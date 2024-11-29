10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
29 ноя в 08:00
$2 090 за человека
11 дней
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
3 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
200 000₽ за человека
9 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
27 окт в 08:00
10 ноя в 08:00
$1 900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «В ноябре»
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