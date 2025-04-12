Прогулка по Садам Компании и Гринмаркет-сквер
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восхитительные виды со Столовой горы
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎨 Погружение в африканскую культуру
- 🏰 Посещение старейшего форта
- 🎶 Живая атмосфера центра города
Что можно увидеть
- Столовая гора
- Сады Компании
- Парламент ЮАР
- Гринмаркет-сквер
- Замок Доброй Надежды
- Гранд Парад
- Бо-Каап
- Набережная Виктории и Альфреда
Описание экскурсии
Начните день с подъёма на Столовую гору. Канатная дорога с вращающейся на 360° кабиной позволит как следует рассмотреть Кейптаун, Атлантический океан и горы. Я расскажу вам о геологическом происхождении этого природного чуда и его роли в формировании уникальной экосистемы региона.
В случае сильного ветра канатная дорога может быть закрыта. Тогда мы предложим альтернативную программу или перенесём посещение горы на другое время.
Прогуляйтесь по тенистым аллеям Садов Компании в историческом сердце города. Здесь мы поговорим о первых европейских поселенцах, заложивших основы современного Кейптауна.
Оцените элегантные фасады здания Парламента ЮАР, в котором принимаются важнейшие для страны решения. Вы услышите о колонизации и апартеиде, а также обсудите политическую историю государства.
Ощутите пульс города на оживлённой Гринмаркет-сквер. Вы познакомитесь с местными ремесленными традициями, пообщаетесь с мастерами и узнаете о современной африканской культуре.
Шагните в прошлое, чтобы увидеть самый старый колониальный форт Южной Африки — Замок Доброй Надежды. Исследуйте его снаружи и погрузитесь в атмосферу 17 века, чтобы вспомнить о влиянии и амбициях Ост-Индской компании.
Побывайте на исторической площади Гранд Парад с величественной Ратушей, где Нельсон Мандела произнёс первую речь после освобождения. Это место пропитано духом борьбы за свободу и единство нации.
Рассмотрите разноцветные здания в одном из самых колоритных районов Кейптауна — Бо-Каап. Цвета домов имеют значение и собственную историю. Вы узнаете о культуре и традициях малайской общины, а также о её влиянии на кулинарию, музыку и архитектуру города.
Завершите день на знаменитой набережной Виктории и Альфреда (V&A Waterfront). Модные рестораны и бутики, уличные музыканты и прекрасные виды на порт и Столовую гору. Идеальное место, чтобы обсудить современное развитие Кейптауна.
По желанию мы можем встретить закат на борту катамарана. Нежный морской бриз, красочное небо, великолепные виды Атлантического океана, разговоры о морской экосистеме региона. Возможно, вы даже увидите дельфинов и морских котиков!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento (детские кресла предоставляются по запросу)
- Все локации на маршруте мы осматриваем снаружи
- Оплатить экскурсию желательно наличными, но возможен платёж картой Visa (кроме карт банков РФ)
- Дополнительные расходы:
- билет на канатную дорогу на Столовую гору (туда и обратно): взрослый — 430 рэндов, детский — 215 рэндов, фаст-трек (приоритетный доступ без очереди) — 995 рэндов
- прогулка на катамаране на закате (по желанию): 650 рэндов за чел.
- обед (по желанию)
- Возможно проведение экскурсии для групп от 5 до 7 человек на минивэне Hyundai Staria или аналогичном — доплата $200. Бронируйте такую экскурсию не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты