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Кейптаун — город на краю Земли

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Кейптауна
Кейптаун — город на краю Земли
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Кейптаун — город на краю Земли

Что вы увидите

  • Центральные улицы Кейптауна
  • Замок Доброй Надежды
  • Столовая гора
  • Сад Компании
  • Набережная Виктории и Альфреда
Если Вы хотите увидеть город 🏙️ с высоты птичьего полета, познакомиться с историей 📖 и архитектурой Кейптауна, то это экскурсия ⛳ для Вас!
Встреча c русско-говорящим гидом в Вашем отеле и отъезд на панорамную экскурсию по городу, включая посещение Крепости «Доброй Надежды», Городского Сада (Company’s Garden), который когда-то был огородом, а позднее- стал городским парком и ботаническим садом. Вы подниметесь в вагончике по канатной дороге на абсолютно плоскую вершину «визитную карточку Кейптауна» — Столовую Гору. С вершины горы ⛰️ открывается круговая панорама всего города и Капского полу-острова. После экскурсии 🧭 гид сможет отвезти Вас на обед в один из лучших ресторанов. На этом экскурсия заканчивается.
Начало экскурсии: 09:00 — 09:30 или 14:00-14:30
Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь, легкую куртку-ветровку.
Примечание: Для детей в возрасте 2-12 обычно предоставляется скидка на входные билеты 🎫. Если ребенок до 12 лет путешествует с тремя взрослыми, то плата за экскурсию с него не взимается.
Что не входит
  • Входные билеты (~ USD 25) не включены в стоимость экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина М.
Ирина М.
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