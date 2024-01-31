1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Мечты сбываются - добро пожаловать на Мыс Доброй Надежды
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кейптаун - лучший город на планете
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикие животные и винные фермы: путешествие для взрослых и детей
Откройте для себя диких животных и винные фермы Кейптауна. Насладитесь дегустацией вин, медитацией и природой вместе с семьёй или друзьями
Начало: От вашего отеля в пределах города
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кейптаун - город на краю Земли: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кейптауном на индивидуальной экскурсии: Столовая Гора, Крепость Доброй Надежды и Городской Сад с русским гидом
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от $350 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Капскому полуострову с русскоязычным гидом
Путешествие на целый день по Капскому полуострову с русскоговорящим гидом. Включает круиз к острову морских котиков, посещение заповедника и пляжа пингвинов
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
3 июля в 09:00
от $450 за человека
Индивидуальная
9 часов
Пейте вино - экономьте воду: экскурсия по винным поместьям Кейптауна
Однодневная экскурсия по капским винным поместьям с дегустацией лучших южноафриканских вин и посещением живописных городков
Начало: Мы вас заберём от вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBoris31 января 2024Все прошло отлично! Олег- шикарный гид и товарищ Было очень круто!
- RRoman14 января 2024Добрый день, всем! Хотелось бы написать отзыв про наше посещение Кейптауна. Кейптаун прекрасный город ЮАР на побережье Атлантического океана. Все
- ККсения10 августа 2023Всё прошло отлично! Гид рассказал много интересных фактов в т. ч. исторических и про местную фауну, помог с покупкой билетов
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «От вашего отеля»
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