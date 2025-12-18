Найдено 3 экскурсии в категории « Мыс Доброй Надежды » в Кейптауне на русском языке, цены от $395. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 8 отзывов Индивидуальная К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс от $504 за человека На машине 8 часов 9 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики Погрузитесь в атмосферу легендарного мыса Доброй Надежды, насладитесь видами двух океанов и познакомьтесь с морскими котиками и африканскими пингвинами Начало: Фойе отеля $500 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Все краски Кейптауна: путешествие вокруг мыса Доброй Надежды Пляж с цветными домиками, морепродукты в Калк-Бей, секретный водопад, пингвины и Чапмэнс-Пик-Драйв Начало: По договорённости с гидом $395 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Мыс Доброй Надежды»

Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мыс Доброй Надежды», 25 ⭐ отзывов, цены от $395. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль