Из Кейптауна - к винам, альпакам и пейзажам

Путешествие от Кейптауна к альпакам и виноградникам: дегустации, история и редкие авто ждут вас в этой уникальной экскурсии
Индивидуальная экскурсия из Кейптауна предлагает уникальный маршрут через живописные пейзажи, ферму альпак и винодельни.

Путешественники смогут насладиться дегустацией изысканных вин и крафтового шоколада, узнать об истории региона и виноделии.

Посещение старинных особняков и возможность увидеть редкие автомобили начала 20 века добавят особый шарм поездке.

Включены трансфер и дегустации, что делает это предложение ещё более привлекательным для любителей комфортного отдыха

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация премиальных вин
  • 🦙 Знакомство с альпаками
  • 🚗 Посещение музея автомобилей
  • 🍫 Крафтовый шоколад
  • 🏞 Живописные пейзажи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с сентября по ноябрь и с марта по май, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы виноградники особенно красивы, а количество туристов меньше. Летние месяцы (декабрь - февраль) также подходят, но стоит учесть высокие температуры и большую загруженность. Зимой (июнь - август) можно насладиться более спокойной атмосферой, но возможны дожди.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Ферма альпак The Alpaca Loom
  • Винодельня Fairview
  • Гастрономическое пространство Spice Route Destination
  • Винная усадьба Anthonij Rupert Wine
  • Музей Franschhoek Motor Museum

Описание экскурсии

09:00 — Выезд из Кейптауна. По пути расскажу вам о регионе, винодельческом наследии и нашем маршруте

10:00–11:00 — Ферма альпак The Alpaca Loom. Знакомство с альпаками, ламами, осликами и верблюдом. Животных можно кормить с рук и сфотографироваться с ними на фоне гор. По желанию в магазине вы купите изделия из шерсти и выпьете кофе или чай в местном кафе

11:30–12:30 — Винодельня Fairview. Дегустация вин и фирменного козьего сыра, прогулка по ухоженной территории, посещение «козьей башни» и фермы. А ещё возможность приобрести сыры, масла, вино, хлеб и джемы

12:45–14:15 — Гастрономическое пространство Spice Route Destination. Прогуляемся по галереям и ремесленным мастерским, а в свободное время вас ждут дегустации ремесленного шоколада, крафтового пива, джина или рома — по желанию. В одном из ресторанов с видом на виноградники можно заказать обед

14:45–15:45 — Винная усадьба Anthonij Rupert Wine. Дегустация премиальных напитков в атмосфере старинного особняка и винодельческой аристократии

16:00–16:45 — Музей Franschhoek Motor Museum (по желанию). Коллекция из более чем 100 автомобилей — от 1898 года до наших дней. Впечатляющие рассказы о классике мирового автопрома

17:00 — Выезд в Кейптаун. Время в пути — около часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Suzuki Ertiga или комфортабельном минивэне (арендую транспорт в зависимости от количества путешественников). Если вам нужно детское кресло, укажите это при бронировании
  • В стоимость входят трансфер, дегустации Fairview и Anthonij Rupert Wine, вода и снеки в машине

Дополнительные расходы (уточните стоимость при бронировании)

  • Дегустация вин Spice Route Wines: 90–250 ZAR ($5–14) за чел.
  • Шоколадная дегустация (De Villiers Chocolate): 60 ZAR ($3,5)
  • Пиво (Cape Brewing Co.): 65 ZAR ($3,7) за дегустационный сет
  • Джин/ром (Wilderer Distillery): 80–100 ZAR ($4,5–5,6)
  • Совмещённые дегустации (вино + шоколад, пиво + мясные деликатесы): от 150 ZAR ($8,5)
  • Музей классических автомобилей: взрослый — 100 ZAR, дети 3–12 лет — 60 ZAR
  • Ферма альпак: взрослый — 60 ZAR, дети (2–18 лет) — 40 ZAR ($2,3)

Возьмите с собой

  • Тёплые вещи (большие перепады температур и сильные ветра)
  • Солнцезащитный крем и кепку
  • Банковскую карту (не везде принимают наличные)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Кейптауне
Здравствуйте! Меня зовут Елена. С 2005 года я живу в Кейптауне, который стал моим домом и вдохновением. Моя предыдущая карьера была связана с миром элитных украшений и премиальных часов, а
читать дальше

сегодня я использую свой опыт для создания незабываемых путешествий по Южной Африке. Я свободно общаюсь на русском, английском и японском, предлагаю путешественникам индивидуальный подход и комфорт. Могу подготовить персональные туры с учётом всех пожеланий: семейное путешествие, винная дегустация, рыбалка в открытом море или прогулка по неочевидным местам Кейптауна. Благодаря глубокому знанию региона и широкой сети контактов организую любые VIP-туры по запросу. Моя задача — сделать каждое путешествие ярким и незабываемым. Приглашаю вас открыть для себя Кейптаун вместе со мной!

Входит в следующие категории Кейптауна

