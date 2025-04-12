Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории

Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города
Экскурсия по Кейптауну предлагает уникальную возможность подняться на Столовую гору и насладиться захватывающими видами. Посетители узнают о геологическом происхождении горы и её значении для региона.

Прогулка по Садам Компании и Гринмаркет-сквер
читать дальше

познакомит с историей первых поселенцев и современной культурой.

Посещение Замка Доброй Надежды и площади Гранд Парад позволит ощутить дух прошлого и понять политическую историю Южной Африки. Завершение на набережной Виктории и Альфреда оставит незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Восхитительные виды со Столовой горы
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎨 Погружение в африканскую культуру
  • 🏰 Посещение старейшего форта
  • 🎶 Живая атмосфера центра города
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
Ближайшие даты:
12
апр13
апр14
апр15
апр16
апр17
апр18
апр
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Столовая гора
  • Сады Компании
  • Парламент ЮАР
  • Гринмаркет-сквер
  • Замок Доброй Надежды
  • Гранд Парад
  • Бо-Каап
  • Набережная Виктории и Альфреда

Описание экскурсии

Начните день с подъёма на Столовую гору. Канатная дорога с вращающейся на 360° кабиной позволит как следует рассмотреть Кейптаун, Атлантический океан и горы. Я расскажу вам о геологическом происхождении этого природного чуда и его роли в формировании уникальной экосистемы региона.

В случае сильного ветра канатная дорога может быть закрыта. Тогда мы предложим альтернативную программу или перенесём посещение горы на другое время.

Прогуляйтесь по тенистым аллеям Садов Компании в историческом сердце города. Здесь мы поговорим о первых европейских поселенцах, заложивших основы современного Кейптауна.

Оцените элегантные фасады здания Парламента ЮАР, в котором принимаются важнейшие для страны решения. Вы услышите о колонизации и апартеиде, а также обсудите политическую историю государства.

Ощутите пульс города на оживлённой Гринмаркет-сквер. Вы познакомитесь с местными ремесленными традициями, пообщаетесь с мастерами и узнаете о современной африканской культуре.

Шагните в прошлое, чтобы увидеть самый старый колониальный форт Южной Африки — Замок Доброй Надежды. Исследуйте его снаружи и погрузитесь в атмосферу 17 века, чтобы вспомнить о влиянии и амбициях Ост-Индской компании.

Побывайте на исторической площади Гранд Парад с величественной Ратушей, где Нельсон Мандела произнёс первую речь после освобождения. Это место пропитано духом борьбы за свободу и единство нации.

Рассмотрите разноцветные здания в одном из самых колоритных районов Кейптауна — Бо-Каап. Цвета домов имеют значение и собственную историю. Вы узнаете о культуре и традициях малайской общины, а также о её влиянии на кулинарию, музыку и архитектуру города.

Завершите день на знаменитой набережной Виктории и Альфреда (V&A Waterfront). Модные рестораны и бутики, уличные музыканты и прекрасные виды на порт и Столовую гору. Идеальное место, чтобы обсудить современное развитие Кейптауна.

По желанию мы можем встретить закат на борту катамарана. Нежный морской бриз, красочное небо, великолепные виды Атлантического океана, разговоры о морской экосистеме региона. Возможно, вы даже увидите дельфинов и морских котиков!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento (детские кресла предоставляются по запросу)
  • Все локации на маршруте мы осматриваем снаружи
  • Оплатить экскурсию желательно наличными, но возможен платёж картой Visa (кроме карт банков РФ)
  • Дополнительные расходы:
    - билет на канатную дорогу на Столовую гору (туда и обратно): взрослый — 430 рэндов, детский — 215 рэндов, фаст-трек (приоритетный доступ без очереди) — 995 рэндов
    - прогулка на катамаране на закате (по желанию): 650 рэндов за чел.
    - обед (по желанию)
  • Возможно проведение экскурсии для групп от 5 до 7 человек на минивэне Hyundai Staria или аналогичном — доплата $200. Бронируйте такую экскурсию не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Кейптауне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Кейптауна

ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кейптауну: от пляжа Мейзенберг до Чапменс-Пик-Драйв
Прогулка по живописным местам Кейптауна: пляжи, рыбацкие гавани, колонии пингвинов и величественные виды с мыса Доброй Надежды
12 апр в 09:00
13 апр в 09:00
$360 за всё до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 09:00
20 мар в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по центру и окраинам города
Завтра в 10:00
20 мар в 10:00
$390 за всё до 3 чел.