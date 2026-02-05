читать дальше

Реализовал все наши запросы. Мы очень хотели попробовать местные вина. А с местными сырами и потрясающими видами, это оказалось просто фантастично. Ни где ни чего не ждали, всё было для нас забронировано за ранее. Это очень приятно. Получили бесплатные винные тестирования в ДеГрендель, (оказывается это входит в стоимость экскурсии)

Очень понравилась винная ферма с пещерами. Назар рассказал нам историю образования этих пещер. Очень необычное место.

Поднялись на Столовую гору после обеда. И после поехали на Сигнальный холм на машине. Очень сильное впечатление осталось от винных ферм и дегустаций. Но и горы тоже очень понравились. Рекомендую всем Назара и эту экскурсию.