Описание тура
Организационные детали
Виза и прививки не требуются.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, подъём на Столовую гору, ужин на набережной
Встречаемся и едем в отель. После заселения и короткого отдыха совершим подъём на Столовую гору — символ города. Канатная дорога с панорамными кабинами доставит нас на вершину, откуда откроются виды на Кейптаун, океан и горные хребты на закате. Вечером соберёмся за приветственным ужином на набережной. В меню — блюда из свежей рыбы и вино.
Улицы Кейптауна, достопримечательности Си-Пойнт, закат на холме
Сегодня отправимся знакомиться с Кейптауном. Начнём прогулку в центре города с улиц Лонг-стрит и Бри-стрит, где будет заметен контраст между шумной богемной атмосферой и спокойным гастрономическим кварталом. Далее наш маршрут пройдёт через деловой район с современной и колониальной архитектурой.
После переедем в Си-Пойнт, где пройдёмся по набережной и парку Грин-Пойнт. Затем посетим исторический район Бо-Каап с разноцветными домами. Завершим день встречей заката на холме Сигнал-Хилл с панорамными видами на город, Атлантику и Столовую гору.
Чапмэнс-Пик-драйв, пляжи и пингвины, национальный парк «Кейп Пойнт» и Мыс Доброй Надежды
Сегодня отправимся в путешествие по Чапмэнс-Пик-драйв — видовой дороге вдоль океана — с остановками для прогулок и фотографий над Атлантикой. Побываем на протяжённом пляже Нордхук и пляже Боулдерс-Бич, где обитают африканские пингвины.
Пообедаем в рыбацком посёлке Калк-Бей. После переедем в национальный парк «Кейп Пойнт» и к Мысу Доброй Надежды: прогуляемся по тропам, поднимемся к маяку, выйдем к пляжу и сделаем фото у знака на мысе.
Урок сёрфинга и морская прогулка
Утром состоится урок сёрфинга на пляже Мьюзенберг, который подойдёт как для новичков, так и для тех, кто хочет просто повеселиться в воде. После занятия будет время для отдыха и прогулок в собственном ритме.
Во второй половине дня запланирован выход в океан на катамаране: прогулка с закатом, музыкой и напитками на борту.
Западное побережье и национальный парк
В этот день отправимся на север, к Западному побережью. В национальном парке «Уэст-Кост» прогуляемся по цветущим полям, оборудованным деревянным настилам и берегу лагуны с остановками для фотографий.
Пообедаем в городке Лангебан у залива. По пути сделаем дополнительную остановку у воды. К вечеру приедем в прибрежный посёлок Патерностер, а после вернёмся в Кейптаун.
Ферма с животными, посещение винодельни, прибытие в Херманус
В этот день совершим переезд в сторону Хермануса. Начнём с посещения фермы, где обитают спасённые животные: сурикаты, зебры, каракалы, львы и гепард. Затем заглянем на винодельню, где вас ждёт дегустация вин, обед на террасе, а также будет возможность сыграть в мини-гольф. К вечеру прибудем в город, разместимся в отеле и выйдем на прогулку вдоль океана.
Морская прогулка или погружение к акулам, мыс Игольный
Утром отправимся на морскую прогулку по заливу Уокер — если повезёт, сможем увидеть китов (в сезон с августа по ноябрь). В другие месяцы состоится подводное погружение для наблюдения за акулами.
После короткого отдыха продолжим движение к мысу Игольный — самой южной точке африканского континента. Здесь прогуляемся к маяку и вдоль берега, сфотографируемся у знака встречи двух океанов. Пообедаем в прибрежном ресторане, а вечером вернёмся в Херманус и пройдёмся по скалистой тропе.
Винодельня и сафари в заповеднике
После завтрака отправимся на ещё одну винодельню в долине Хемель-ан-Аарде. Здесь состоится дегустация вин и прогулка по территории. Далее переедем в частный заповедник «Аквила», где вечером пройдёт сафари на открытых джипах. Будет возможность увидеть слонов, львов, носорогов, жирафов и зебр. После — ужин и возвращение в Кейптаун.
Свободное время, заключительный ужин
Свободный день в Кейптауне. Можно прогуляться по набережной, посетить ремесленные рынки и художественные галереи, отдохнуть на пляже Кампс-Бей. Вечером — прощальный ужин.
Завершение тура, трансфер в аэропорт
В день отъезда будут организованы индивидуальные трансферы в аэропорт в зависимости от времени вылета. Для гостей с более поздним рейсом останется возможность прогуляться по набережной, приобрести сувениры или провести время у океана.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|220 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 ужина
- Все трансферы и транспорт по маршруту
- Услуги русскоязычного гида и сопровождение на протяжении всего тура
- Экскурсии по программе
- Подъём на Столовую гору по канатной дороге
- Пикник на закате
- Посещение музея District Six
- Урок сёрфинга в Мьюзенберге с инструктором и снаряжением
- Круиз на катамаране на закате в Атлантическом океане
- Посещение трёх виноделен с дегустациями
- Вход и пикник в национальном парке (в сезон цветения)
- Морская прогулка к южным китам (в сезон)
- Вход и вечернее сафари в частном заповеднике
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кейптауна и обратно
- Обеды и ужины вне программы, алкоголь (кроме дегустаций)
- Страховка
- Чаевые (по желанию)
- 1-местное размещение