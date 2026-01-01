Дикая природа ЮАР с телеведущим-биологом: VIP-сафари по суше и воде с проживанием в роскошных отелях
Подобраться к китам и акулам, встретить большую пятёрку животных и попробовать барбекю-браай
Начало: Аэропорт Кейптауна, по времени рейса
30 апр в 08:00
$8500 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
26 апр в 15:00
7 ноя в 15:00
$2150 за человека
Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом
Побывать на краю света, где сливаются океаны, понаблюдать за пингвинами и попробовать местное вино
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
16 мая в 08:00
13 сен в 08:00
$2960 за человека
Кейптаун и окрестности: в Южную Африку за сафари, вином и океаном
Увидеть легендарный мыс Доброй Надежды и диких животных, посетить 2 винодельни и главные места
Начало: Кейптаун, аэропорт, возможно любое время встречи (...
3 мая в 08:00
18 окт в 08:00
$3510 за человека
