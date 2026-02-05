Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
«Вы увидите головокружительную панораму Кейптауна и рассмотрите город со всех сторон»
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
«Фантастические панорамы и побережье»
Завтра в 09:00
20 фев в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун изнутри: прогулка сквозь время
Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город
«С вершины открываются панорамы города, океана и горных цепей»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
- ВВасилий5 февраля 2026Открытый человек и прекрасный специалист своего организационного дела. Все объяснил. Показал. Подвез к обменному пункту, где щадящий процентный сбор за
- ЮЮлия29 декабря 2025Хотим выразить огромную благодарность Назару за фантастический день! Это была не экскурсия, а настоящее путешествие для гурманов и любителей вина.
- ЮЮлия19 ноября 2025Сразу чувствуется опыт гида Елены, очень терпеливо и внимательно относится к пожеланиям клиентов, при этом не теряя структуры всей экскурсии.
- ССергей14 ноября 2025Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и
- ЕЕкатерина9 августа 2025Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все
- AAleksei18 мая 2025Назар провел нам экскурсии до мыса Доброй Надежды и во второй день по городу с заездом на столовую гору, сигнальный
- ИИгтр21 ноября 2024Спасибо Назар. В Стеленбоше мы уже были, винные фермы в ЮАР оказались не хуже чем в той же Тоскане. Захотелось
- ММихаил21 ноября 2024Назар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля и вернул обратно после экскурсии.
