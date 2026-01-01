Кейптаун и окрестности: в Южную Африку за сафари, вином и океаном - в отеле 4

Увидеть легендарный мыс Доброй Надежды и диких животных, посетить 2 винодельни и главные места
Откроем для себя Южную Африку через город контрастов Кейптаун и главные достопримечательности рядом.

Колониальные улицы, яркие дома Бо-Каап и панорамы океана со Столовой горы создадут первые впечатления о стране.

отправимся в винодельческий регион Стелленбош, где попробуем 6 сортов вина и увидим работы скульптора Дилана Льюиса.

Проедем вдоль побережья по одной из самых живописных дорог мира, понаблюдаем за пингвинами, посетим страусиную ферму и окажемся на мысе Доброй Надежды.

В заповеднике появится шанс встретить «большую африканскую пятёрку», а прогулки по саду Кирстенбош и вечер на яхте напомнят о спокойствии и гармонии Кейптауна.

При этом у вас останется свободное время на досуг по душе: сёрфинг, треккинг, полёт на вертолёте, дайвинг и многое другое. А завершится путешествие прощальным пикником на пляже Клифтон под звуки океана.

Описание тура

Организационные детали

В первый день тура гид будет встречать участников в аэропорту Кейптауна (CPT). Прилететь можно любыми удобными рейсами. Также вы можете прибыть накануне и остановиться в том же отеле, где в последующие дни будет проживать наша группа.

Обратно:
Программа завершается также в Кейптауне. В последний день тура будут организованы групповые трансферы в аэропорт к нужным рейсам.

Билеты:
Участники прилетают в первый день или накануне любыми удобными рейсами.
Как добраться до ЮАР
Из Москвы до Кейптауна (CPT) можно добраться с одной пересадкой. Выбирайте наиболее удобный для вариант:
• с пересадкой в Дубае (авиакомпания Emirates),
• с пересадкой в Стамбуле (авиакомпания Turkish Airlines),
• с пересадкой в Дохе (авиакомпания Qatar Airways),
• с пересадкой в Аддис-Абебе (авиакомпания Ethiopian Airlines).
Обратно
Программа завершается в Кейптауне. Вы можете улететь любым подходящим рейсом.

ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Рекомендуем везти с собой американские доллары нового образца. Обменять их лучше сразу в аэропорту. Доллары старого образца могут не принять к обмену! Практически во всех кафе, ресторанах и магазинах можно расплачиваться зарубежной картой. Российские карты в ЮАР не работают.

Погода:
Климат в Южной Африке солнечный и теплый.
Днем температура может достигать +23-28 °С. На Мысе Доброй Надежды может быть ветрено, поэтому пригодится лёгкая куртка.
На пляжах Куйптауна можно купаться, но вода холодная.

Необходимое личное снаряжение:
Днём до +24-28°С, но по маршруту местами будет очень ветрено (Мыс Доброй Надежды, прогулка на яхте и т. п.). Пожалуйста, учитывайте это при подготовке к путешествию.

В ЮАР розетки стандарта М, но в некоторых в объектах размещения встречаются европейские и американские розетки. Мы выдаём переходники на весь срок путешествия.

Безопасность. Есть стереотип, что ЮАР – очень криминальная страна. Это так, если говорить о Претории и Йоханнесбурге. Но в Кейптауне, а тем более в хороших районах, где мы будем жить и гулять, очень безопасно! Кейптаун входит в мировые рейтинги лучших городов для жизни!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кейптаун

В этот день встретим всех участников группы с 9:00 до 18:00. Специально не предусмотрено никаких активностей, чтобы после перелёта было достаточно времени для отдыха. Вечером, при желании, можно прогуляться по побережью океана и устроить небольшой пикник на берегу.

2 день

Открываем для себя Кейптаун

Путешествие начнётся с изучения Кейптауна, а именно его старинной колониальной части. Прогулка по площади Грин Маркет позволит увидеть место, где в прежние века находился невольничий рынок. Далее маршрут пройдёт через «Сад Компании», основанный голландцами в 17 веке — когда-то здесь выращивали овощи для моряков Ост-Индской компании, а сегодня это ухоженный городской парк. Затем предстоит увидеть яркие дома фотогеничного района Бо-Каап.

Во второй половине дня на фуникулёре поднимемся на вершину Столовой горы — главной достопримечательности Кейптауна, с которой открываются захватывающие виды на океан и город.

3 день

Виноделие ЮАР

Путешествие продолжится в направлении винодельческого региона Стелленбош. Запланированы дегустации на 2 винодельнях: одной из старейших, сохранившей атмосферу колониальной эпохи, и современной, где применяются инновационные методы. На каждой из них можно будет попробовать до 6 сортов вина.

По пути предусмотрена остановка в парке Дилана Льюиса — известного южноафриканского скульптора и архитектора, где можно полюбоваться его произведениями. Вечером вернёмся в гостиницу.

4 день

Чепмэнс Пик Драйв, пляж с пингвинами, страусиная ферма и мыс Доброй Надежды

Этот день обещает быть особенно насыщенным, поэтому выезд запланирован рано утром. Первая часть маршрута пройдёт по одной из самых живописных дорог мира — Чепмэнс Пик Драйв, пролегающей вдоль побережья океана. На пути расположено место обитания колонии диких пингвинов, за которыми можно понаблюдать совсем близко. Далее программа продолжится посещением страусиной фермы, где можно увидеть этих птиц и при желании попробовать блюда из страусиного мяса.

Следующая остановка — легендарный мыс Доброй Надежды, где встречаются 2 океана. Здесь предстоят прогулка по оборудованным тропинкам, осмотр старого маяка и спуск к пляжу. Завершится день пикником на берегу.

5 день

День сафари

Ранним утром состоится выезд в частный заповедник, где пройдёт сафари. Есть большая вероятность увидеть представителей «большой африканской пятёрки»: льва, леопарда, слона, носорога и буйвола. Кроме того, здесь обитают жирафы, зебры, бегемоты, гепарды, антилопы канны и гну, спрингбоки и около 170 видов птиц. После насыщенного приключения и обеда вернёмся в отель. Вечером, при желании, можно будет прогуляться по променаду.

6 день

Ботанический сад, колорит Кейптауна и прогулка на яхте во время заката

День будет посвящён спокойным прогулкам по Кейптауну. После завтрака запланировано посещение ботанического сада Кирстенбош, расположенного у подножия Столовой горы. В нём представлены около 7000 видов растений, а по территории проложены живописные мостики и тропинки.

Во второй половине дня маршрут продолжится на набережной Виктории и Альфреда. Здесь можно увидеть уличных музыкантов, акробатов, послушать ритмы африканских барабанов, посетить океанариум, музей современного искусства и лавки с сувенирами. Вечером предстоит прогулка на яхте, чтобы насладиться закатом с воды.

7 день

Свободное время и прощальный пикник у океана

Первая половина дня предоставлена для отдыха и самостоятельных занятий. Каждый сможет выбрать активность по интересам: полёт на вертолёте, поход в горы, сёрфинг, дайвинг или иное развлечение.

После обеда запланирован выезд на пляж Клифтон, где пройдёт прощальный пикник. Это отличная возможность поделиться впечатлениями о путешествии и насладиться последним вечером у океана.

8 день

Завершение путешествия

После завтрака и выселения из отеля состоится групповой трансфер в аэропорт. Отправление домой удобными рейсами.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3220
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Завтраки в отеле, пикники по программе
  • Все переезды по программе
  • Работа инструктора-проводника
  • Входные билеты во все природные парки, заповедники и локации по программе
  • Сафари
  • Прогулка на яхте
  • Посещение и дегустации на 2 винодельнях
  • Помощь и консультации в покупке авиабилетов и подготовке к путешествию
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кейптауна и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около $500-700 на чел. за тур
  • Вертолётная экскурсия над океанами (по желанию)
  • 1-местное размещение (при необходимости обязательно, если для вас не найдётся сосед) - $700-1100 за весь тур
  • Страховка
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от дат проведения:
  • 3.05 - $3680
  • 18.10 и 5.12 - $3220
  • 27.12 - $3880
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кейптаун, аэропорт, с 9:00 до 18:00 (по договорённости)
Завершение: Кейптаун, аэропорт (возможно любое время завершения тура, по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 379 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

