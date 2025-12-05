Колонии пингвинов в Беттис-Бэй, питомник спасённых животных и "большая пятёрка" в парке "Аквила"
Вы устали на экскурсиях от исторических дат, которые сложно запомнить? Вы хотите эмоций и улыбок на своих лицах и лицах детей?
Я предлагаю вам маршрут по трём замечательным локациям, где вы будете умиляться, улыбаться, наслаждаться природой и наблюдением за дикими животными — и не услышите ни одной скучной истории!
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Беттис-Бэй — вы думали, что пингвины есть только на Северном полюсе? Нет, в Кейптауне тоже живет колония пингвинов! Дорога к ним пролегает вдоль океана с потрясающим видом на горы.
«Корнелскуп» — питомник спасённых животных, где можно погладить гепарда, увидеть свирепых львов и понаблюдать за другими представителями дикой природы.
Сафари-парк «Аквила», где можно встретить «большую пятёрку»: львов, слонов, носорогов, буйволов и леопардов. А ещё здесь живут жирафы, зебры, антилопы и десятки других животных.
Примерный тайминг
9:00–10:30 — выезд и дорога до колонии пингвинов
10:30–11:00 — колония пингвинов
12:30–13:30 — посещение питомника
15:30–18:30 — сафари
20:00–21:00 — возвращение в отель
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от ситуации и ваших пожеланий.
Организационные детали
В стоимость входит:
трансфер на автомобиле Ford Territory или аналоге. Детское кресло по запросу
вход на территорию колонии пингвинов
экскурсия в питомнике «Корнелскуп»
вечернее сафари и обед в заповедники «Аквила»
Дополнительно оплачиваются алкогольные напитки на обеде и ужин (всё по желанию).
Оплата:
наличные доллары, рубли (перевод на российские банки по курсу на день оплаты), ранды (местная валюта)
оплата картами Visa & MasterCard (+2% комиссии)
Если вам требуется обмен валюты, дайте мне знать, чтобы я мог его организовать.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$280
Дети до 12 лет
$220
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Кейптауне
С 2021 года живу в Кейптауне. Считаю его лучшим местом на Земле!
Я профессиональный шеф-повар, всю сознательную жизнь я делюсь своей любовью через еду с друзьями и гостями ресторанов.
В 2023 году меня попросили провести тур для незнакомых мне людей — и я влюбился в это ремесло. И продолжаю любить это дело по сей день!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вячеслав
5 дек 2025
Однозначно рекомендую Андрея, экскурсия была на высшем уровне! Спасибо!