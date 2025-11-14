Мы выйдем
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
1 вариант, Turkish Airlines
ТУДА:
3 января, 20:10, вылет из Москвы (Внуково), рейс TK 416, посадка в 00:20 в Стамбуле
Пересадка 1 час 35 минут
4 января, 1:55, вылет из Стамбула, рейс TK 044, посадка в 11:50 в Кейптауне
ОБРАТНО:
10 января, 19:10, вылет из Йоханнесбурга, рейс TK 039, посадка в 6:05 в Стамбуле
Пересадка 2 часа 20 минут
11 января, 8:25, вылет из Стамбула, рейс ТК 413, посадка в 12:25 в Москве (Внуково)
2 вариант, Emirates
ТУДА:
3 января, 16:35, вылет из Москвы (Домодедово), рейс ЕК 134, посадка в 23:15 в Дубае
Пересадка 4 часа 35 минут
4 января, 3:50, вылет из Дубая, рейс ЕК 772, посадка в 11:40 в Кейптауне
ОБРАТНО:
10 января, 22:20, вылет из Йоханнесбурга, рейс ЕК 766, посадка в 8:15 в Дубае
Пересадка 1 час 5 минут
11 января, 9.20, вылет из Дубая, рейс ЕК 133, посадка в 13:55 в Москве (Домодедово)
Программа тура по дням
Первая встреча с Кейптауном, Столовая гора
Встретим вас у аэропорта по прибытии в Кейптаун и доставим в отель. Сходим на обзорную экскурсию, увидим сердце города — Столовую гору. На фуникулёре можно подняться на вершину, с которой открывается потрясающий вид на Атлантику, горную гряду Двенадцать апостолов, Львиную голову и остров Роббен, где был заключён Нельсон Мандела.
Экспертом в этом туре выступит Иван Затевахин — кандидат биологических наук, радио- и телеведущий, известный благодаря программам «Диалоги о животных» и «Доброе утро». Всю поездку учёный будет делиться с вами самыми интересными фактами — будет увлекательно!
Сафари к горбатым китам на катере с закусками на борту и барбекю по возвращении
Сегодня нас ждёт уникальное приключение — встреча с горбатыми китами. На катере мы пройдём вдоль живописного западного побережья мыса Кейп-Пойнт и доберёмся к месту, где гиганты скапливаются в супергруппы для кормления — это редкое явление наблюдается только тут и считается одним из самых зрелищных в мире. На борту подадут закуски и безалкогольные напитки, а по возвращении на берег состоится традиционный обед браай (южноафриканское барбекю).
Страусы, бабуины, пингвины мыса Доброй Надежды, круиз к морским котикам
В этот день извилистая дорога вдоль океана приведёт нас на самый край мыса Доброй Надежды, где живут страусы и бабуины. А неподалёку на пляже обитают африканские пингвины, к которым можно подойти совсем близко. Также сегодня отправимся в круиз к лежбищу морских котиков.
Погружение к белым акулам в клетке, пикник, посещение столицы китов и колонии пингвинов
Отправимся в рыбацкий город Гансбай, который известен как место обитания большой популяции белых акул. Мы подберёмся к хищникам совсем близко, погрузившись в воду в клетке, — непередаваемые ощущения! По выходе на берег устроим пикник, а на обратном пути в отель посетим столицу китов Херманус и колонию пингвинов.
Вечернее сафари навстречу большой пятёрке
Утренним рейсом доберёмся в Нелспрут. Будем жить в отеле прямо на территории национального парка «Крюгер». Вечером отправимся на сафари: с близкого расстояния мы сможем понаблюдать за большой пятёркой — слонами, носорогами, львами, леопардами, буйволами.
Сафари, отдых в лодже
В течение дня запланировано 2 сафари. В остальное время будем отдыхать в отеле у бассейна и наслаждаться дикой природой Африки.
Завершение тура
После завтрака — перелёт в Йоханнесбург, обратный рейс домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$8450
|1-местное размещение
|$9950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки во 2-7 дни
- Трёхразовое питание в 5-6 дни
- Закуски, обед во 2-й день
- Пикник в 4-й день
- Все трансферы по маршруту, включая внутренние рейсы
- Сопровождение экспертом и русскоязычным гидом
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город из Йоханнесбурга
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение
- Страховка
- По желанию:
- Полёт на вертолете над Кейптауном (20 мин) - $220
- Ужин с национальным шоу (без напитков) - $50