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1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Поиск истины в винном регионе Кейптауна Побывать на нескольких винодельнях ЮАР, не похожих на остальные «Где-то между второй и третьей дегустацией заедем в очаровательный городок Стелленбош — второй по старшинству город ЮАР» € 330 за всё до 4 чел. На машине 20% скидка 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по Кейптауну: киты, вино и пингвины Проведите незабываемый день в ЮАР: дегустация вин, китовое сафари, наблюдение за пингвинами и живописные виды на Кларенс-Драйв Начало: От места вашего проживания «Вы узнаете об истории виноделия в этом регионе, ключевых сортах винограда, особенностях терруара и технологий производства, а также насладитесь дегустацией изысканных вин» 350 € 280 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Увлекательное путешествие по Кейптауну: Столовая гора, Малайский квартал Погрузитесь в атмосферу Кейптауна, посетите Столовую гору, Малайский квартал, ботанический сад "Кирстенбош" и винную ферму "Грут Констанция" Начало: В вашем отеле в пределах Кейптауна «Экскурсия по винодельне и винная дегустация (необходимо предварительное бронирование) — 215 рандов/взрослые» € 350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Дегустационные туры»

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