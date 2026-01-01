Колониальные улицы, яркие дома Бо-Каап и панорамы океана со Столовой горы создадут первые впечатления о стране.
В первый день тура гид будет встречать участников в аэропорту Кейптауна (CPT). Прилететь можно любыми удобными рейсами. Также вы можете прибыть накануне и остановиться в том же отеле, где в последующие дни будет проживать наша группа.
Программа завершается также в Кейптауне. В последний день тура будут организованы групповые трансферы в аэропорт к нужным рейсам.
Как добраться до ЮАР
Из Москвы до Кейптауна (CPT) можно добраться с одной пересадкой. Выбирайте наиболее удобный для вариант:
• с пересадкой в Дубае (авиакомпания Emirates),
• с пересадкой в Стамбуле (авиакомпания Turkish Airlines),
• с пересадкой в Дохе (авиакомпания Qatar Airways),
• с пересадкой в Аддис-Абебе (авиакомпания Ethiopian Airlines).
ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Рекомендуем везти с собой американские доллары нового образца. Обменять их лучше сразу в аэропорту. Доллары старого образца могут не принять к обмену! Практически во всех кафе, ресторанах и магазинах можно расплачиваться зарубежной картой. Российские карты в ЮАР не работают.
Климат в Южной Африке солнечный и теплый.
Днем температура может достигать +23-28 °С. На Мысе Доброй Надежды может быть ветрено, поэтому пригодится лёгкая куртка.
На пляжах Куйптауна можно купаться, но вода холодная.
Днём до +24-28°С, но по маршруту местами будет очень ветрено (Мыс Доброй Надежды, прогулка на яхте и т. п.). Пожалуйста, учитывайте это при подготовке к путешествию.
В ЮАР розетки стандарта М, но в некоторых в объектах размещения встречаются европейские и американские розетки. Мы выдаём переходники на весь срок путешествия.
Безопасность. Есть стереотип, что ЮАР – очень криминальная страна. Это так, если говорить о Претории и Йоханнесбурге. Но в Кейптауне, а тем более в хороших районах, где мы будем жить и гулять, очень безопасно! Кейптаун входит в мировые рейтинги лучших городов для жизни!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кейптаун
В этот день встретим всех участников группы с 9:00 до 18:00. Специально не предусмотрено никаких активностей, чтобы после перелёта было достаточно времени для отдыха. Вечером, при желании, можно прогуляться по побережью океана и устроить небольшой пикник на берегу.
Открываем для себя Кейптаун
Путешествие начнётся с изучения Кейптауна, а именно его старинной колониальной части. Прогулка по площади Грин Маркет позволит увидеть место, где в прежние века находился невольничий рынок. Далее маршрут пройдёт через «Сад Компании», основанный голландцами в 17 веке — когда-то здесь выращивали овощи для моряков Ост-Индской компании, а сегодня это ухоженный городской парк. Затем предстоит увидеть яркие дома фотогеничного района Бо-Каап.
Во второй половине дня на фуникулёре поднимемся на вершину Столовой горы — главной достопримечательности Кейптауна, с которой открываются захватывающие виды на океан и город.
Виноделие ЮАР
Путешествие продолжится в направлении винодельческого региона Стелленбош. Запланированы дегустации на 2 винодельнях: одной из старейших, сохранившей атмосферу колониальной эпохи, и современной, где применяются инновационные методы. На каждой из них можно будет попробовать до 6 сортов вина.
По пути предусмотрена остановка в парке Дилана Льюиса — известного южноафриканского скульптора и архитектора, где можно полюбоваться его произведениями. Вечером вернёмся в гостиницу.
Чепмэнс Пик Драйв, пляж с пингвинами, страусиная ферма и мыс Доброй Надежды
Этот день обещает быть особенно насыщенным, поэтому выезд запланирован рано утром. Первая часть маршрута пройдёт по одной из самых живописных дорог мира — Чепмэнс Пик Драйв, пролегающей вдоль побережья океана. На пути расположено место обитания колонии диких пингвинов, за которыми можно понаблюдать совсем близко. Далее программа продолжится посещением страусиной фермы, где можно увидеть этих птиц и при желании попробовать блюда из страусиного мяса.
Следующая остановка — легендарный мыс Доброй Надежды, где встречаются 2 океана. Здесь предстоят прогулка по оборудованным тропинкам, осмотр старого маяка и спуск к пляжу. Завершится день пикником на берегу.
День сафари
Ранним утром состоится выезд в частный заповедник, где пройдёт сафари. Есть большая вероятность увидеть представителей «большой африканской пятёрки»: льва, леопарда, слона, носорога и буйвола. Кроме того, здесь обитают жирафы, зебры, бегемоты, гепарды, антилопы канны и гну, спрингбоки и около 170 видов птиц. После насыщенного приключения и обеда вернёмся в отель. Вечером, при желании, можно будет прогуляться по променаду.
Ботанический сад, колорит Кейптауна и прогулка на яхте во время заката
День будет посвящён спокойным прогулкам по Кейптауну. После завтрака запланировано посещение ботанического сада Кирстенбош, расположенного у подножия Столовой горы. В нём представлены около 7000 видов растений, а по территории проложены живописные мостики и тропинки.
Во второй половине дня маршрут продолжится на набережной Виктории и Альфреда. Здесь можно увидеть уличных музыкантов, акробатов, послушать ритмы африканских барабанов, посетить океанариум, музей современного искусства и лавки с сувенирами. Вечером предстоит прогулка на яхте, чтобы насладиться закатом с воды.
Свободное время и прощальный пикник у океана
Первая половина дня предоставлена для отдыха и самостоятельных занятий. Каждый сможет выбрать активность по интересам: полёт на вертолёте, поход в горы, сёрфинг, дайвинг или иное развлечение.
После обеда запланирован выезд на пляж Клифтон, где пройдёт прощальный пикник. Это отличная возможность поделиться впечатлениями о путешествии и насладиться последним вечером у океана.
Завершение путешествия
После завтрака и выселения из отеля состоится групповой трансфер в аэропорт. Отправление домой удобными рейсами.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Завтраки в отеле, пикники по программе
- Все переезды по программе
- Работа инструктора-проводника
- Входные билеты во все природные парки, заповедники и локации по программе
- Сафари
- Прогулка на яхте
- Посещение и дегустации на 2 винодельнях
- Помощь и консультации в покупке авиабилетов и подготовке к путешествию
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кейптауна и обратно в ваш город
- Обеды и ужины - около $500-700 на чел. за тур
- Вертолётная экскурсия над океанами (по желанию)
- 1-местное размещение (при необходимости обязательно, если для вас не найдётся сосед) - $700-1100 за весь тур
- Страховка
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от дат проведения:
- 3.05 - $3680
- 18.10 и 5.12 - $3220
- 27.12 - $3880