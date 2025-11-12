Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с сентября по ноябрь и с марта по май, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы виноградники особенно красивы, а количество туристов меньше. Летние месяцы (декабрь - февраль) также подходят, но стоит учесть высокие температуры и большую загруженность. Зимой (июнь - август) можно насладиться более спокойной атмосферой, но возможны дожди.

Индивидуальная экскурсия из Кейптауна предлагает уникальный маршрут через живописные пейзажи, ферму альпак и винодельни. Путешественники смогут насладиться дегустацией изысканных вин и крафтового шоколада, узнать об истории региона и виноделии. Посещение старинных особняков и возможность увидеть редкие автомобили начала 20 века добавят особый шарм поездке. Включены трансфер и дегустации, что делает это предложение ещё более привлекательным для любителей комфортного отдыха

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

09:00 — Выезд из Кейптауна. По пути расскажу вам о регионе, винодельческом наследии и нашем маршруте

10:00–11:00 — Ферма альпак The Alpaca Loom. Знакомство с альпаками, ламами, осликами и верблюдом. Животных можно кормить с рук и сфотографироваться с ними на фоне гор. По желанию в магазине вы купите изделия из шерсти и выпьете кофе или чай в местном кафе

11:30–12:30 — Винодельня Fairview. Дегустация вин и фирменного козьего сыра, прогулка по ухоженной территории, посещение «козьей башни» и фермы. А ещё возможность приобрести сыры, масла, вино, хлеб и джемы

12:45–14:15 — Гастрономическое пространство Spice Route Destination. Прогуляемся по галереям и ремесленным мастерским, а в свободное время вас ждут дегустации ремесленного шоколада, крафтового пива, джина или рома — по желанию. В одном из ресторанов с видом на виноградники можно заказать обед

14:45–15:45 — Винная усадьба Anthonij Rupert Wine. Дегустация премиальных напитков в атмосфере старинного особняка и винодельческой аристократии

16:00–16:45 — Музей Franschhoek Motor Museum (по желанию). Коллекция из более чем 100 автомобилей — от 1898 года до наших дней. Впечатляющие рассказы о классике мирового автопрома

17:00 — Выезд в Кейптаун. Время в пути — около часа

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Suzuki Ertiga или комфортабельном минивэне (арендую транспорт в зависимости от количества путешественников). Если вам нужно детское кресло, укажите это при бронировании

В стоимость входят трансфер, дегустации Fairview и Anthonij Rupert Wine, вода и снеки в машине

Дополнительные расходы (уточните стоимость при бронировании)

Дегустация вин Spice Route Wines: 90–250 ZAR ($5–14) за чел.

Шоколадная дегустация (De Villiers Chocolate): 60 ZAR ($3,5)

Пиво (Cape Brewing Co.): 65 ZAR ($3,7) за дегустационный сет

Джин/ром (Wilderer Distillery): 80–100 ZAR ($4,5–5,6)

Совмещённые дегустации (вино + шоколад, пиво + мясные деликатесы): от 150 ZAR ($8,5)

Музей классических автомобилей: взрослый — 100 ZAR, дети 3–12 лет — 60 ZAR

Ферма альпак: взрослый — 60 ZAR, дети (2–18 лет) — 40 ZAR ($2,3)

