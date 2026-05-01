Мастер-класс «Авторское серебряное украшение» в Сеуле

На два дня стать настоящим ювелиром и отыскать вдохновение в парке Наксан
За два дня вы пройдёте полный процесс создания украшения с нуля — от идеи и восковой формы до готового серебряного изделия.

Под руководством мастера поработаете с профессиональными инструментами, освоите шлифовку и полировку, отбелы и чернение.

А в перерыве между этапами прогуляетесь по парку Наксан, где послушаете истории старого Сеула и встретите закат в кафе с панорамным видом.
Описание мастер-класса

День 1. Ювелирный мастер-класс и прогулка по парку (около 4 часов)

Вы начнёте с создания дизайна будущего украшения и проработки формы:

  • создадите модель украшения вручную под руководством мастера
  • поработаете с профессиональными инструментами
  • освоите базовые принципы ювелирного дела и работу с формой
  • подготовите изделие к следующему этапу.

Прогулка по парку Наксан

  • вы прикоснётесь к фрагментам крепостной стены династии Чосон
  • увидите узкие улочки деревни художников Ихва
  • полюбуетесь граффити, арт-объектами и местами съёмок дорам
  • побываете на смотровых площадках
  • услышите, как гора, почти уничтоженная в 20 веке, возродилась как парк
  • узнаете, как она связана с легендарным голубым драконом
  • при желании заглянете в кафе с панорамным видом и встретите закат

День 2. Завершение изделия (2 часа)

Вы вернётесь в мастерскую (дату можно выбрать заранее) и превратите сделанную модель в серебряное изделие:

  • поработаете с серебром 925 пробы
  • освоите шлифовку и полировку
  • попробуете ювелирную химию: флюсы, отбелы, чернение
  • поработаете с бормашинкой и ручным инструментом
  • в результате получите уникальное украшение, созданное своими руками

В завершение мы поднимемся на крышу нашего здания, чтобы увидеть Сеул с высоты птичьего полёта. После я провожу вас и покажу удобный путь к метро.

Организационные детали

  • Мастер-класс рассчитан на участников от 16 лет, специальная подготовка не нужна
  • Изделие можно забрать во второй день мастер-класса. Если вы выбираете дополнительные опции (гравировка, установка камней или золочение), срок готовности уточняется на месте
  • К оплате принимаются наличные (корейские воны), а также карты корейских и иностранных банков, включая UnionPay (в том числе карты российских банков)

В стоимость включено

  • Серебро 925 пробы (около 5 г на участника)
  • Установка камней (только фианиты, до 3-х штук) в восковую форму
  • Все инструменты и расходные материалы
  • Фото на Polaroid на память
  • Чай, кофе и небольшие угощения в мастерской

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Лазерная гравировка — от 5 000 вон ($3,5) за изделие
  • Золочение (585 или 750 проба) — от 10 000 вон ($7) за изделие
  • Установка камней (после выплавки в серебре) — от 10 000 вон ($7) за один камень
  • Стоимость натуральных камней рассчитывается отдельно
  • Напитки и десерты в кафе

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В мастерской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я много лет живу в Сеуле и хорошо знаю город — не только как путешественник, но и изнутри: через быт, культуру и повседневную жизнь. Я разбираюсь в истории и современности Сеула,
культуре районов, традиционных ремёслах и в том, как они переплетаются с современной Кореей. Отдельное место в моих экскурсиях занимает тема ручной работы и семейных мастерских — того, что часто остаётся за пределами маршрутов. Я решила встречаться с путешественниками, потому что мне важно показывать не «открыточный» Сеул, а такой город, каким я вижу и чувствую его сама. Спокойный, живой и наполненный деталями. Мне близок формат живого общения и камерных маршрутов, где можно не спешить, задавать вопросы и действительно погружаться в атмосферу города.

