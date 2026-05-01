За два дня вы пройдёте полный процесс создания украшения с нуля — от идеи и восковой формы до готового серебряного изделия.
Под руководством мастера поработаете с профессиональными инструментами, освоите шлифовку и полировку, отбелы и чернение.
А в перерыве между этапами прогуляетесь по парку Наксан, где послушаете истории старого Сеула и встретите закат в кафе с панорамным видом.
Описание мастер-класса
День 1. Ювелирный мастер-класс и прогулка по парку (около 4 часов)
Вы начнёте с создания дизайна будущего украшения и проработки формы:
- создадите модель украшения вручную под руководством мастера
- поработаете с профессиональными инструментами
- освоите базовые принципы ювелирного дела и работу с формой
- подготовите изделие к следующему этапу.
Прогулка по парку Наксан
- вы прикоснётесь к фрагментам крепостной стены династии Чосон
- увидите узкие улочки деревни художников Ихва
- полюбуетесь граффити, арт-объектами и местами съёмок дорам
- побываете на смотровых площадках
- услышите, как гора, почти уничтоженная в 20 веке, возродилась как парк
- узнаете, как она связана с легендарным голубым драконом
- при желании заглянете в кафе с панорамным видом и встретите закат
День 2. Завершение изделия (2 часа)
Вы вернётесь в мастерскую (дату можно выбрать заранее) и превратите сделанную модель в серебряное изделие:
- поработаете с серебром 925 пробы
- освоите шлифовку и полировку
- попробуете ювелирную химию: флюсы, отбелы, чернение
- поработаете с бормашинкой и ручным инструментом
- в результате получите уникальное украшение, созданное своими руками
В завершение мы поднимемся на крышу нашего здания, чтобы увидеть Сеул с высоты птичьего полёта. После я провожу вас и покажу удобный путь к метро.
Организационные детали
- Мастер-класс рассчитан на участников от 16 лет, специальная подготовка не нужна
- Изделие можно забрать во второй день мастер-класса. Если вы выбираете дополнительные опции (гравировка, установка камней или золочение), срок готовности уточняется на месте
- К оплате принимаются наличные (корейские воны), а также карты корейских и иностранных банков, включая UnionPay (в том числе карты российских банков)
В стоимость включено
- Серебро 925 пробы (около 5 г на участника)
- Установка камней (только фианиты, до 3-х штук) в восковую форму
- Все инструменты и расходные материалы
- Фото на Polaroid на память
- Чай, кофе и небольшие угощения в мастерской
Дополнительные расходы (по желанию)
- Лазерная гравировка — от 5 000 вон ($3,5) за изделие
- Золочение (585 или 750 проба) — от 10 000 вон ($7) за изделие
- Установка камней (после выплавки в серебре) — от 10 000 вон ($7) за один камень
- Стоимость натуральных камней рассчитывается отдельно
- Напитки и десерты в кафе
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В мастерской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я много лет живу в Сеуле и хорошо знаю город — не только как путешественник, но и изнутри: через быт, культуру и повседневную жизнь. Я разбираюсь в истории и современности Сеула,
