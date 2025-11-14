Мои заказы

Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях

Подобраться к китам и акулам, встретить большую пятёрку животных и попробовать барбекю-браай
Путешествие по Африке — это незабываемое приключение, которое позволит вам окунуться в мир дикой природы и понаблюдать за представителями фауны в их естественной среде обитания с расстояния вытянутой руки.

Мы выйдем
в океан, чтобы застать кормление горбатых китов, и максимально близко подберёмся к белым акулам — спустимся к ним в клетке, — впечатляющий опыт! Проедем вдоль побережья, встречая живущих тут страусов, бабуинов, пингвинов, морских котиков, а во время джип-сафари «соберём» большую пятёрку — увидим слонов, носорогов, львов, леопардов, буйволов.

Будем пробовать местные гастроизыски и жить с исключительным комфортом, отдыхая между экскурсиями в пейзажном бассейне: в Кейптауне — в современном отеле с панорамными номерами недалеко от пляжа, в нацпарке «Крюгер» — в атмосферном лодже с люкс-шатрами. Ещё интереснее тур сделают комментарии эксперта — биолога, радио- и телеведущего Ивана Затевахина.

Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях
Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:

1 вариант, Turkish Airlines

ТУДА:
3 января, 20:10, вылет из Москвы (Внуково), рейс TK 416, посадка в 00:20 в Стамбуле
Пересадка 1 час 35 минут
4 января, 1:55, вылет из Стамбула, рейс TK 044, посадка в 11:50 в Кейптауне

ОБРАТНО:
10 января, 19:10, вылет из Йоханнесбурга, рейс TK 039, посадка в 6:05 в Стамбуле
Пересадка 2 часа 20 минут
11 января, 8:25, вылет из Стамбула, рейс ТК 413, посадка в 12:25 в Москве (Внуково)

2 вариант, Emirates

ТУДА:
3 января, 16:35, вылет из Москвы (Домодедово), рейс ЕК 134, посадка в 23:15 в Дубае
Пересадка 4 часа 35 минут
4 января, 3:50, вылет из Дубая, рейс ЕК 772, посадка в 11:40 в Кейптауне

ОБРАТНО:
10 января, 22:20, вылет из Йоханнесбурга, рейс ЕК 766, посадка в 8:15 в Дубае
Пересадка 1 час 5 минут
11 января, 9.20, вылет из Дубая, рейс ЕК 133, посадка в 13:55 в Москве (Домодедово)

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Кейптауном, Столовая гора

Встретим вас у аэропорта по прибытии в Кейптаун и доставим в отель. Сходим на обзорную экскурсию, увидим сердце города — Столовую гору. На фуникулёре можно подняться на вершину, с которой открывается потрясающий вид на Атлантику, горную гряду Двенадцать апостолов, Львиную голову и остров Роббен, где был заключён Нельсон Мандела.

Экспертом в этом туре выступит Иван Затевахин — кандидат биологических наук, радио- и телеведущий, известный благодаря программам «Диалоги о животных» и «Доброе утро». Всю поездку учёный будет делиться с вами самыми интересными фактами — будет увлекательно!

2 день

Сафари к горбатым китам на катере с закусками на борту и барбекю по возвращении

Сегодня нас ждёт уникальное приключение — встреча с горбатыми китами. На катере мы пройдём вдоль живописного западного побережья мыса Кейп-Пойнт и доберёмся к месту, где гиганты скапливаются в супергруппы для кормления — это редкое явление наблюдается только тут и считается одним из самых зрелищных в мире. На борту подадут закуски и безалкогольные напитки, а по возвращении на берег состоится традиционный обед браай (южноафриканское барбекю).

Сафари к горбатым китам на катере с закусками на борту и барбекю по возвращении
3 день

Страусы, бабуины, пингвины мыса Доброй Надежды, круиз к морским котикам

В этот день извилистая дорога вдоль океана приведёт нас на самый край мыса Доброй Надежды, где живут страусы и бабуины. А неподалёку на пляже обитают африканские пингвины, к которым можно подойти совсем близко. Также сегодня отправимся в круиз к лежбищу морских котиков.

Страусы, бабуины, пингвины мыса Доброй Надежды, круиз к морским котикам
4 день

Погружение к белым акулам в клетке, пикник, посещение столицы китов и колонии пингвинов

Отправимся в рыбацкий город Гансбай, который известен как место обитания большой популяции белых акул. Мы подберёмся к хищникам совсем близко, погрузившись в воду в клетке, — непередаваемые ощущения! По выходе на берег устроим пикник, а на обратном пути в отель посетим столицу китов Херманус и колонию пингвинов.

Погружение к белым акулам в клетке, пикник, посещение столицы китов и колонии пингвинов
5 день

Вечернее сафари навстречу большой пятёрке

Утренним рейсом доберёмся в Нелспрут. Будем жить в отеле прямо на территории национального парка «Крюгер». Вечером отправимся на сафари: с близкого расстояния мы сможем понаблюдать за большой пятёркой — слонами, носорогами, львами, леопардами, буйволами.

Вечернее сафари навстречу большой пятёрке
6 день

Сафари, отдых в лодже

В течение дня запланировано 2 сафари. В остальное время будем отдыхать в отеле у бассейна и наслаждаться дикой природой Африки.

Сафари, отдых в лодже
7 день

Завершение тура

После завтрака — перелёт в Йоханнесбург, обратный рейс домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$8450
1-местное размещение$9950
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки во 2-7 дни
  • Трёхразовое питание в 5-6 дни
  • Закуски, обед во 2-й день
  • Пикник в 4-й день
  • Все трансферы по маршруту, включая внутренние рейсы
  • Сопровождение экспертом и русскоязычным гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город из Йоханнесбурга
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Страховка
  • По желанию:
  • Полёт на вертолете над Кейптауном (20 мин) - $220
  • Ужин с национальным шоу (без напитков) - $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Йоханнесбурга, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Кейптауне
Мы сами побывали в 123 странах, совершили более 250 поездок, организовали более 530 путешествий, с нами съездили более 10 000 человек. Так мы поняли, что многие люди любят познавать мир,
слушать лекции по истории, искусству, религии, биологии, географии, психологии и культуре, знакомиться с интересными личностями. Мы вдохновились этой идеей и основали собственный проект. С 2010 года наша команда создаёт авторские путешествия с экспертами в разных областях. Будучи новаторами в области интеллектуального туризма, мы постоянно ищем и претворяем в жизнь новые идеи и маршруты, знакомим вас с самыми интересными уголками Земли и людьми. Все путешествия уникальны по наполнению. Наша цель — удивлять! Наша миссия — развивать!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

