В марте – туры в Кейптауне

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Кейптауне на русском языке, цены от $3 000. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
1 отзыв
11 дней
Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
Увидеть водопад Виктория, взойти на Столовую гору и познакомиться с африканскими пингвинами
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
27 дек в 10:00
2 мар в 10:00
$3 450 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
11 дней
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
3 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
200 000 за человека
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
На машине
На вертолёте
Сёрфинг
8 дней
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
7 мар в 10:00
2 мая в 10:00
$3 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    4 марта 2024
    Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
    В туре по ЮАР меня поразило необыкновенное буйство красок весенних цветов (в ноябре там весна) и богатство животного мира. Ощущения,
    читать дальше

    когда ты находишься посреди стада слонов или прогуливаешься рядом с жирафами-не передаваемы. Выбор отелей очень удачный- в них до сих пор можно ощутить колониальный колорит, а их хозяева крайне радушные люди!

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «В марте»

Самые популярные туры этой рубрики в Кейптауне
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Приключения в ЮАР и Зимбабве: большое путешествие с треккингами и сафари
  2. Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
  3. В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Сколько стоит тур в Кейптауне в октябре 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 3 000 до 200 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «В марте», 1 ⭐ отзыв, цены от $3000. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам