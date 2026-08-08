Вам предстоит увидеть Кейптаун с разных сторон: вы окажетесь в историческом центре, заглянете в яркий район Бо-Каап, почувствуете атмосферу динамичной набережной Виктории и Альфреда и подниметесь на Столовую гору. Мы поговорим не только об истории города, но и о современной Южной Африке, её культуре, традициях и повседневной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $380 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — сердце Кейптауна

Бо-Каап. Начнём с прогулки по колоритному району. Вы узнаете, кто такие капские малайцы и какую роль они сыграли в истории города

Начнём с прогулки по колоритному району. Вы узнаете, кто такие капские малайцы и какую роль они сыграли в истории города Исторический центр. Greenmarket Square, старейшие здания Кейптауна, Сад Компании, Парламент, собор Святого Георгия и другие знаковые места

Greenmarket Square, старейшие здания Кейптауна, Сад Компании, Парламент, собор Святого Георгия и другие знаковые места Уютная кофейня в церкви

в церкви «Лавочки апартеида», где поговорим о наследии той эпохи

Около 12:00 — набережная Виктории и Альфреда

Прогуляемся по самой оживлённой набережной города, где соседствуют яхты, уличные музыканты, рестораны и морские котики. Здесь же сделаем остановку на обед.

После 15:00 — Столовая гора

При благоприятной погоде поднимемся на вершину на фуникулёре. Со смотровых площадок откроются виды на Кейптаун, Атлантический океан, Львиную Голову, горную цепь Двенадцать Апостолов и Капский полуостров.

Если позволит время и погода, встретим закат на одном из самых красивых пляжей Кейптауна — Кампс Бей.

Вы узнаете:

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как европейцы, рабы из Азии и местные народы повлияли на культуру Южной Африки

почему Кейптаун называют гастрономической столицей Африки

чем уникальна Столовая гора и почему она входит в список новых семи чудес природы

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Jetour T2 2026 года. Если вам нужно детское кресло, пожалуйста, сообщите об этом заранее при бронировании

За день мы пройдём около 10–15 тысяч шагов. Специальная физическая подготовка не нужна

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается