Позавтракаем в отеле и в 09:00 поедем на мыс Доброй Надежды. Ехать предстоит по живописной бухте Хаут Бэй. А ещё по дороге, на пляже Боулдерс-Бич, вы увидите самую северную колонию пингвинов.

Пообедаем в ресторане морской кухни. Прибудем к мысу Доброй Надежды. Перед вами предстанет отвесная скала, обрывающаяся в океан — будто здесь и находится край света. Полюбуемся, как накатывают на чёрные камни шумные волны, сделаем эффектные кадры и поедем дальше.

Пересечём роскошные районы Кейптауна, где живут знаменитости и богатые люди, и доберёмся до рыбацкой деревушки Хаут Бей. Здесь сядем на паром и поплывём к острову, где живут морские котики.

Поднимемся на маяк и пофотографируемся, затем вернёмся в отель.