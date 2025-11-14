Путешествие по Африке — это незабываемое приключение, которое позволит вам окунуться в мир дикой природы и понаблюдать за представителями фауны в их естественной среде обитания с расстояния вытянутой руки.Мы выйдем

в океан, чтобы застать кормление горбатых китов, и максимально близко подберёмся к белым акулам — спустимся к ним в клетке, — впечатляющий опыт! Проедем вдоль побережья, встречая живущих тут страусов, бабуинов, пингвинов, морских котиков, а во время джип-сафари «соберём» большую пятёрку — увидим слонов, носорогов, львов, леопардов, буйволов. Будем пробовать местные гастроизыски и жить с исключительным комфортом, отдыхая между экскурсиями в пейзажном бассейне: в Кейптауне — в современном отеле с панорамными номерами недалеко от пляжа, в нацпарке «Крюгер» — в атмосферном лодже с люкс-шатрами. Ещё интереснее тур сделают комментарии эксперта — биолога, радио- и телеведущего Ивана Затевахина.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:

1 вариант, Turkish Airlines

ТУДА:

3 января, 20:10, вылет из Москвы (Внуково), рейс TK 416, посадка в 00:20 в Стамбуле

Пересадка 1 час 35 минут

4 января, 1:55, вылет из Стамбула, рейс TK 044, посадка в 11:50 в Кейптауне

ОБРАТНО:

10 января, 19:10, вылет из Йоханнесбурга, рейс TK 039, посадка в 6:05 в Стамбуле

Пересадка 2 часа 20 минут

11 января, 8:25, вылет из Стамбула, рейс ТК 413, посадка в 12:25 в Москве (Внуково)

2 вариант, Emirates

ТУДА:

3 января, 16:35, вылет из Москвы (Домодедово), рейс ЕК 134, посадка в 23:15 в Дубае

Пересадка 4 часа 35 минут

4 января, 3:50, вылет из Дубая, рейс ЕК 772, посадка в 11:40 в Кейптауне

ОБРАТНО:

10 января, 22:20, вылет из Йоханнесбурга, рейс ЕК 766, посадка в 8:15 в Дубае

Пересадка 1 час 5 минут

11 января, 9.20, вылет из Дубая, рейс ЕК 133, посадка в 13:55 в Москве (Домодедово)