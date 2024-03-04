Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари в мини-группе
Увидеть водопад Виктория и мыс Доброй Надежды, познакомиться с пингвинами и погулять вдоль океана
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
14 окт в 15:00
$2950 за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
197 000 ₽ за человека
Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях
Подобраться к китам и акулам, встретить большую пятёрку животных и попробовать барбекю-браай
Начало: Аэропорт Кейптауна, по времени рейса
4 янв в 12:00
$8450 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр4 марта 2024В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения,
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Пингвины»
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