Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
15 ноя в 15:00
8 мар в 14:00
$2059
$2287 за человека
Яркий отпуск в Кейптауне в мини-группе с сафари и проживанием на стильной вилле
Полетать на вертолёте, посмотреть на пингвинов и Большую Пятёрку, подышать океаном и отведать вина
Начало: Аэропорт Кейптауна, встреча с 11:00 (возможна по д...
7 дек в 12:00
19 апр в 12:00
$2500 за человека
Отпуск в ЮАР: лёгкие треккинги, джип-сафари, винный трамвай и проживание с комфортом
Погулять по Кейптауну и краю света, встретить пингвинов, большую пятёрку и других обитателей Африки
Начало: Аэропорт Кейптауна, 15:00
15 фев в 15:00
26 апр в 15:00
$2150 за человека
