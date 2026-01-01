Мои заказы

Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом

Побывать на краю света, где сливаются океаны, понаблюдать за пингвинами и попробовать местное вино
Приглашаем познакомиться с неожиданными гранями Африки.

Вас ждёт не только встреча со слонами и жирафами во время сафари, вы увидите пингвинов и понаблюдаете за сурикатами, покормите страуса с рук и сделаете
читать дальшеуменьшить

милые фотографии морских котиков, а если повезёт, то полюбуетесь китами, подплывающими совсем близко к берегу.

Окунёмся в ритм африканских мегаполисов и побудем наедине с природой, бродя по скалам и густым лесам.

А ещё продегустируем местное вино в «самом французском» регионе ЮАР и сможем попробовать свежих устриц (за доплату).

Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом
Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом
Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Кейптауна до 14:00. Если вы прилетаете раньше, то вам придётся подождать остальных участников, а если позже, то добраться до отеля самостоятельно.

Сегодня не будет никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть после перелёта. Вечером прогуляемся по набережной и поужинаем в ресторане, где познакомимся.

2 день

Крепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую гору

После завтрака отправимся в Крепость Доброй Надежды, старейшее колониальное сооружение в Южной Африке, затем посетим Сады Компании, разбитые ещё в 17 веке. От некогда 18 гектаров растительности остался лишь небольшой зелёный островок посреди каменных джунглей. А ещё прогуляемся по улице Лонг Стрит, где смешались, кажется, все возможные архитектурные стили.

Если повезёт с погодой, поднимемся на Столовую гору, откуда открывается невероятная панорама. Добраться до высшей точки можно пешком или на фуникулёре (за доплату). В случае плохой погоды поднимемся на Сигнальную гору.

Крепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую горуКрепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую горуКрепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую горуКрепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую гору
3 день

Мыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикам

Позавтракаем в отеле и в 09:00 поедем на мыс Доброй Надежды. Ехать предстоит по живописной бухте Хаут Бэй. А ещё по дороге, на пляже Боулдерс-Бич, вы увидите самую северную колонию пингвинов.

Пообедаем в ресторане морской кухни. Прибудем к мысу Доброй Надежды. Перед вами предстанет отвесная скала, обрывающаяся в океан — будто здесь и находится край света. Полюбуемся, как накатывают на чёрные камни шумные волны, сделаем эффектные кадры и поедем дальше.

Пересечём роскошные районы Кейптауна, где живут знаменитости и богатые люди, и доберёмся до рыбацкой деревушки Хаут Бей. Здесь сядем на паром и поплывём к острову, где живут морские котики.

Поднимемся на маяк и пофотографируемся, затем вернёмся в отель.

Мыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикамМыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикам
4 день

Винный день

Сегодня после завтрака вас ждёт необычная экскурсия — мы отправимся на винные фермы. Первая на сегодня ферма была основана в регионе Паарл в 17 веке! Этот край прозвали «самым французским» в ЮАР, он славится белыми винами из винограда рислинг и гевюрцтраминер. А ещё в Паарле действует крупнейший винный аукцион стран Нового Света.

На ферме по желанию и за доплату вы сможете попробовать сыры и шоколад местного производства.

В Стелленбоше посетим Деревенский музей и познакомимся с историей региона. А ещё в городке попробуем вино и поедим стейки на гриле в ресторане.

К вечеру вернёмся в Кейптаун.

Винный деньВинный деньВинный деньВинный день
5 день

Херманус, мыс Игольный и очковые пингвины

После завтрака поедем в Херманус, куда приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть китов. Понаблюдать за удивительными животными можно с июля по декабрь, когда они подходят совсем близко к берегу.

Побываем на мысе Игольный, где соединяются Индийский и Атлантический океаны. Ехать предстоит по живописной дороге вдоль Фальшивого залива.

Ещё сегодня увидим очень редких очковых, или ослиных, пингвинов. Они издают причудливые звуки, напоминающие крик осла.

Херманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвиныХерманус, мыс Игольный и очковые пингвины
6 день

Оудсхорн - «страусиная столица мира»

Насладимся завтраком и поедем в Оудсхорн. Город называют «страусиной столицей мира», поэтому мы обязательно заедем на страусиную ферму и покормим птиц с рук.

Обедать будем в семейном ресторане «Голубая корова», где попробуем блюда местной кухни.

Ночевать будем в лодже на ферме.

Оудсхорн - «страусиная столица мира»Оудсхорн - «страусиная столица мира»Оудсхорн - «страусиная столица мира»Оудсхорн - «страусиная столица мира»
7 день

Пещера Канго и сафари

Сегодня при желании вы сможете увидеть милых сурикатов, для этого придётся встать рано — около 5 утра. Вас приведут к специальному месту, где вы сможете понаблюдать, как эти маленькие зверьки будут постепенно выходить из своих норок и греться на солнышке. Если погода будет плохая, то посмотреть на сурикатов не удастся.

Вас ждёт прогулка по пещере Канго — самой длинной пещерной структуре в мире! Мы спустимся в настоящее подземное царство со множеством коридоров, тайных ходов и сталактитов, напоминающих купола и колонны.

Дальше отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за птицами, слонами и обезьянами. А затем поедем к Индийскому океану. Ночевать будем в апартментах в Уилдернессе.

Пещера Канго и сафариПещера Канго и сафариПещера Канго и сафариПещера Канго и сафари
8 день

Курортный городок Найсна

После завтрака держим курс на уютный город Найсна. В устричном ресторане за доплату попробуем диких и выращенных здесь устриц, а затем отправимся за пределы Найсны и посетим парк обезьян и птиц.

При желании и за доплату можем организовать для вас развлечения: хайкинг, банджи-джампинг или прогулку на лодке.

Ночевать будем в отеле в Плеттенберг-Бей.

Курортный городок НайснаКурортный городок НайснаКурортный городок НайснаКурортный городок Найсна
9 день

Сафари и свободное время

Продолжаем знакомиться с фауной Африки. На очереди дикие кошки: вы увидите львов, пантер и тигров. А затем поедем на сафари со слонами. Животных можно будет не только сфотографировать, но и погладить.

Желающие смогут пролететь на зиплайне (за доплату).

Дальше день в вашем распоряжении — вы можете провести его на пляже, купаясь и получая идеальный бархатный загар.

Сафари и свободное времяСафари и свободное времяСафари и свободное времяСафари и свободное время
10 день

Национальный парк «Тситсикамма»

Сегодня побываем в национальном парке «Тситсикамма». Природа здесь удивительно богатая: есть и скалистое побережье, и густые тропические леса, и шумные водопады, и цветные реки, окрашенные местными эндемиками.

Здесь можно увидеть африканского чёрного кулика, баклана, африканскую ласку, страуса, морскую выдру, морских котиков, касаток, дельфинов и южного кита!

Любители экстрима смогут прыгнуть с высшей точки в мире для прыжков с эластичным шнуром (за доплату).

Затем вас ждёт несложная прогулка по скалам с завораживающим видом на океан. А ещё увидим лежбище ушастых тюленей.

Вернёмся в Кейптаун и заселимся в отель. Дорога займёт около 5 часов, по пути будем останавливаться в живописных местах.

Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»Национальный парк «Тситсикамма»
11 день

Отъезд

После завтрака — выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2960
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и лоджах
  • Завтраки в отелях
  • Сафари
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Кейптауна и обратно
  • Обеды и ужины (около 30 $ в день), устрицы в 8 день
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
Завершение: Кейптаун, утро. Самостоятельный трансфер до аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 511 туристов
Живу в Воронеже всю жизнь, окончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу всё самое-самое! А ещё с 2018 года организую авторские поездки, где каждый день — что-то новое и интересное.

Тур входит в следующие категории Кейптауна

Похожие туры на «Увидеть настоящую Африку: автотур в мини-группе с комфортом»

Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
11 дней
5 отзывов
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
1 июн в 08:00
12 июл в 08:00
242 000 ₽ за человека
Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру
На машине
11 дней
4 отзыва
Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру
Заглянуть в пещеру, посмотреть на страусов и Большую пятёрку и отведать барбекю в компании местных
Начало: Кейптаун, аэропорт, 12:00 (возможна индивидуальная...
12 сен в 12:00
$3920 за человека
По ЮАР в мини-группе: несложные трекинги, сафари по океану и саванне, проживание с комфортом
На машине
На микроавтобусе
13 дней
1 отзыв
По ЮАР в мини-группе: несложные трекинги, сафари по океану и саванне, проживание с комфортом
Встретить китов, львов, слонов, пройти по заповедным землям и Кейптауну и побывать на краю мира
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
28 окт в 15:00
$3080 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
На машине
Джиппинг
9 дней
5 отзывов
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
9 ноя в 15:00
$2150 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кейптауне
Все туры из Кейптауна
$2960 за человека