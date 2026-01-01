Сегодня отправимся знакомиться с Кейптауном. Начнём прогулку в центре города с улиц Лонг-стрит и Бри-стрит, где будет заметен контраст между шумной богемной атмосферой и спокойным гастрономическим кварталом. Далее наш маршрут пройдёт через деловой район с современной и колониальной архитектурой.

После переедем в Си-Пойнт, где пройдёмся по набережной и парку Грин-Пойнт. Затем посетим исторический район Бо-Каап с разноцветными домами. Завершим день встречей заката на холме Сигнал-Хилл с панорамными видами на город, Атлантику и Столовую гору.