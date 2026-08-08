Вам предстоит увидеть Кейптаун с разных сторон: вы окажетесь в историческом центре, заглянете в яркий район Бо-Каап, почувствуете атмосферу динамичной набережной Виктории и Альфреда и подниметесь на Столовую гору.
Мы поговорим не только об истории города, но и о современной Южной Африке, её культуре, традициях и повседневной жизни.
Мы поговорим не только об истории города, но и о современной Южной Африке, её культуре, традициях и повседневной жизни.
Описание экскурсии
9:00 — сердце Кейптауна
- Бо-Каап. Начнём с прогулки по колоритному району. Вы узнаете, кто такие капские малайцы и какую роль они сыграли в истории города
- Исторический центр. Greenmarket Square, старейшие здания Кейптауна, Сад Компании, Парламент, собор Святого Георгия и другие знаковые места
- Уютная кофейня в церкви
- «Лавочки апартеида», где поговорим о наследии той эпохи
Около 12:00 — набережная Виктории и Альфреда
Прогуляемся по самой оживлённой набережной города, где соседствуют яхты, уличные музыканты, рестораны и морские котики. Здесь же сделаем остановку на обед.
После 15:00 — Столовая гора
При благоприятной погоде поднимемся на вершину на фуникулёре. Со смотровых площадок откроются виды на Кейптаун, Атлантический океан, Львиную Голову, горную цепь Двенадцать Апостолов и Капский полуостров.
Если позволит время и погода, встретим закат на одном из самых красивых пляжей Кейптауна — Кампс Бей.
Вы узнаете:
- как небольшой голландский порт превратился в один из самых красивых городов мира
- кто такие капские малайцы и почему Бо-Каап стал символом Кейптауна
- как европейцы, рабы из Азии и местные народы повлияли на культуру Южной Африки
- почему Кейптаун называют гастрономической столицей Африки
- чем уникальна Столовая гора и почему она входит в список новых семи чудес природы
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Jetour T2 2026 года. Если вам нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании
- За день мы пройдём около 10–15 тысяч шагов. Специальная физическая подготовка не нужна
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Билет на фуникулёр Столовой горы — 450 рэндов ($27) с человека, стоимость может меняться
- Питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 17% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда гидов, которая с 2012 года живёт в Южной Африке и искренне любит эту страну. Катя отвечает за создание маршрутов и организацию путешествий, постоянно исследует новые места и совершенствует
Входит в следующие категории Кейптауна
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