1 чел.
По популярности
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поиск истины в винном регионе Кейптауна
Побывать на нескольких винодельнях ЮАР, не похожих на остальные
«Где-то между второй и третьей дегустацией заедем в очаровательный городок Стелленбош — второй по старшинству город ЮАР»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
€330 за всё до 4 чел.
скидка
20%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кейптауну: киты, вино и пингвины
Проведите незабываемый день в ЮАР: дегустация вин, китовое сафари, наблюдение за пингвинами и живописные виды на Кларенс-Драйв
Начало: От места вашего проживания
«Вы узнаете об истории виноделия в этом регионе, ключевых сортах винограда, особенностях терруара и технологий производства, а также насладитесь дегустацией изысканных вин»
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
350€280 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Кейптауну: Столовая гора, Малайский квартал
Погрузитесь в атмосферу Кейптауна, посетите Столовую гору, Малайский квартал, ботанический сад "Кирстенбош" и винную ферму "Грут Констанция"
Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна
«Экскурсия по винодельне и винная дегустация (необходимо предварительное бронирование) — 215 рандов/взрослые»
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Дегустационные туры»
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