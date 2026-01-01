Вас ждёт не только встреча со слонами и жирафами во время сафари, вы увидите пингвинов и понаблюдаете за сурикатами, покормите страуса с рук и сделаете
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Кейптауна до 14:00. Если вы прилетаете раньше, то вам придётся подождать остальных участников, а если позже, то добраться до отеля самостоятельно.
Сегодня не будет никаких экскурсий — вы сможете отдохнуть после перелёта. Вечером прогуляемся по набережной и поужинаем в ресторане, где познакомимся.
Крепость Доброй Надежды, Сады Компании и подъём на Столовую гору
После завтрака отправимся в Крепость Доброй Надежды, старейшее колониальное сооружение в Южной Африке, затем посетим Сады Компании, разбитые ещё в 17 веке. От некогда 18 гектаров растительности остался лишь небольшой зелёный островок посреди каменных джунглей. А ещё прогуляемся по улице Лонг Стрит, где смешались, кажется, все возможные архитектурные стили.
Если повезёт с погодой, поднимемся на Столовую гору, откуда открывается невероятная панорама. Добраться до высшей точки можно пешком или на фуникулёре (за доплату). В случае плохой погоды поднимемся на Сигнальную гору.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и водная прогулка к морским котикам
Позавтракаем в отеле и в 09:00 поедем на мыс Доброй Надежды. Ехать предстоит по живописной бухте Хаут Бэй. А ещё по дороге, на пляже Боулдерс-Бич, вы увидите самую северную колонию пингвинов.
Пообедаем в ресторане морской кухни. Прибудем к мысу Доброй Надежды. Перед вами предстанет отвесная скала, обрывающаяся в океан — будто здесь и находится край света. Полюбуемся, как накатывают на чёрные камни шумные волны, сделаем эффектные кадры и поедем дальше.
Пересечём роскошные районы Кейптауна, где живут знаменитости и богатые люди, и доберёмся до рыбацкой деревушки Хаут Бей. Здесь сядем на паром и поплывём к острову, где живут морские котики.
Поднимемся на маяк и пофотографируемся, затем вернёмся в отель.
Винный день
Сегодня после завтрака вас ждёт необычная экскурсия — мы отправимся на винные фермы. Первая на сегодня ферма была основана в регионе Паарл в 17 веке! Этот край прозвали «самым французским» в ЮАР, он славится белыми винами из винограда рислинг и гевюрцтраминер. А ещё в Паарле действует крупнейший винный аукцион стран Нового Света.
На ферме по желанию и за доплату вы сможете попробовать сыры и шоколад местного производства.
В Стелленбоше посетим Деревенский музей и познакомимся с историей региона. А ещё в городке попробуем вино и поедим стейки на гриле в ресторане.
К вечеру вернёмся в Кейптаун.
Херманус, мыс Игольный и очковые пингвины
После завтрака поедем в Херманус, куда приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть китов. Понаблюдать за удивительными животными можно с июля по декабрь, когда они подходят совсем близко к берегу.
Побываем на мысе Игольный, где соединяются Индийский и Атлантический океаны. Ехать предстоит по живописной дороге вдоль Фальшивого залива.
Ещё сегодня увидим очень редких очковых, или ослиных, пингвинов. Они издают причудливые звуки, напоминающие крик осла.
Оудсхорн - «страусиная столица мира»
Насладимся завтраком и поедем в Оудсхорн. Город называют «страусиной столицей мира», поэтому мы обязательно заедем на страусиную ферму и покормим птиц с рук.
Обедать будем в семейном ресторане «Голубая корова», где попробуем блюда местной кухни.
Ночевать будем в лодже на ферме.
Пещера Канго и сафари
Сегодня при желании вы сможете увидеть милых сурикатов, для этого придётся встать рано — около 5 утра. Вас приведут к специальному месту, где вы сможете понаблюдать, как эти маленькие зверьки будут постепенно выходить из своих норок и греться на солнышке. Если погода будет плохая, то посмотреть на сурикатов не удастся.
Вас ждёт прогулка по пещере Канго — самой длинной пещерной структуре в мире! Мы спустимся в настоящее подземное царство со множеством коридоров, тайных ходов и сталактитов, напоминающих купола и колонны.
Дальше отправимся на сафари, чтобы понаблюдать за птицами, слонами и обезьянами. А затем поедем к Индийскому океану. Ночевать будем в апартментах в Уилдернессе.
Курортный городок Найсна
После завтрака держим курс на уютный город Найсна. В устричном ресторане за доплату попробуем диких и выращенных здесь устриц, а затем отправимся за пределы Найсны и посетим парк обезьян и птиц.
При желании и за доплату можем организовать для вас развлечения: хайкинг, банджи-джампинг или прогулку на лодке.
Ночевать будем в отеле в Плеттенберг-Бей.
Сафари и свободное время
Продолжаем знакомиться с фауной Африки. На очереди дикие кошки: вы увидите львов, пантер и тигров. А затем поедем на сафари со слонами. Животных можно будет не только сфотографировать, но и погладить.
Желающие смогут пролететь на зиплайне (за доплату).
Дальше день в вашем распоряжении — вы можете провести его на пляже, купаясь и получая идеальный бархатный загар.
Национальный парк «Тситсикамма»
Сегодня побываем в национальном парке «Тситсикамма». Природа здесь удивительно богатая: есть и скалистое побережье, и густые тропические леса, и шумные водопады, и цветные реки, окрашенные местными эндемиками.
Здесь можно увидеть африканского чёрного кулика, баклана, африканскую ласку, страуса, морскую выдру, морских котиков, касаток, дельфинов и южного кита!
Любители экстрима смогут прыгнуть с высшей точки в мире для прыжков с эластичным шнуром (за доплату).
Затем вас ждёт несложная прогулка по скалам с завораживающим видом на океан. А ещё увидим лежбище ушастых тюленей.
Вернёмся в Кейптаун и заселимся в отель. Дорога займёт около 5 часов, по пути будем останавливаться в живописных местах.
Отъезд
После завтрака — выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт к вашим рейсам.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2960
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и лоджах
- Завтраки в отелях
- Сафари
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Кейптауна и обратно
- Обеды и ужины (около 30 $ в день), устрицы в 8 день
- Страховка