Красивые виды и панорамы Кейптауна

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Кейптауне на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
Путешествие по винодельческим маршрутам Кейптауна. Дегустации, Столовая гора и Сигнальный холм - все это в одном дне! Подходит для ценителей вина и природы
«Вы увидите головокружительную панораму Кейптауна и рассмотрите город со всех сторон»
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Самое-самое близ Кейптауна
На машине
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Самое-самое близ Кейптауна
Мыс Доброй Надежды, пингвины на пляже и два океана
«Фантастические панорамы и побережье»
Завтра в 09:00
20 фев в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Кейптаун изнутри: прогулка сквозь время
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кейптаун изнутри: прогулка сквозь время
Почувствовать живой, многослойный и по-настоящему африканский город
«С вершины открываются панорамы города, океана и горных цепей»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$390 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    5 февраля 2026
    Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
    Открытый человек и прекрасный специалист своего организационного дела. Все объяснил. Показал. Подвез к обменному пункту, где щадящий процентный сбор за
    обмен валюты. Помог оплатить своей картой билет на Столовую Гору. Подробно предоставил информацию о Кейптауне как положительного так и отритцательеоно характера. Советую воспользоваться его услугами.

  • Ю
    Юлия
    29 декабря 2025
    Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
    Хотим выразить огромную благодарность Назару за фантастический день! Это была не экскурсия, а настоящее путешествие для гурманов и любителей вина.
    Спасибо за незабываемую поездку, блестяще составленный маршрут по нашим пожеланиям, исчерпывающие ответы на все наши «как?» и «почему?» о местном вине.
    Комфорт и забота на протяжении всего дня. Отдельная благодарность за организацию и посещение Столовой горы.
    Если вы в Кейптауне и хотите понять душу его винных долин — обращайтесь к Назару. Гарантируем, вы не пожалеете! Мы в полном восторге.

  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Сразу чувствуется опыт гида Елены, очень терпеливо и внимательно относится к пожеланиям клиентов, при этом не теряя структуры всей экскурсии.
    Мы получили максимально самые красивые виды Кейптауна, невероятные берега Атлантического океана, видели настоящих пингвинов, купались в теплой бухте (сам Атл. океан холодный!), кушали без всяких очередей в лучших ресторанах, фотографировались с дикими страусами по пути на мыс Доброй Надежды, ну и побывали на этом самом известном в мире мысе! Все это - на комфортной машине, мы ездили впятером, всем хватило места и было удобно, все видно! От Кейптауна, от Южной Африки полнейший восторг! Благодарю Елену за приятнейшее времяпрепровождение и рассказы о Южной Африке!!! И кстати, отдельная благодарность за фото - Елена была еще и нашим фотографом на экскурсии!

  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Большое спасибо за чудесную экскурсию! Елена - самый лучший гид в Кейптауне!!! Нам программа очень понравилась, было интересно, познавательно и
    комфортно! Елена отвечала на все вопросы и подсказывала лучшие варианты для организации отдыха в Кейптауне. Надеемся вернуться сюда снова и обязательно обратимся к Елене еще. Будем ее рекомендовать нашим знакомым!

  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    Самое-самое близ Кейптауна
    Были с Еленой в поездке вокруг Кейптауна, гид отзывчивый, старается помочь и сделать тур насыщенным и интересным, по времени все
    рассчитано и выверено! Везде попадали без очередей! Была комфортная машина! В дороге все внимание было сосредоточено на нас, туристах, Елена заботилась о нас! Желаем Елене прекрасных туристов, она точно не подведет!

  • A
    Aleksei
    18 мая 2025
    Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
    Назар провел нам экскурсии до мыса Доброй Надежды и во второй день по городу с заездом на столовую гору, сигнальный
    холм и одну винодельню.
    Нам все понравилось.
    С Назаром комфортно было общаться. Экскурсия была не напряжной, но в тоже время мы посмотрели все что хотели.
    Советую Назара как гида по Кейптауну.

  • И
    Игтр
    21 ноября 2024
    Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
    Спасибо Назар. В Стеленбоше мы уже были, винные фермы в ЮАР оказались не хуже чем в той же Тоскане. Захотелось
    еще раз скататься поближе к Кейптауну. И мы не разочаровались. Вид с первой винодельни на Столовую гору конечно ВАУ. В общем съездили не хуже чем на винном поезде. Назар знает хорошо город, дал много дельных советов что еще тут посмотреть в оставшиеся дни.
    Игорь.

  • М
    Михаил
    21 ноября 2024
    Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне
    Назар провел для нас отличную экскурсию. Очень общительный и позитивный гид. Забрал нас из отеля и вернул обратно после экскурсии.
    Реализовал все наши запросы. Мы очень хотели попробовать местные вина. А с местными сырами и потрясающими видами, это оказалось просто фантастично. Ни где ни чего не ждали, всё было для нас забронировано за ранее. Это очень приятно. Получили бесплатные винные тестирования в ДеГрендель, (оказывается это входит в стоимость экскурсии)
    Очень понравилась винная ферма с пещерами. Назар рассказал нам историю образования этих пещер. Очень необычное место.
    Поднялись на Столовую гору после обеда. И после поехали на Сигнальный холм на машине. Очень сильное впечатление осталось от винных ферм и дегустаций. Но и горы тоже очень понравились. Рекомендую всем Назара и эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кейптауне
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Автомобильный трип по шоссе виноделия в Кейптауне;
  2. Самое-самое близ Кейптауна;
  3. Кейптаун изнутри: прогулка сквозь время.
Какие места ещё посмотреть в Кейптауне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Малайский квартал;
  3. Столовая гора;
  4. Пляж Болдерс;
  5. Мыс Доброй Надежды;
  6. Набережная;
  7. Пляж Нордхук;
  8. Сигнал-Хилл.
Сколько стоит экскурсия по Кейптауну в феврале 2026
Сейчас в Кейптауне в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
