Вы устали на экскурсиях от исторических дат, которые сложно запомнить? Вы хотите эмоций и улыбок на своих лицах и лицах детей? Я предлагаю вам маршрут по трём замечательным локациям, где вы будете умиляться, улыбаться, наслаждаться природой и наблюдением за дикими животными — и не услышите ни одной скучной истории!

от $450 за человека

Ваш гид в Кейптауне

Беттис-Бэй — вы думали, что пингвины есть только на Северном полюсе? Нет, в Кейптауне тоже живет колония пингвинов! Дорога к ним пролегает вдоль океана с потрясающим видом на горы.

«Корнелскуп» — питомник спасённых животных, где можно погладить гепарда, увидеть свирепых львов и понаблюдать за другими представителями дикой природы.

Сафари-парк «Аквила», где можно встретить «большую пятёрку»: львов, слонов, носорогов, буйволов и леопардов. А ещё здесь живут жирафы, зебры, антилопы и десятки других животных.

Примерный тайминг

9:00–10:30 — выезд и дорога до колонии пингвинов

10:30–11:00 — колония пингвинов

12:30–13:30 — посещение питомника

15:30–18:30 — сафари

20:00–21:00 — возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от ситуации и ваших пожеланий.

Организационные детали

В стоимость входит:

трансфер на автомобиле Ford Territory или аналоге. Детское кресло по запросу

вход на территорию колонии пингвинов

экскурсия в питомнике «Корнелскуп»

вечернее сафари и обед в заповедники «Аквила»

Дополнительно оплачиваются алкогольные напитки на обеде и ужин (всё по желанию).

Оплата:

наличные доллары, рубли (перевод на российские банки по курсу на день оплаты), ранды (местная валюта)

оплата картами Visa & MasterCard (+2% комиссии)

Если вам требуется обмен валюты, дайте мне знать, чтобы я мог его организовать.