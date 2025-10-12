Это Африка: путешествие по знаковым локациям ЮАР
Продегустировать вина Стелленбоша, полакомиться устрицами в Найсне и увидеть обитателей парка «Эддо»
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
12 окт в 08:00
23 окт в 08:00
242 000 ₽ за человека
Южная Африка: путешествие с дегустациями вин, уроком сёрфинга, джип-сафари и хайкингом
Увидеть китов, пингвинов и «большую пятёрку», подняться в горы и поучиться играть на барабанах
Начало: Кейптаун, время по договорённости
20 окт в 10:00
1 фев в 10:00
205 734 ₽ за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку Африки и в сезон - китов
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
8 ноя в 15:00
15 фев в 15:00
$2150 за человека
