Если Вы хотите увидеть город 🏙️ с высоты птичьего полета, познакомиться с историей 📖 и архитектурой Кейптауна, то это экскурсия ⛳ для Вас!

Встреча c русско-говорящим гидом в Вашем отеле и отъезд на панорамную экскурсию по городу, включая посещение Крепости «Доброй Надежды», Городского Сада (Company’s Garden), который когда-то был огородом, а позднее- стал городским парком и ботаническим садом. Вы подниметесь в вагончике по канатной дороге на абсолютно плоскую вершину «визитную карточку Кейптауна» — Столовую Гору. С вершины горы ⛰️ открывается круговая панорама всего города и Капского полу-острова. После экскурсии 🧭 гид сможет отвезти Вас на обед в один из лучших ресторанов. На этом экскурсия заканчивается.

Начало экскурсии: 09:00 — 09:30 или 14:00-14:30

Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь, легкую куртку-ветровку.

Примечание: Для детей в возрасте 2-12 обычно предоставляется скидка на входные билеты 🎫. Если ребенок до 12 лет путешествует с тремя взрослыми, то плата за экскурсию с него не взимается.