Экскурсии от вашего отеля в Кейптауне

Найдено 7 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Кейптауне на русском языке, цены от $340. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Кейптаун - лучший город на планете
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Кейптаун - лучший город на планете
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Откройте для себя диких животных и винные фермы Кейптауна. Насладитесь дегустацией вин, медитацией и природой вместе с семьёй или друзьями
Начало: От вашего отеля в пределах города
340 за всё до 4 чел.
Кейптаун - город на краю Земли
Индивидуальная
4 часа
Кейптаун - город на краю Земли: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кейптауном на индивидуальной экскурсии: Столовая Гора, Крепость Доброй Надежды и Городской Сад с русским гидом
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $350 за человека
Загадочный Мыс Доброй Надежды
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Капскому полуострову с русскоязычным гидом
Путешествие на целый день по Капскому полуострову с русскоговорящим гидом. Включает круиз к острову морских котиков, посещение заповедника и пляжа пингвинов
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
3 июля в 09:00
от $450 за человека
Пейте вино - экономьте воду
Индивидуальная
9 часов
Пейте вино - экономьте воду: экскурсия по винным поместьям Кейптауна
Однодневная экскурсия по капским винным поместьям с дегустацией лучших южноафриканских вин и посещением живописных городков
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Boris
    31 января 2024
    Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
    Все прошло отлично! Олег- шикарный гид и товарищ Было очень круто!
  • R
    Roman
    14 января 2024
    Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
    Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
    читать дальше

    красоты и историю Кейптауна и в целом ЮАР нам помогла узнать, увидеть и понять наш великолепный гид Елена. За 4 дня с Еленой мы полностью погрузились в историю западного Кейптауна, в его современную жизнь, его районы и достопримечательности. 💪 Елена нам показала и рассказала про Столовую гору, проехали все самые красивые районы Кейптауна, прогулялись по набережной Кейптауна, сгоняли на пароме к котикам, сходили к пингвинам, увидели самые красивые пляжи, пообедали в ресторанах с вкуснейшей кухней, побывали на самых красивых винных фермах, натестили море вина👌, сыра, слив, фиников, накупили красивейшего текстиля и много всего. Не хватит отзыва чтобы описать всего что мы увидели и узнали😊 благодаря Елене. Елена настолько прекрасно организовала все наши экскурсионные дни по времени и местам посещения, что даже дети к концу дня были счастливые, но не измотанные за что ей особая благодарность от нас😘. История и современность Кейптауна, рассказанная Еленой нисколько не утомительная как часто бывает с гидами😂. Наша рекомендация всем кто едет в Кейптаун обращаться только к Елене👍! И самое важное, что особенно понравилось нам, что Елена меняла нашу программу между собой с учетом не самого простого климата Кейптауна. Заранее просматривая прогноз погоды, силу ветра и т. д. Таким образом все самые смотровые достопримечательности мы смогли просмотреть в солнечные дни! Каждый вечер перед следующей экскурсией Елена писала нам не только куда мы поедем, но и что взять с собой (шорты, головные уборы, кофточки, крем от солнца и т. д). Такая забота о своих туристах большая редкость! ❤️ Наша рекомендация если в Кейптаун, то только к Елене!!!

  • К
    Ксения
    10 августа 2023
    Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
    Всё прошло отлично! Гид рассказал много интересных фактов в т. ч. исторических и про местную фауну, помог с покупкой билетов
    читать дальше

    в точках остановки, рассказал, что привезти с собой из ЮАР в Россию:) Мы посетили пингвинов, съездили к морским котикам, проехали по дороге Чапмэн, посетили Кейп-поинт и Мыс Доброй Надежды, сделали остановки в красивых местах. Гид также рассказывал про объекты, которые мы встречали по дороге. Всё прошло очень хорошо и с комфортом. Рекомендуем данную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
  2. Кейптаун - лучший город на планете
  3. Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
  4. Кейптаун - город на краю Земли
  5. Загадочный Мыс Доброй Надежды
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в июле 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "От вашего отеля" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 340 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 6 ⭐ отзывов, цены от $340. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам