещение «козьей башни» и фермы. А ещё возможность приобрести сыры, масла, вино, хлеб и джемы
12:45–14:15 — Гастрономическое пространство Spice Route Destination. Прогуляемся по галереям и ремесленным мастерским, а в свободное время вас ждут дегустации ремесленного шоколада, крафтового пива, джина или рома — по желанию. В одном из ресторанов с видом на виноградники можно заказать обед
14:45–15:45 — Винная усадьба Anthonij Rupert Wine. Дегустация премиальных напитков в атмосфере старинного особняка и винодельческой аристократии
16:00–16:45 — Музей Franschhoek Motor Museum (по желанию). Коллекция из более чем 100 автомобилей — от 1898 года до наших дней. Впечатляющие рассказы о классике мирового автопрома
17:00 — Выезд в Кейптаун. Время в пути — около часа
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Suzuki Ertiga или комфортабельном минивэне (арендую транспорт в зависимости от количества путешественников). Если вам нужно детское кресло, укажите это при бронировании
В стоимость входят трансфер, дегустации Fairview и Anthonij Rupert Wine, вода и снеки в машине
Дополнительные расходы (уточните стоимость при бронировании)
Дегустация вин Spice Route Wines: 90–250 ZAR ($5–14) за чел.
Шоколадная дегустация (De Villiers Chocolate): 60 ZAR ($3,5)
Пиво (Cape Brewing Co.): 65 ZAR ($3,7) за дегустационный сет
Тёплые вещи (большие перепады температур и сильные ветра)
Солнцезащитный крем и кепку
Банковскую карту (не везде принимают наличные)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кейптауне
Здравствуйте! Меня зовут Елена. С 2005 года я живу в Кейптауне, который стал моим домом и вдохновением. Моя предыдущая карьера была связана с миром элитных украшений и премиальных часов, а читать дальше
сегодня я использую свой опыт для создания незабываемых путешествий по Южной Африке.
Я свободно общаюсь на русском, английском и японском, предлагаю путешественникам индивидуальный подход и комфорт. Могу подготовить персональные туры с учётом всех пожеланий: семейное путешествие, винная дегустация, рыбалка в открытом море или прогулка по неочевидным местам Кейптауна.
Благодаря глубокому знанию региона и широкой сети контактов организую любые VIP-туры по запросу. Моя задача — сделать каждое путешествие ярким и незабываемым. Приглашаю вас открыть для себя Кейптаун вместе со мной!