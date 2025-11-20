Флора, фауна и вкусы ЮАР: путешествие по знаковым уголкам республики с комфортом в мини-группе
Попробовать вино в Стелленбоше, подняться на мыс Доброй Надежды и увидеть красочный Бо-Каап
Начало: Кейптаун, точное место - по договорённости, 8:30
20 ноя в 08:30
€3600 за человека
Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
3 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
242 000 ₽ за человека
Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле
Полетать на вертолёте, посмотреть на пингвинов и Большую Пятёрку, подышать океаном и отведать вина
Начало: Аэропорт Кейптауна, встреча с 11:00 (возможна по д...
1 ноя в 11:00
7 дек в 12:00
$2500 за человека
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В декабре»