Откроем для себя Южную Африку через город контрастов Кейптаун и главные достопримечательности рядом.Колониальные улицы, яркие дома Бо-Каап и панорамы океана со Столовой горы создадут первые впечатления о стране.На один день

отправимся в винодельческий регион Стелленбош, где попробуем 6 сортов вина и увидим работы скульптора Дилана Льюиса. Проедем вдоль побережья по одной из самых живописных дорог мира, понаблюдаем за пингвинами, посетим страусиную ферму и окажемся на мысе Доброй Надежды. В заповеднике появится шанс встретить «большую африканскую пятёрку», а прогулки по саду Кирстенбош и вечер на яхте напомнят о спокойствии и гармонии Кейптауна. При этом у вас останется свободное время на досуг по душе: сёрфинг, треккинг, полёт на вертолёте, дайвинг и многое другое. А завершится путешествие прощальным пикником на пляже Клифтон под звуки океана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

В первый день тура гид будет встречать участников в аэропорту Кейптауна (CPT). Прилететь можно любыми удобными рейсами. Также вы можете прибыть накануне и остановиться в том же отеле, где в последующие дни будет проживать наша группа.

Программа завершается также в Кейптауне. В последний день тура будут организованы групповые трансферы в аэропорт к нужным рейсам.

Как добраться до ЮАР

Из Москвы до Кейптауна (CPT) можно добраться с одной пересадкой. Выбирайте наиболее удобный для вариант:

• с пересадкой в Дубае (авиакомпания Emirates),

• с пересадкой в Стамбуле (авиакомпания Turkish Airlines),

• с пересадкой в Дохе (авиакомпания Qatar Airways),

• с пересадкой в Аддис-Абебе (авиакомпания Ethiopian Airlines).

ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Рекомендуем везти с собой американские доллары нового образца. Обменять их лучше сразу в аэропорту. Доллары старого образца могут не принять к обмену! Практически во всех кафе, ресторанах и магазинах можно расплачиваться зарубежной картой. Российские карты в ЮАР не работают.

Погода:

Климат в Южной Африке солнечный и теплый.

Днем температура может достигать +23-28 °С. На Мысе Доброй Надежды может быть ветрено, поэтому пригодится лёгкая куртка.

На пляжах Куйптауна можно купаться, но вода холодная.

Необходимое личное снаряжение:

Днём до +24-28°С, но по маршруту местами будет очень ветрено (Мыс Доброй Надежды, прогулка на яхте и т. п.). Пожалуйста, учитывайте это при подготовке к путешествию.

В ЮАР розетки стандарта М, но в некоторых в объектах размещения встречаются европейские и американские розетки. Мы выдаём переходники на весь срок путешествия.

Безопасность. Есть стереотип, что ЮАР – очень криминальная страна. Это так, если говорить о Претории и Йоханнесбурге. Но в Кейптауне, а тем более в хороших районах, где мы будем жить и гулять, очень безопасно! Кейптаун входит в мировые рейтинги лучших городов для жизни!