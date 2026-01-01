Большой трип в мини-группе по Кейптауну и окрестностям с сафари, водными прогулками и дегустациями

Поучиться сёрфингу, понаблюдать за китами и пингвинами, посетить винодельни, полюбоваться Атлантикой
Вас ждёт насыщенное приключение: с ветром на вершине Столовой горы, дорогами над океаном и тёплым песком у ног. Мы побываем на пляже, где обитают пингвины и не боятся выходить прямо
к людям.

Поучимся сёрфить в Мьюзенберге и будем любоваться закатами, когда солнце тонет в бескрайней Атлантике.

Вы увидите Африку живой и разной — мы погуляем по цветущим полям Западного побережья, постоим на диких мысах, заглянем на винодельни среди холмов.

Выйдем в океан, чтобы понаблюдать за китами у скал Хермануса, и совершим джип-сафари, чтобы увидеть слонов, львов и других животных. Исследуем улицы и кварталы Кейптауна и посетим исторический район Бо-Каап с разноцветными домами. Это путешествие про красоту, развлечения и ощущение свободы.

Большой трип в мини-группе по Кейптауну и окрестностям с сафари, водными прогулками и дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Виза и прививки не требуются.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, подъём на Столовую гору, ужин на набережной

Встречаемся и едем в отель. После заселения и короткого отдыха совершим подъём на Столовую гору — символ города. Канатная дорога с панорамными кабинами доставит нас на вершину, откуда откроются виды на Кейптаун, океан и горные хребты на закате. Вечером соберёмся за приветственным ужином на набережной. В меню — блюда из свежей рыбы и вино.

2 день

Улицы Кейптауна, достопримечательности Си-Пойнт, закат на холме

Сегодня отправимся знакомиться с Кейптауном. Начнём прогулку в центре города с улиц Лонг-стрит и Бри-стрит, где будет заметен контраст между шумной богемной атмосферой и спокойным гастрономическим кварталом. Далее наш маршрут пройдёт через деловой район с современной и колониальной архитектурой.

После переедем в Си-Пойнт, где пройдёмся по набережной и парку Грин-Пойнт. Затем посетим исторический район Бо-Каап с разноцветными домами. Завершим день встречей заката на холме Сигнал-Хилл с панорамными видами на город, Атлантику и Столовую гору.

3 день

Чапмэнс-Пик-драйв, пляжи и пингвины, национальный парк «Кейп Пойнт» и Мыс Доброй Надежды

Сегодня отправимся в путешествие по Чапмэнс-Пик-драйв — видовой дороге вдоль океана — с остановками для прогулок и фотографий над Атлантикой. Побываем на протяжённом пляже Нордхук и пляже Боулдерс-Бич, где обитают африканские пингвины.

Пообедаем в рыбацком посёлке Калк-Бей. После переедем в национальный парк «Кейп Пойнт» и к Мысу Доброй Надежды: прогуляемся по тропам, поднимемся к маяку, выйдем к пляжу и сделаем фото у знака на мысе.

4 день

Урок сёрфинга и морская прогулка

Утром состоится урок сёрфинга на пляже Мьюзенберг, который подойдёт как для новичков, так и для тех, кто хочет просто повеселиться в воде. После занятия будет время для отдыха и прогулок в собственном ритме.

Во второй половине дня запланирован выход в океан на катамаране: прогулка с закатом, музыкой и напитками на борту.

5 день

Западное побережье и национальный парк

В этот день отправимся на север, к Западному побережью. В национальном парке «Уэст-Кост» прогуляемся по цветущим полям, оборудованным деревянным настилам и берегу лагуны с остановками для фотографий.

Пообедаем в городке Лангебан у залива. По пути сделаем дополнительную остановку у воды. К вечеру приедем в прибрежный посёлок Патерностер, а после вернёмся в Кейптаун.

6 день

Ферма с животными, посещение винодельни, прибытие в Херманус

В этот день совершим переезд в сторону Хермануса. Начнём с посещения фермы, где обитают спасённые животные: сурикаты, зебры, каракалы, львы и гепард. Затем заглянем на винодельню, где вас ждёт дегустация вин, обед на террасе, а также будет возможность сыграть в мини-гольф. К вечеру прибудем в город, разместимся в отеле и выйдем на прогулку вдоль океана.

7 день

Морская прогулка или погружение к акулам, мыс Игольный

Утром отправимся на морскую прогулку по заливу Уокер — если повезёт, сможем увидеть китов (в сезон с августа по ноябрь). В другие месяцы состоится подводное погружение для наблюдения за акулами.

После короткого отдыха продолжим движение к мысу Игольный — самой южной точке африканского континента. Здесь прогуляемся к маяку и вдоль берега, сфотографируемся у знака встречи двух океанов. Пообедаем в прибрежном ресторане, а вечером вернёмся в Херманус и пройдёмся по скалистой тропе.

8 день

Винодельня и сафари в заповеднике

После завтрака отправимся на ещё одну винодельню в долине Хемель-ан-Аарде. Здесь состоится дегустация вин и прогулка по территории. Далее переедем в частный заповедник «Аквила», где вечером пройдёт сафари на открытых джипах. Будет возможность увидеть слонов, львов, носорогов, жирафов и зебр. После — ужин и возвращение в Кейптаун.

9 день

Свободное время, заключительный ужин

Свободный день в Кейптауне. Можно прогуляться по набережной, посетить ремесленные рынки и художественные галереи, отдохнуть на пляже Кампс-Бей. Вечером — прощальный ужин.

10 день

Завершение тура, трансфер в аэропорт

В день отъезда будут организованы индивидуальные трансферы в аэропорт в зависимости от времени вылета. Для гостей с более поздним рейсом останется возможность прогуляться по набережной, приобрести сувениры или провести время у океана.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник220 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 ужина
  • Все трансферы и транспорт по маршруту
  • Услуги русскоязычного гида и сопровождение на протяжении всего тура
  • Экскурсии по программе
  • Подъём на Столовую гору по канатной дороге
  • Пикник на закате
  • Посещение музея District Six
  • Урок сёрфинга в Мьюзенберге с инструктором и снаряжением
  • Круиз на катамаране на закате в Атлантическом океане
  • Посещение трёх виноделен с дегустациями
  • Вход и пикник в национальном парке (в сезон цветения)
  • Морская прогулка к южным китам (в сезон)
  • Вход и вечернее сафари в частном заповеднике
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кейптауна и обратно
  • Обеды и ужины вне программы, алкоголь (кроме дегустаций)
  • Страховка
  • Чаевые (по желанию)
  • 1-местное размещение
Место начала и завершения?
Кейптаун, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1 туриста
С 2021 года живу в Кейптауне. Считаю его лучшим местом на Земле! Я профессиональный шеф-повар, всю сознательную жизнь я делюсь своей любовью через еду с друзьями и гостями ресторанов. В 2023 году меня попросили провести тур для незнакомых мне людей — и я влюбился в это ремесло. И продолжаю любить это дело по сей день!

