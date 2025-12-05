Мои заказы

Кейптаун: в мире животных

Колонии пингвинов в Беттис-Бэй, питомник спасённых животных и "большая пятёрка" в парке "Аквила"
Вы устали на экскурсиях от исторических дат, которые сложно запомнить? Вы хотите эмоций и улыбок на своих лицах и лицах детей? Я предлагаю вам маршрут по трём замечательным локациям, где вы будете умиляться, улыбаться, наслаждаться природой и наблюдением за дикими животными — и не услышите ни одной скучной истории!
Описание экскурсии

Беттис-Бэй — вы думали, что пингвины есть только на Северном полюсе? Нет, в Кейптауне тоже живет колония пингвинов! Дорога к ним пролегает вдоль океана с потрясающим видом на горы.

«Корнелскуп» — питомник спасённых животных, где можно погладить гепарда, увидеть свирепых львов и понаблюдать за другими представителями дикой природы.

Сафари-парк «Аквила», где можно встретить «большую пятёрку»: львов, слонов, носорогов, буйволов и леопардов. А ещё здесь живут жирафы, зебры, антилопы и десятки других животных.

Примерный тайминг

  • 9:00–10:30 — выезд и дорога до колонии пингвинов
  • 10:30–11:00 — колония пингвинов
  • 12:30–13:30 — посещение питомника
  • 15:30–18:30 — сафари
  • 20:00–21:00 — возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от ситуации и ваших пожеланий.

Организационные детали

В стоимость входит:

  • трансфер на автомобиле Ford Territory или аналоге. Детское кресло по запросу
  • вход на территорию колонии пингвинов
  • экскурсия в питомнике «Корнелскуп»
  • вечернее сафари и обед в заповедники «Аквила»

Дополнительно оплачиваются алкогольные напитки на обеде и ужин (всё по желанию).

Оплата:

  • наличные доллары, рубли (перевод на российские банки по курсу на день оплаты), ранды (местная валюта)
  • оплата картами Visa & MasterCard (+2% комиссии)

Если вам требуется обмен валюты, дайте мне знать, чтобы я мог его организовать.

Тип билетаСтоимость
Стандартный$280
Дети до 12 лет$220
Андрей
Андрей — ваш гид в Кейптауне
С 2021 года живу в Кейптауне. Считаю его лучшим местом на Земле! Я профессиональный шеф-повар, всю сознательную жизнь я делюсь своей любовью через еду с друзьями и гостями ресторанов. В 2023 году меня попросили провести тур для незнакомых мне людей — и я влюбился в это ремесло. И продолжаю любить это дело по сей день!

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
5 дек 2025
Однозначно рекомендую Андрея, экскурсия была на высшем уровне! Спасибо!

