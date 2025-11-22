-
Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну
Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная...
8 янв в 12:00
14 мар в 12:00
$2655
$2950 за человека
-
10%
Истина в бокале: индивидуальный винный тур с профессиональным сомелье
Научиться подбирать блюда к пинотажу и каберне, отведать главный белый сорт ЮАР и насладиться видами
Начало: Кейптаун, 8:30 (возможна корректировка времени)
17 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$1251
$1390 за всё до 3 чел.
-
10%
Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру
Заглянуть в пещеру, посмотреть на страусов и Большую пятёрку и отведать барбекю в компании местных
Начало: Кейптаун, аэропорт, 12:00 (возможна индивидуальная...
31 янв в 12:00
17 апр в 12:00
$3528
$3920 за человека
